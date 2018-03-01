Как крупный тюремный бизнес в США выживает в борьбе с гражданским обществом

В 2015 году репортёр издания Mother Jones Шэйн Бауэр для своего материала решил трудоустроиться в одну из тюремных корпораций. Коммерческие тюрьмы ведут себя скрытно и неохотно пускают внутрь журналистов, а Шейн хотел своими глазами увидеть, что там происходит. Его целью была должность охранника в тюрьме. Он не был уверен в успехе этого предприятия, но задача оказалась настолько лёгкой, что Шейну стало страшно.

Возможность оказаться в экстремальной ситуации была реальнее, чем он предполагал. Заполняя анкеты и рассылая резюме, Шейн сообщал потенциальным работодателям своё настоящее имя и прикреплял резюме, в котором ясно указывалось, что он журналист. Легкомыслие кадровиков удивило его. Подробности его профессиональной биографии никого не заинтересовали. В течение двух недель он получил несколько приглашений на интервью. В итоге из нескольких предложенных вакансий он выбрал место в Луизиане — штате с самым высоким количеством заключённых на душу населения.

Четыре месяца Шейн трудился охранником в тюрьме, всё это время записывая происходящее на диктофон и скрытую камеру. Его пенитенциарная карьера закончилась, когда работавший с ним фотограф, снимавший тюрьму снаружи, был арестован за нелегальное проникновение на частную территорию. Продолжать расследование было опасно. Луизиану пришлось спешно покинуть. Потом были четырнадцать месяцев работы с источниками и фактчекинга, а на выходе — репортаж в пяти частях и снятый по нему документальный фильм с фрагментами интервью бывших заключённых и охранников.

Расследование Шейна Бауэра показало, как на самом деле устроена оптимизация расходов и издержек — главный козырь коммерческих тюрем. Тюремные корпорации предпочитают нанимать охранников без опыта работы, не состоящих в профсоюзе. В результате, по данным на 2015 год, начальная ставка охранника в коммерческой тюрьме составляла около девяти долларов в час, в то время как в государственных тюрьмах она равнялась двенадцати с половиной долларам в час.

Кроме того, коммерческие тюрьмы экономят и на количестве охранников. В результате такой экономии повышается уровень опасности для здоровья заключённых и охранников. На тренингах в тюрьме корпорации CCA Шейна инструктировали не пресекать драки заключённых, дабы не рисковать жизнью. Известен случай, когда в одной из тюрем Management and Training Corporation в Калифорнии произошло столкновение между чернокожими и латиноамериканскими арестантами. В ход пошли швабры, обрезки труб, самодельные ножи и даже костыли. Охранники тюрьмы ретировались и вызвали на подмогу профессионалов из государственных тюрем. Побоище удалось прекратить только через полтора часа. В итоге двое заключённых погибли и десятки получили ранения.