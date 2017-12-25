Кто будет бороться против «писем счастья» автохамам

Умные мэры должны не прибыль от новых штрафов за нарушение правил парковки считать, а думать над тем, что противопоставить "майданам" в поддержку автохамов

В четверг парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств". Документ поддержали 237 народных депутатов. Фракция "Батьківщини" отдала всего семь голосов (меньше — пять — только у "Воли народа"). Практически столько же соратников Тимошенко не голосовали, а сама Юлия Владимировна отсутствовала. Возможно, это и совпадение, однако, учитывая значительное количество противников новых правил для водителей, скорее речь может идти о политическом расчете.

Законом, в частности, предусмотрено введение механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений. А местные органы власти имеют право заниматься эвакуацией и штрафованием владельцев транспортных средств, припаркованных с нарушением. Закон вступает в силу через полгода после опубликования, однако на местах уже подсчитывают солидные доходы от драконовских штрафов. Эксперты полагают, что в особом выигрыше будут Киев, Львов, Одесса, в которых центр города неудобен для автомобилистов.

Принятым документом узаконивается "письмо счастья" — постановление о наложении штрафа за правонарушение, зафиксированное в автоматическом режиме, которое может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Постановление о штрафе отправят ​​заказным письмом на почтовый адрес, указанный при регистрации автомобиля. В случае возвращения письма, постановление все равно будет считаться врученным. Это сделано для предотвращения уклонения от штрафов.

Ряд нововведений также предусмотрен и для владельцев авто на еврономерах. Штрафовать за зафиксированные нарушения на таком автомобиле будут лицо, которое ввезло транспортное средство на нашу территорию. Если это иностранец, то постановление о штрафе ему вручит Госпогранслужба.

В законе есть и другие новеллы, но и названных хватит для того, чтобы понять: недовольных водителей будет немало. Основной тезис, который будет прокачивать фронда, звучит примерно так: "я плачу налоги — пусть власть строит парковки". Причем глубоко согласны с ним будут в первую очередь те, кого не назовешь честным налогоплательщиком. А поскольку украинцы ментально по-прежнему настроены на то, что любая власть — враг, отдельные политические силы попытаются выгодно для себя обыграть ситуацию. Как это было, например, с повышением тарифов, когда та же Тимошенко на телеэфирах поносила систему субсидий и рассказывала побасенки о дешевом украинском газе.

Можно вспомнить и акции автомобилистов на еврономерах, которые поддержали политики и общественники, впоследствии оказавшиеся в лагере Михеила Саакашвили. "Блокада торговли на крови", пикеты так называемых "обманутых вкладчиков" — список тем, на которых спекулируют популисты, увы, длинный. Теперь его может пополнить и тема об автолюбителях, "угнетаемых" при помощи "писем счастья".

Скорее всего, найдутся общественники и правозащитники, которые будут зарабатывать капитал на угрозах судиться из-за принятого закона. Их поддержат всевозможные "автомайданы". А наибольшие проблемы ожидаются у городских властей: можно прогнозировать уже после рождественских политических каникул пробные акции с требованием к мэрам обустраивать парковки. Тем более что новым законом это предусмотрено. Если технология сработает, то к моменту вступления в действие норм закона в крупных городах уже будут свои "майданы", на которых из водителей-жлобов станут лепить жертв режима.

Источник: Деловая столица