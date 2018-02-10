Щит и меч Украины: достижения предприятий авиастроительной отрасли ОПК

Авиастроительная отрасль имеет стратегическое значение в оборонно-промышленном комплексе. Она играет одну из основных ролей в увеличении обороноспособности государства. Украина по праву входит в число дюжины наиболее развитых государств мира, обладающих полным высокотехнологическим циклом создания авиационной техники.

В первой части обзора мы рассмотрели результаты деятельности предприятий бронетанковой отрасли украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Во второй части представляем основные достижения авиастроительных и авиаремонтных предприятий Украины.

Авиастроение и авиаремонт

Авиастроительная отрасль имеет стратегическое значение в оборонно-промышленном комплексе. Она играет одну из основных ролей в увеличении обороноспособности государства. Украина по праву входит в число дюжины наиболее развитых государств мира, обладающих полным высокотехнологическим циклом создания авиационной техники. Ключевыми предприятиями украинской авиапромышленности являются компании, входящие в авиакластер Концерна «Укроборонопром»: государственное предприятие «Антонов» — флагман данной отрасли, Завод 410-й гражданской авиации, авиаремонтные заводы, а также частные компании, представленные прежде всего одним из ведущих производителей вертолетной техники и авиационных двигателей – ЧАО «Мотор Сич».

Одним из основных завоеваний украинского авиастроения прошлого года стал военно-транспортный самолет Ан-132D, впервые поднявшийся в небо 31 марта 2017 г. Крылатая машина построена ГП «Антонов» в кооперации с компаниями KACST и Taqnia Aeronautics Co. из Саудовской Аравии.

Самолет оснащен современной авионикой и построен без применения каких-либо российских комплектующих. Это первый прототип нового легкого транспортного самолета Ан-132, который должен будет заменить Ан-32 и Ан-26. Предназначен для выполнения широкого спектра задач по перевозке грузов на ближне- и среднемагистральных маршрутах. Грузоподъемность Ан-132D увеличена до 9200 кг, дальность полета составляет 3700 км. Самолет оборудован герметичной грузовой кабиной и сдвижной грузовой рампой. Может перевозить стандартные поддоны, личный состав до 75 человек или 27 раненых на носилках, легкую технику, а также сбрасывать груз массой до 3000 кг. Ан-132D был построен в рекордно короткие сроки, всего за полтора года, и является успешным примером интеграции авиационного кластера ОПК Украины с мировыми гигантами авиастроения, такими как американский Honeywell, канадский Pratt & Whitney, немецко-французский Liebherr−Aerospace Toulouse SAS, британский Dowty Propellers.

Следующей целью международной кооперации должен стать модернизированный самолет Ан-70, который будет оснащен новой авионикой и в производстве которого также будут отсутствовать российские комплектующие.

Военно-транспортный самолет Ан-70 Воздушных Сил Украины

Во время проведения международной выставки Dubai Airshow 2017, проходившей с 12 по 16 ноября 2017 года в ОАЭ, были заключены стратегические соглашения, которые позволят реализовать государственные программы по дальнейшему развитию украинского авиастроения. Про желание участвовать в модернизации уникального самолета заявили компании из ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Это позволит значительно расширить технические характеристики самолета, принятого в 2015 году на вооружение украинской армии.

Завод 410 Гражданской авиации после проведенного капитального ремонта передал в 2017 году Воздушным Силам ВСУ три военно-транспортных самолета Ан-26. Помимо осуществления капремонта с полным восстановлением всех систем, была проведена модернизация систем связи, навигации, электронной и иной бортовой аппаратуры самолетов. Благодаря проведенной модернизации, самолеты могут теперь не только выполнять боевые задачи ВСУ, но и участвовать в совместных операциях с силами НАТО. Также по одному самолету после капитального ремонта были переданы НГУ и ГСЧС. Всего в 2017 году предприятие осуществилоремонт 11 самолетов как для государственных, так и для зарубежных заказчиков.

Передача восстановленного Ан-26 Воздушным Силам ВСУ, 29 декабря 2017 г.

Одним из ключевых событий года для 410-го завода стало подписание меморандума о сотрудничестве с американской корпорацией Rockwell Collins – одним из передовых мировых производителей авионики.

В начале апреля 2017 года на ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» проведены успешные контрольные испытания модернизированного вертолета Ми-24ПУ1, оснащенного произведенными в Украине агрегатами системы управления двигателями, вооруженного 30-мм автоматической пушкой и ракетным вооружением, включая высокоточные ПТУР.

Боевая винтокрылая машина, предназначенная для повышения мобильности подразделений и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя, была передана армейской авиации командования Сухопутных войск ВСУ. До конца 2017 Вооруженные Силы Украины могли получить еще как минимум две единицы Ми-24ПУ1.

В июле 2017 года на «Авиаконе» проведены контрольные испытания военно-транспортного вертолета Ми-8МТ, на котором заменены многие российские компоненты, установлен регистратор украинского производства и проведены комплексные работы по улучшению технических характеристик.

Ми-8МТ Воздужных Сил ВСУ / (c) Igor Bubin

До конца 2017 года конотопское предприятие должно было передать 7 вертолетов Ми-8МТ на вооружение армейской авиации, по одному вертолету этой же модификации должны были быть переданы НГУ и ГСЧС.

Полностью за счет собственной ресурсной базы «Авиакона» проводились работы по модернизации и капитально-восстановительному ремонту не менее двух уникальных противолодочных вертолетов берегового базирования Ми-14, один из которых был передан ВМС Украины и заступил на боевое дежурство и охрану морских рубежей.

Вертолеты Ми-14ПЛ Военно-Морских Сил Украины / (c) Sergey Smolentsev

Всего в 2017 году предприятие «Авиакон» планировало осуществить заводской ремонт как минимум 12 единиц боевой авиатехники для пополнения авиапарка Воздушных Сил ВСУ, Национальной Гвардии и ГСЧС. В декабре 2017 года предприятие выиграло тендер на капитальный ремонт, модернизацию и дооборудование вертолета Ми-8МТ ГСЧС на сумму 100 млн. грн.

Из открытых источников известно, что Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» получил финансирование в 2017 году в размере 74,18 млн. гривен на проведение контрольно-восстановительного ремонта военно-транспортного самолета Ил-76МД и среднего ремонта разведывательного самолета Су-24МР.

Су-24МР Воздушных Сил Украины / (c) Jenyk

Силами запорожского государственного авиаремонтного завода «МиГремонт» проведены работы по ремонту и восстановлению не менее двух истребителей Су-27 и одного Су-27УБ, которые переданы Воздушным Силам ВСУ.

Су-27УБ Воздушных Сил Украины после капитального ремонта / (c) Vladimir Vorobyov

В декабре 2017 предприятие выиграло тендер на средний ремонт еще одного истребителя Су-27 для ВСУ.

Хмельницкое государственное предприятие «Новатор» в 2017 году также выиграло два тендера на капитальный ремонт блоков истребителей Су-27 и МиГ-29 (1, 2) на общую сумму 8,7 млн грн.

Львовский государственный авиационный завод продолжил осуществлять ремонт и модернизацию с последующей передачей бригадам тактической авиации истребителей МиГ-29.

Миг-29УБ Воздушных Сил ВСУ / (с) Andrey Rakul

Силами завода также проводятся работы по усовершенстованию модернизации истребителей до уровня МиГ-29МУ2.

Крупнейший производитель вертолетной техники, авиационных двигателей и газотурбинных установок — запорожское ЧАО «Мотор-Сич» — передало в авиационную бригаду НацГвардии один модернизированный и ремоторизированный вертолет Ми-2МСБ, оснащенный новым двигателем собственного производства и вооруженный 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. По имеющейся информации Национальной Гвардии планировали передать еще один вертолет этой же модификации.

Передача вертолета Ми-2МСБ в распоряжение НГУ

В минувшем году компания совместно с ВСУ также осуществляла испытания многоцелевых модернизированных вертолетов Ми-2МСБ и Ми-8МСБ, оснащенного 122-мм НАР С-13. На базе Центра авиационных тренажеров компания успешно сертифицировала комплексный тренажер вертолета Ми-2 с двигателями AИ-450M и двигателями ГТД-350, соответствующий европейским стандартам. Также осуществляется реализация проекта по изготовлению лопастей для вертолетов Ми-2МСБ, Ми-8 и Ми-24 , необходимого для полностью закрытого цикла производства вертолетной техники. В августе 2017 года компания «Мотор Сич» представила вертолет МСБ-2 «Надежда», разработанный и построенный совместно с ГП «Запарожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс».

Серийный выпуск запланирован на 2018 год. Вертолет адаптирован для применения подразделениями Пограничной службы, ГСЧС и других ведомств.

Кроме компании «Мотор Сич» поставками ВСУ вертолетов Ми-2МСБ занимается Винницкий авиационный завод, осуществляющий заводской ремонт и модернизацию вертолетов Ми-2 до уровня Ми-2МСБ. В последнем квартале 2017 предприятие производило ремонт не менее 2 вертолетов этой модификации.

ГП «Одесский авиационный завод» осуществил собственную разработку нового легкого 4-х местного одномоторного самолета, получившего название Y1 “Дельфин”.

Главными особенностями самолета являются легкость управления и возможность многофункционального использования, позволяющего проводить обучение летного состава начального уровня, а также обучать азам современного маневренного воздушного боя и выведения самолета из штопора. Кроме этого “Дельфин” можно использовать во время патрулирования и мониторинга приграничных регионов. На Y1 “Дельфин» установлен двигатель французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, позволяющий развивать скорость самолета до 385 км/ч и обеспечивать дальность полета на расстоянии до 1320 км. Инновационным решением является использование на “Дельфине” специальной аварийной системы, предусматривающей во время внештатной ситуации выпуск парашюта, который спускает на землю сам самолет вместе с экипажем.

В 2017 на вооружение ВСУ принята десантная парашютная система «Dedal» производства польской компании Air-Pol.

Прыжок с парашютом AD-95 десантной системы “Dedal”

Система предназначена для выполнения учебно-тренировочных, боевых и иных видов прыжков с парашютом отдельными лицами или группами с полным штатным вооружением и снаряжением парашютистов-десантников всех специальностей с военно-транспортных самолетов и вертолетов. Систему можно применять на высотах от 100 до 8000 м, площадь купола составляет 83 м2, вертикальная скорость снижения парашютиста – не более 5 м/с. Стоит отметить, что «Dedal» состоит на вооружении польской армии и применяется аэромобильными подразделениями.

Беспилотные авиационные комплексы (БпАК)

Оснащение украинской армии высокотехнологическими средствами воздушной разведки критически важно для эффективного отражения вооруженной агрессии Российской Федерации. Беспилотные авиационные комплексы позволяют в режиме реального времени выявлять и уточнять дислокацию подразделения оккупационных армейских корпусов ВС РФ на востоке Украины и, в случае необходимости, при взаимодействии с артиллерией наносить по ним высокоточные удары. Помимо этого, при помощи БпАК неоднократно были зафиксированысовременные средства РЭБ и РЭР, которые ВС РФ поставляет своему оккупационному контингенту на Донбасс, скопления запрещенной минскими соглашениями российской военной техники, находящейся возле линии разграничения.

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В декабре 2017 на вооружение ВСУ принят многоцелевой беспилотный авиационный комплекс «Fly Eye». БпАК способен развивать скорость до 160 км/ч и осуществлять воздушную разведку на расстоянии до 50 км в течение 2-3 часов на высоте до 4 км. Аппарат передает данные в режиме реального времени. Взлетная масса – 11 кг, полезная нагрузка – до 4 кг.

Комплекс изготавливается на ПАО «Черниговский завод радиоприборов» («ЧеЗаРа») по лицензии и из комплектующих, поставляемых польской компанией-разработчиком WB Electronics. Также совместно с польскими партнерами разрабатывается разведывательно-ударный комплекс «Сокол», в задачи которого будут входить воздушная разведка, обнаружение и уничтожение живой силы и техники противника на расстоянии до 10 км от пункта управления.

8 ноября 2017 проведены первые полетные испытания прототипа нового тактического беспилотного авиационного комплекса (ТБпАК) «Горлица», разработанного ГП «Антонов».

Первый украинский ударный ТБпАК состоит из четырех беспилотников, наземной станции управления и средств обеспечения старта и посадки летательных аппаратов, их транспортировки и ремонта. Предназначен для выполнения воздушной оптико-электронной разведки в видимом и инфракрасном спектре в течение не менее 7 часов в любое время суток во всепогодном режиме, передачи полученных разведданных на командный пункт. Практическая дальность полета «Горлицы» составляет 1050 км, тактический радиус действия – 120 км, скорость до 230 км/ч. В перечень несомненных преимуществ данного комплекса входит возможность использования ударного вооружения, обеспечение разведывательной информацией в режиме реального времени, наведение на цели высокоточных управляемых боеприпасов, корректировка огня артиллерии, обеспечение оперативной связи разведывательных групп, поддержка подразделений, выполняющих боевые задачи в отрыве от основных сил и в тактической глубине противника.

Киевское ООО «НПП «Атлон Авиа» в 2017 году выполняло госконтракт на поставку для СБУ, разработанного и произведенного БпАК, а также госконтракт по гособоронзаказу на поставки для Вооруженных Сил Украины БпАК А1-СМ «Фурия».

Поставляемый для ВСУ комплекс является модернизацией первой версии, при которой был учтен опыт ее применения в зоне боевых действий на Донбассе. Предназначен для ведения воздушной артразведки и корректировки огня артиллерии. Закупаемый украинской армией БпАК «Фурия» — один из самых массовых, производимых частными компаниями Украины.

В декабре 2017 года к эксплуатации в ВСУ допущены четыре беспилотных авиационных комплекса: БпАК-МП-1/003 «Spectator-M» производства ОАО «Меридиан» им. С.П.Королева, который уже применяют в зоне ведения военных действий; БпАК ASU-1 «Валькирия» производства ООО «Авиационные системы Украины»; БпАК UA-БЕТА разработки ООО «ЮА Технолоджи» и БпАК «HAWK», разработанный ООО «НПП «Украинские авиационные системы». Комплексы предназначены для ведения электронно-оптической воздушной разведки, мониторинга, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня в любое время суток.

Беспилотник «Spectator-M»

Также известно, что в декабре 2017 года ОАО «Меридиан» выиграло тендер на поставку ГПСУ 5 комплексов БпАК своего производства.

Помимо производства собственных беспилотников активно разрабатываются и испытываются средства для борьбы с вражескими БпЛА в зоне ведения боевых действий. Киевская компания АТ «ХК «Укрспецтехника» продолжает испытания и расширение технических возможностей комплекса радиопомех «Анклав-УТ», предназначенного для создания прицельных по частоте помех для приемников навигационных систем GLONASS/GPS и для подавления сигналов управления и телеметрии, используемые в БпЛА и высокоточном вооружении. Комплекс может применяться для прикрытия стационарных военных объектов от БпЛА путем обеспечения кругового подавления. Радиус действия с антеннами направленного действия – до 40 км, с антеннами всенаправленного действия – до 20 км. Значительно расширяет возможности комплекса использование пеленгатора для обнаружения и проведения разведки воздушных целей.

На протяжении 2017 года десятки беспилотных летательных комплексов поступили в подразделения украинской армии, чем повысили уровень ее высокотехнологичного оснащения. Благодаря этому значительно увеличиваются возможности ведения воздушной разведки, вскрытия вражеских позиций, наведения и корректировки артиллерийского огня.

За 2017 год авиастроительные и авиаремонтные предприятия передали Воздушным Силам Украины около 40 единиц восстановленных и модернизированных самолетов и вертолетной техники, в том числе до 10 истребителей. По данным британского Международного института стратегических исследований (IISS), имеющимся в обзоре военных и оборонительных потенциалов (The Military Ballance) за 2017 год, Воздушные Силы Украины располагают значительной истребительной авиагруппой, состоящей из 71 самолета: 37 МиГ-29 и 34 Су-27 различных модификаций. Это число уже сегодня превосходит авиационный истребительный потенциал большинства государств Европы. По данным же споттеров, количество украинских истребителей может быть и более 80.

Авиапарк восстанавливается достаточно быстрыми темпами, по сравнению с 2011 годом прирост по уровню исправности авиатехники увеличился в несколько раз. Отметим, что в производстве авиационной техники происходит замещение комплектующих российского производства на украинские и западные аналоги. Помимо предприятий авиапромышленной отрасли, ремонт, восстановление и модернизацию имеющегося авиапарка боевых машин осуществляют и подразделения инженерно-авиационной службы Воздушных Сил, которые проводят весь комплекс работ по поддержанию авиационной техники в состоянии боевой готовности. Все это значительно повышает общую обороноспособность украинской армии и служит надежным щитом для пресечения массированного воздушного вторжения на территорию Украины.

Источник: InformNapalm