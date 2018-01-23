Нездоровая активность беларуских властей подпитывает подозрения в игре в пользу Москвы

Официальный Минск стремится закрепить и развить свой единственный на текущий момент внешнеполитический актив – статус переговорной площадки. Но чем дальше беларуские власти продвигают (прямо или опосредовано) идею «Минского процесса», тем меньше политической адекватности они демонстрируют. И лишь подпитывают подозрения в игре в пользу Москвы.

После успеха, связанного с минскими переговорами по войне на Донбассе, беларуские власти приступили к раскрутке идеи организации глобальных переговоров по новой архитектуре регионально, или даже шире – глобальной, безопасности («Хельсинки-2», «Минский процесс»).

Необходимость новой системы международной безопасности очевидна. И Беларусь, лишенная внешних гарантий безопасности, заинтересована в становлении такой системы. А Минские соглашения по Донбассу как бы создают предпосылки для того, чтобы именно беларуская площадка была избрана в качестве переговорной. Однако, есть много «но».

Проведение подобного мероприятия — очевидная привилегия. И способно умножить символический капитал страны-хозяйки. А значит, является своеобразным подарком от стран-участниц переговоров. Для получения которого следовало бы иметь ровные и партнерские отношения с основными участниками переговоров. Перспективы политических отношений Беларуси со странами Запада до сих пор находятся в неопределенном состоянии. А с Украиной и Россией – ухудшаются.

Страна-хозяйка должна обладать соответствующей репутацией, т.е. быть авторитетным и уважаемым членом международного сообщества, придерживаться самых высоких стандартов во внешней и внутренней политике. Репутация Беларуси, увы,- недемократический репрессивный режим, слобопредсказуемый, игнорирующий принятые на себя международные обязательства. Один факт наличия спецдокладчика ООН по положению в области прав человека в Беларуси ставит под вопрос уместность амбиций официального Минска выступить организатором разработки нового международного порядка.

Принимающая сторона должна соблюдать нейтралитет в противостоянии как де-юре, так и де-факто. Беларусь – союзница одной из сторон конфликта. Непоследовательная, своеобразная – но союзница. Причем, официальный Минск на уровне риторики при каждом удобном случае заявляет о приверженности беларуско-российскому союзу, особенно в военной сфере.

Страна-хозяйка должна обладать должным уровнем доверия основных участников переговоров. Беларусь все чаще слышит обвинения со стороны Москвы в фактическом предательстве России. А со стороны Украины после каждого антиукраинского голосования беларуских дипломатов в ООН раздаются все более жесткие характеристики в адрес официального Минска.

В конце концов, все стороны противостояния должны выказывать интерес (возможно, вынужденный) к достижению договорённостей. Ни Украина, ни Запад не намерены договариваться с Россией на российских условиях. В отличие от 70-х годов прошлого века, Москва не обладает ни весом, ни влиянием, ни потенциалом СССР. И является, по сути, деградирующей региональной державой, которая пытается проводить политику сверхдержавы. Ужесточение американских санкций против России является вполне четким маркером стратегии Вашингтона, направленной на изоляцию и «удушение» России. Европейцам, возможно, американская позиция и не нравится. Но приоритетом политики стран ЕС и НАТО остаётся поддержание солидарности внутри союзов и укрепление трансатлантического партнерства. Ни одна европейская столица не демонстрирует серьезного сомнения в американской политике по отношению к России.

Отдельно стоит выделить провокационные вбросы о подготовке Россией аннексии/оккупации Беларуси. С одной стороны, подобные фантазии распространяются с одобрения беларуских властей, которые стремятся поставить Запад перед выбором: «Не хотите разговаривать с Лукашенко, будете разговаривать с Путиным». С другой, инсинуации о российской оккупации Беларуси «со дня на день» продвигаются политическими кругами соседних стран. Которые таким образом надеются поднять значимость собственных стран для безопасности Запада. Но в итоге Беларусь воспринимается внешними игроками как уязвимая, неустойчивая и несамостоятельная страна. Которая не обладает политической субъектностью, но выступает в роли прокси более сильного игрока. В данном случае – России.

В Минске не понимают глубину недоверия и непонимания между западными странами и Россией. Нездоровую активность беларуских властей по продвижению идеи «Минского процесса» как минимум в Киеве и в Вильнюсе рассматривают как действия в интересах России. Результатом соглашений в Хельсинки стало закрепление зоны влияния и территориальных приобретений СССР в ходе Второй мировой войны. А потому и «Минский процесс» воспринимается как попытка нового раздела континента и закрепления за Россией прямых (Крым) и косвенных (Приднестровье, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия) территориальных приобретений. Идея аннексии одной страной части территории другой страны абсолютно неприемлема для западных элит. О чем неоднократно и прямо заявлялось. Но почему-то в Минске этого не слышат.

Чем дальше беларуские власти продвигают (прямо или опосредовано) идею «Минского процесса», тем меньше политической адекватности они демонстрируют. И лишь подпитывают подозрения в игре в пользу Москвы.

К сожалению, общая ситуация в регионе не оставляет надежды на скорую разрядку и возможность урегулирования противоречий политическими средствами. Никто не готов идти на уступки. А само противостояние приобретает ярко выраженный идеологический, ценностный оттенок по мере того, как в России сужается поле свободы и умножаются «духовные скрепы». Текущий конфликт, безусловно, будет разрешен. Но случится это, во-первых, не скоро. А во-вторых, через проигрыш России.

Источник: Belarus Security Blog