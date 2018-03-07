Щит и меч Украины: достижения в области кораблестроения, высокоточного и стрелкового вооружения

Публикуем четвертую часть обзора основных достижений украинского оборонно-промышленного комплекса за 2017 год. Для деоккупации территорий нужна сильная армия, ведь «добрым словом и пистолетом можно сделать больше, чем просто добрым словом». В настоящей части представляем основные достижения украинского ОПК в создании высокоточного и стрелкового вооружения, а также в судостроительной отрасли.

В первых двух частях обзора мы рассмотрели результаты деятельности предприятий бронетанковой, авиастроительной и авиаремонтной отраслей. Третью часть посвятили анализу деятельности предприятий радиолокации, радиосвязи и систем ПВО.

Высокоточное вооружение

В результате заключенного Будапештского Меморандума Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире и осуществила тотальное ракетное разоружение своей армии. Российская Федерация, предоставившая Украине гарантии безопасности и обязавшаяся уважать суверенитет, территориальную целостность и существующие границы, вероломно напала на ее в феврале 2014 года. В нынешних реалиях российской военной агрессии стратегически важно создать современный мощный ракетный щит, являющийся эффективным оружием сдерживания и надежно обеспечивающим безопасность государства. За 2017 год в отношении этого было сделано немало и прежде всего освоено производство новых баллистических ракет и нового ракетного топлива.

В 2017 году государственная акционерная холдинговая компания «Артем» приступила к эксплуатации вновь созданного производственного корпуса, оснащенного новейшим оборудованием – раскаточной машиной RFFM 330-138-300 с числовым программным управлением (ЧПУ) турецкой фирмы Repkon.

Новая технологическая линия предназначена для производства уникальных сверхпрочных корпусов ракетной техники диаметром до 300 мм, в том числе для реализации проекта «Ольха». Кроме этого, благодаря модернизации и обновлению мощного прессового оборудования ГАХК «Артем» начала осуществление проекта по производству корпусов для артиллерийских боеприпасов с калибром 152 мм.

В минувшем году продолжились успешные испытания нового украинского ракетного комплекса «Ольха», разработанного конструкторскими бюро «Южное» и «Луч». Производством корпусов ракет занимается ДАКХ «Артем» благодаря запуску упомянутой выше новой технологической линии с ЧПУ турецкой компании Repkon. Во время испытаний уточнялись баллистические характеристики, проверялась высокоточная система наведения, качество сверхпрочных ракетных корпусов, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью.

Испытания ракетного комплекса «Ольха» 22 декабря 2017 г. на полигоне в Одесской области

Ракетный комплекс создан на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч». Одной из его основных особенностей является система наведения с возможностью корректировки траектории находящейся в полете ракеты. В пусковой установке находится 12 ракет калибром 300 мм, каждую из которых можно наводить на индивидуальные цели. Масса ракеты — порядка 900 кг, — боевой части — 250 кг. Максимальная дальность поражения «Ольхи» составляет по разным данным от 120 до 170 км. Во время испытаний в мае 2017 года ракеты, выпущенные с полигона в Одесской области, поразили цели на полигоне в Херсонской области с отклонением всего около 15 м. «Ольха» значительно превосходит по характеристикам один из самых мощных, но устаревших тактических ракетных комплексов «Точка-У», который она и призвана заменить.

Принятие на вооружение ракетного комплекса «Ольха» может произойти уже в первой половине 2018 года. По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, после проведения запланированных в марте 2018 года государственных испытаний «Ольхи», будет начатосерийное производство ракет для нужд ВСУ. С этого момента Российская Федерация должна будет предельно четко осознавать, что ее приграничные с Украиной районы, а также военные формирования в глубине обороны, как на территории оккупированного Крыма, так и на Донбассе будут находится под контролем прицельного огневого воздействия украинской армии.

Особо следует еще раз отметить, что украинский оборонпром освоил производство твердого ракетного топлива, необходимого для полного замкнутого цикла создания ракетного вооружения. Данный факт переводит Украину в статус весьма ограниченного числа государств в мире, которые располагают технологией производства высокоточного ракетного вооружения. Производство собственного твердого ракетного топлива позволяет также осуществлять перезарядку и увеличивать ресурс всех остальных образцов вооружения с его применением. Все это значительно повышает общую обороноспособность Вооруженных Сил Украины.

Харьковским авиационным предприятием в кооперации с запорожской компанией «Мотор Сич» и другими предприятиями продолжается реализация проекта по созданию противокорабельной ракеты «Нептун», основным разработчиком которой является киевское конструкторское бюро «Луч». Предполагается, что «Нептун» будет использоваться для уничтожения кораблей противника с водоизмещением до 5000 т, из которых преимущественно и состоит российский Черноморский флот. По своим характеристикам она близка к противокорабельным ракетам класса Х-35 и будет иметь контейнерный старт. Планируется создание трех модификаций ракетного комплекса «Нептун» — корабельного, воздушного и наземного базирования.

Комплекс всех осуществленных за 2017 работ по созданию этой ракеты позволил 30 января 2018 года провести успешные испытания модификации ракеты наземного базирования.

Во время испытаний были проверены летные характеристики и функционирование всех основных систем новой ракетной системы.

Для обороны морских рубежей Украины продолжается реализация комплекса работ по созданию на базе ракеты «Нептун» берегового противокорабельного комплекса, одним из составных частей которого очевидно будет корабельный радиолокационный комплекс обнаружения и целеуказания «Минерал-МЕ», а также его модернизированная версия – «Минерал-МЕБ», оба — разработки киевского НИИ «Квант-Радиолокация». Одним из преимуществ этой РЛС является возможность базирования на морских и береговых платформах.

Станция «Минерал-МЕ» способна выявлять надводные цели в активном режиме при нормальной рефракции на расстоянии до 35 км, повышенной и сверхрефракции – до 250 км, в пассивном режиме – до 450 км. Максимальное число сопровождаемых целей – активной РЛС – до 30, пассивной РЛС в режиме обнаружения – до 50. Создание этого противокорабельного комплекса позволит эффективно противодействовать кораблям противника, станет реальной угрозой для проведения возможной наступательной операции Черноморского флота РФ, а также значительно повысит уровень неприемлемых потерь во время десантных операций и существенно повлияет на отказ российской стороны от намерений осуществлять возможную морскую блокаду.

Передовое предприятие ракетно-космической отрасли днепровское КБ «Южное» им. Янгеля на протяжении всего 2017 года занималось реализацией не менее семи проектов для нужд украинской армии. Это прежде всего создание оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2», высокоточных крылатых ракет наземного и корабельного базирования, двух систем ПВО с радиусом поражения до 150 км (в перспективе до 250 км). Кроме этого предприятие осуществляет модернизацию РСЗО.

Одним из самых приоритетных ракетных проектов является создание ОТРК «Гром-2», который КБ «Южное» реализует совместно с Павлоградским Химическим Заводом и структурным подразделением НПО «Южмаш» — Павлоградским механическим заводом.

Информация про этот проект в большинстве своем засекречена, предположительно он реализуется на основе ОТРК «Сапсан», работы по которому, вероятно, осуществляютсяпараллельно. Разработка многофункционального ОТРК «Сапсан» была начата в 2006 году при активной поддержке президента В. Ющенко. В августе 2013 г. этот проект, который уже прошел много стадий разработки и реализовывался большими темпами, был закрыт по личной инициативе тогдашнего министра обороны Украины П.В. Лебедева – прямого агента влияния РФ, ныне скрывающегося от следствия на территории оккупированного Крыма.

В открытом доступе имеется незначительное количество официальной информации о тактико-технических характеристиках «Грома» и «Сапсана», известно, что первоначальный проект «Сапсан» предназначен для поражения как одиночных, так и групповых стационарных целей на дальности от 50 до 280 км. Масса боевой части одноступенчатой баллистической ракеты составляет 480 кг. Предполагается использование моноблочной и кассетной схемы боевой части. Бортовая система управления является инерциальной, оснащенной радиолокационными и оптико-электронными системами навигации и наведения. Масса ракеты с пусковым контейнером длиной 7,2 метра – 3,5 тонны. Расчетная площадь поражения составляет более 10 000 кв. метров.

Создание ОТРК «Гром 2» осуществляется в рамках реализации контракта на поставку Саудовской Аравии новых ракетных комплексов. Экспортная модификация этого ракетного комплекса ограничена дальностью поражения 300 км согласно подписанным в 1998 г. договоренностям по Режиму контроля за нераспространением ракетных технологий (РКРТ). Самоходная пусковая установка оборудована комплексом минометного типа с двумя транспортно-пусковыми контейнерами для автономного осуществления пуска баллистических ракет.

Кроме этого «Гром-2» приспособлен для пуска помимо баллистических, также и крылатыми ракетами. Для базирования автоматизированной пусковой установки ЧАТ «Харьковский завод транспортного оборудования» и ГП «Харьковское КБ машиностроения им. Морозова» самостоятельно разработали и освоили производство первого украинского самоходного 5-осного ракетного шасси с колесной формулой 10х10. Следует особо отметить, что благодаря этому Украина теперь располагает полным циклом создания своих собственных ОТРК.

Ходовой макет самоходной пусковой установки «Гром-2»

Разработка ракетного комплекса находится на финальной стадии, практически завершены испытания системы управления, гидравлики, механики и транспортировки. Пройдены испытания твердотопливного реактивного двигателя. Опытные испытания комплекса могут быть начаты уже в 2018 году.

Огневое испытание демонстратора РДТТ ОТРК «Гром-2»

Для вооружения украинской армии предусмотрен ОТРК «Гром-2» не ограниченный, в отличие от экспортной модификации, условиями РКРТ, а следовательно его перспективная дальность поражения значительно превосходит заявленные 280 км и может достигать 450-500 км. Как ожидается, в течение ближайших нескольких лет этот ракетный комплекс будет принят на вооружение украинской армии. Это значительно укрепит обороноспособность государства и, по существу, будет мощнейшим неядерным оружием сдерживания российского агрессора, способным поразить его передовые аэродромы, авиабазы и скопления войск непосредственно на территории РФ.

Дополнительным сдерживающим фактором несомненно будет служить дозвуковая крылатая ракета «Коршун-2», создаваемая КБ «Южное». В этой ракетной системе также используются имеющиеся наработки при реализации проекта ОТРК «Сапсан». «Коршун-2» создается на основе технологий советской крылатой ракеты Х-55. В качестве двигателя предположительно будет использован турбореактивный двухконтурный двигатель МС400 производства запорожской компании «Мотор Сич», построенный на базе ТРДД Р95-300, использовавшийся в ракете Х-55. Масса боевого оснащения и радиус действия экспортного варианта «Коршуна» аналогичны ракетным системам «Сапсана» и «Гром-2» и составляют до 480 кг и до 280 км соответственно. С дозвуковой скоростью крылатой ракеты (0,7-0,8 Маха) и сверхмалой высотой полета ракета является практически незаметной для большинства систем ПВО.

Для боевого сдерживания агрессора первостепенным является поставка в ракетные войска украинской армии оружия стратегического радиуса действия — крылатых ракет, не ограниченных по РКРТ и имеющих радиус действия 1500-2000 км, а по своим возможностям соответствующим американским BGM-109 Tomahawk. Очевидно, что таким требованиям должна отвечать и крылатая ракета «Коршун-2», принятие на вооружение которой значительно усилит обороноспособность украинского государства. Несомненно, что это высокоточное оружие станет одним из основных элементов ракетного неядерного щита сдерживания, создание которого обеспечивается в том числе и за счет мощнейшего потенциала КБ «Южное», разработавшего большинство советских межконтинентальных баллистических ракет и создавшим баллистическую ракету Р-36М2 «Воевода» (по классификации NATO – SS-18 mod. 5-6 SATAN).

Украина входит в небольшое число государств, способных самостоятельно разрабатывать и производить противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

В августе 2017 года на вооружение украинской армии был принят легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» производства ГП «Государственное Киевское Конструкторское Бюро «Луч». Подразделения ВСУ получили более 50 ракет с таким же количеством пусковых установок.

ПТРК «Корсар» при помощи лазерного наведения поражает цели на расстоянии до 2,5 км, что соответствует аналогичной дистанции поражения американскими противотанковыми ракетами FGM-148 «Javelin». Наведение на цель осуществляется при низком энергетическом уровне облучения в целях безопасности канала управления. Одним из основных преимуществ комплекса являются небольшие габариты, позволяющие его переносить и вести огонь «с плеча» без вспомогательного оборудования. Также предусмотрено и использование специального станка для установки на него комплекса для обороны подготовленных позиций.

За высокоточное поражение целей ракетным комплексом отвечает прибор наведения ПН-КУ — одна из инновационных разработок Изюмского приборостроительного завода, обеспечивающегонаведение ракеты на заявленное расстояние до 2,5 км с погрешностью приблизительно 250 мм. Это гарантирует оператору практически ювелирную точностью наведения.

КБ «Луч» разработало и произвело для «Корсара» два типа управляемых 105-мм ракет РК-3К и РК-3ОФ.

РК-3К используется для уничтожения современных бронированных неподвижных и двигающихся объектов. При помощи оснащенной тандемной кумулятивной боевой части ракета может поражать цели с комбинированной, разнесенной или монолитной броней и обеспечивает уровень бронепробития без учета динамической защиты не менее 550 мм.

Ракета РК-3ОФ предназначена для уничтожения легкобронированных объектов, фортификационных сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы противника. Осколочно-фугасная боевая часть обеспечивает сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.

Помимо этого, в 2017 году КБ «Луч» поставило для ВСУ около 300 ракет РК-2 для уже отлично себя зарекомендовавшего противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» собственной разработки и производства.

Этот комплекс позволяет поражать высокобронированные цели с комбинированной, разнесенной и монолитной броней, в том числе с динамической защитой, а также полевые фортификации типа ДОТ и ДЗОТ на расстоянии до 5000 м. «Стугна-П» при помощи управляемых 130-мм ракет РК-2 обеспечивает пробитие не менее 800-мм брони без учета динамической защиты, что практически не оставляет никаких шансов ни для одного танка в мире. Комплекс оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу ПН-И разработки Изюмского приборостроительного завода, также предусмотрена возможность дистанционного управления ракетой. Масса комплекса – 15 кг.

В декабре 2017 года США приняли принципиальное решение о предоставлении Украине ПТРК FGM-148 Javelin. Администрация президента Дональда Трампа одобрила решение о безвозмездной передаче ВСУ 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок к ним на общую сумму 47 млн долларов. Этот жест направлен для демонстрации намерений США по дальнейшей поддержке Вооруженных Сил Украины и повышения общей обороноспособности украинской армии. На первоначальном этапе будет осуществлена подготовка расчетов, которые смогут профессионально применять данное высокоточное оружие, в дальнейшем, в случае полномасштабного военного наступления РФ, необходимая союзническая помощь будет предоставлена в необходимом и полном объеме. Все это значительно снижает наступательный потенциал российского агрессора и служит для него сдерживающим фактором.

Переносной ПТРК третьего поколения FGM-148 Javelin предназначен для уничтожения бронетехники, низколетящих вертолетов, БпЛА и других целей на расстоянии до 2500 м. Оборудован комбинированным прицелом, позволяющим применять комплекс в любое время суток: дневной прицел оснащен оптикой с 4-кратным оптическим увеличением, инфракрасный ночной позволяет вести стрельбу ночью и в условиях плохой видимости. Вес прицельно-пускового устройства с боевой ракетой – 22,3 кг. Ракета калибром 127 мм оснащена инфракрасной головкой самонаведения, позволяющей работать по принципу «выстрелил – и забыл» и тандемной кумулятивной боевой частью, обеспечивающей бронепробитие за динамической защитой – 700 мм. Ракета устойчива к любым средствам оптико-электронного подавления. Уничтожение бронетехники противника осуществляется с верхней полусферы. Максимальная скорость полета ракеты – 290 м/с. Время подготовки к выстрелу – до 30 секунд.

Однако несмотря на поставку Javelin украинской армии следует вкладывать средства в развитие собственного высокоточного вооружения. Тот же ПТРК «Корсар» значительно дешевле, а по эффективности не во многом уступает американскому аналогу. Кроме этого, Javelin в отличие от «Корсара» и «Стугны» не способен поражать неконтрастные в тепловом отношении цели – долговременные огневые точки, инженерные сооружения и др.

Кораблестроение

В результате российской военной агрессии и оккупации Крыма было захвачено большинство кораблей Военно-морских сил Украины, из которых удалось вернуть лишь некоторую часть. До сих под контролем российских войск остаются украинские противолодочные корветы «Тернополь», «Луцк», «Хмельницкий», ракетные корветы «Приднепровье» и «Кременчук» (выведен из состава флота в 2012 г.), большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления (большой разведывательный) «Славутич», подлодка «Запорожье», множество различного назначения катеров, суден, тральщиков и т.д.

Противолодочный корвет «Ужгород» в 2014 году разобран оккупационными силами на металл. Также помимо потерь корабельного состава ВМС, Украина лишалась и производственных мощностей Феодосийской судостроительной компании «Море», входившей в государственный концерн «Укроборонпром». Следует особо отметить, что на момент оккупации Крыма в эллинге этой компании находились два противокорабельных корвета «Львов» и «Луганск» со степенью готовности 95 и 60 процентов соответственно.

11 января 2017 г. президент РФ В. Путин заявил о том, что Россия готова отдать Украине захваченные у нее корабли ВМС. Произошло это спустя практически 4 года после их активного использования не только по назначению, но и как ресурсной базы для проведения ремонта кораблей Черноморского флота России. Предложение является абсолютно неприемлемым и очевидно, что российские оккупанты будут их отдавать по решению международного Гаагского суда вместе со всеми причитающимися компенсационными выплатами.

Основу боевой мощи украинского флота составляли преимущественно корветы, поэтому потеря большинства из них наиболее драматически сказалась в целом на боевом потенциале украинских ВМС. Для возрождения украинского военного флота и должного противодействия Черноморскому флоту РФ необходима активная реализация программы по строительству новых многоцелевых корветов, а также боевых катеров различного типа. В этих целях Кабинет министров Украины в ноябре 2017 года увеличил финансирование государственной целевой оборонной программы по строительству кораблей класса «корвет» проекта 58250 до 31,92 млрд грн. Благодаря этому решению стало возможным продолжение строительства первого корабля этой серии, которую осуществлял Черноморский судостроительный завод в Николаеве и которое было заморожено весной 2014 года.

Корабли проекта 58250 разработаны николаевским ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (ИПЦК). Со своим полным водоизмещением в 2650 т они больше обычных корветов и по боевым характеристикам приближаются к фрегатам: предусмотрено оснащение артиллерийским вооружением, средствами ПВО и ПРО, а также противолодочными и противокорабельными ракетами, в том числе, вполне очевидно, и ракетами «Нептун».

Максимальная длина составляет 112 м (по КВЛ – 100 м), ширина – 13,5 м, скорость – не менее 30 узл., дальность плавания – 4000 миль с автономностью — 30 суток. На кораблях этого типа будут нести боевую службу 110 человек. Целевой программой предусмотрено строительство 4 корветов, первый из которых, как ожидается, будет спущен на воду и передан украинским ВМС в 2022 году.

Для строительства корветов требуются гигантские финансовые вливания и главное – время на постройку. Немного иначе обстоит ситуация с постройкой боевых катеров. На вооружение Военно-морских сил Украины в течение 2017 года поступили сразу четыре малых бронированных артиллерийских катера (МБАК) проекта 58155 «Гюрза-М»: U-176 «Вышгород», U-177 «Кременчук», U-178 «Лубны» и U-179 «Никополь». Корабли разработаны ИПЦК и заложены в 2016 г. киевским предприятием ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском».

Предназначены для обороны морских рубежей, несения боевого дежурства и патрулирования в прибрежных морских акваториях с отдалением от порта базирования не более чем на 50 миль, борьбы с маломерными судами противника, защите береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореходства. Длина катера составляет 23 м, ширина – 4,8 м, полное водоизмещение – 50,7 т, максимальная скорость хода – до 28 узлов, дальность плавания экономным ходом – 700 миль, автономность – пять суток. Экипаж судна составляет 5 человек.

Флагман ВМС Украны фрегат «Гетман Сагайдачный» в окружении бронекатеров «Гюрза».

Катера оснащены современной РЛС «Дельта-М» разработки и производства киевского НИИ «Квант-Радиолокация», которая ранее поставлялась на экспорт. На вооружение кораблей имеются два дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М», являющиеся модификацией боевого модуля БМ-3 «Штурм» для бронетехники и вооруженные 30-мм автоматической пушкой ЗТМ1, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом КТ, а также двумя ПТУР «Барьер» с лазерной системой наведения.

Кроме постройки малых артиллерийских бронекатеров завод «Кузня на Рыбальском» продолжилв 2017 году строительство вспомогательного судна специального назначения, а также двух десантно-штурмовых катеров проекта 58181 «Кентавр», разработанных николаевским ИПЦК на базе МБАК проекта «Гюрза».

«Кентавры» в отличие от «Гюрзы» будут оснащены более расширенным функционалом, предполагается установка на них модифицированной РСЗО под авиационные неуправляемые реактивные снаряды С-8. Предназначены не только для выполнения задач сторожевой службы на реках и прибрежных морских акваториях, но и для транспортировки и проведения десантных операций личным составом до 32 человек вместе с вооружением. Корабли этого проекта способны осуществлять огневую поддержку, устанавливать морские мины, уничтожать боевые катера противника и использоваться в качестве быстроходного средства для спецопераций.

В 2017 году уже неоднократно упомянутый в этом обзоре николаевский Исследовательско-проектный центр кораблестроения продолжил работы по разработке серийного ракетного катера проекта 58260 «Лань». Ожидается, что первоначально будет построено три корабля этого проекта, первый из которых планируется ввести в состав украинских ВМС уже в 2019 году. Следует отметить, что на основе этого украинского проекта было построено не менее 4 артиллерийских катеров ВМС Вьетнама.

Водоизмещение ракетного катера составляет 445 т, длина – 54,20 м, ширина – 9,30 м. Способен развивать максимальную скорость не менее 32 узл., дальность автономного плавания – не менее 2000 миль. Вооружен двумя артиллерийскими установками 57-76 мм и 30-35 мм и пусковыми установками помех. Предполагается оснащение двумя ракетными противокорабельными комплексами «Нептун» с 4 ракетами каждый, способных уничтожить большинство кораблей российского ЧФ ВМФ. Несомненно, что данные корабли вместе с многоцелевыми корветами проекта 58520 и станут основой ударного потенциала восстанавливаемого украинского флота. Всего же до 2020 года планируется существенно увеличить корабельный состав украинских ВМС путем строительства порядка 30 различных боевых кораблей и катеров.

Для поддержания численности боевого корабельного состава украинских ВМС критически важным является проведение в полном объеме и в срок всех необходимых восстановительных и ремонтных работ.

В течение 2017 года был произведен доковый ремонт флагмана украинского флота – фрегата «Гетман Сагайдачный», – который в результате выигранного тендера выполнило предприятие ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском» на мощностях Ильичевского судоремонтного завода. В минувшем году текущий ремонт также прошло судно размагничивания «Балта» и был введен в строй учебный катер «Чигирин», не выходивший в море более 20 лет. Южная судоремонтная компания на мощностях Черноморского судостроительного завода компании Smart Maritime Group производила доковый ремонт для ВМС Украины артиллерийского катера U170 «Скадовск» и учебного катера U541 «Смела», благодаря восстановлению которого будет возможным проведение курсантских походов в составе полной учебно-катерной группы. ЧСЗ на своих же мощностях осуществил доковый ремонт морского водолазного судна U700 «Нетешин».

Государственный концерн «Укроборонпром» осуществил комплекс мер, позволивших реанимировать Херсонский завод «Судмаш», выпускавшем продукцию в последний раз еще в 2011 году. Вместе с этим остались не решенными существенные финансовые проблемы Николаевского судостроительного завода. Завод имеет многомиллионную задолженность по заработной плате, помимо этого государством прекращено финансирование постройки и содержания ракетного крейсера проекта 1164 — «Украина». Руководство завода совместно с концерном «Укроборонпром», в который он входит, предпринимают шаги по восстановлению производства и выводу из кризиса предприятия — одного из ключевых в судостроительной отрасли Украины. Обсуждается возможность модернизации заводом флагмана ВМС Украины — фрегата «Гетман Сагайдачный» и завершения докового ремонта десантного катера «Сватово».

В августе 2017 года Судоремонтная верфь «Украина», структурное подразделение Одесского порта, завершила для ГПСУ доковый ремонт сторожевого корабля BG63 «Павел Державин».

Сторожевой корабль BG63 «Павел Державин» после докового ремонта

В сентябре 2017 года в сухой док судоверфи был поставлен корвет «Винница» для проведения эскпертно-технического обследования корпуса судна, энергетической установки и электрооборудования с целью решения вопроса о целесообразности ремонта.

Следует отметить, что «Винница» — единственный оставшийся противолодочный корвет украинских Военно-морских сил, который продолжительное время не выполнял задачи по назначению из-за своего технического состояния. Учитывая поступление на вооружение Черноморского флота РФ новых подлодок и то, что новые корветы пока еще не построены, вопрос с проведением ремонта данного корабля, способного эффективно сдерживать агрессора, актуализируется еще больше.

В ноябре 2017 года киевская компания «UMS Marine» выиграла тендер на поставку для Мариупольского отряда морской охраны ГПСУ малого катера специального назначения, предположительно UMS Patrol 1000 с бронированной защитой, на общую сумму почти 24 млн грн.

Одним из путей пополнения боевого корабельного состава наряду со строительством новых кораблей, является получение корабельной техники от своих ближайших союзников. Причем речь идет не о списанных кораблях, а прежде всего о законсервированных и находящихся на резервном хранении. В 2017 году между Украиной и США начались переговоры о безвозмездной передаче для нужд ВМСУ двух находящихся на консервации патрульных катеров «Island» («Айленд») из состава береговой охраны.

Эти патрульные катера способны действовать не только в ближней, но и в дальней морской зоне, оптимально подходят для патрулирования прибрежной морской полосы Украины на всем ее протяжении. Катера производит американская компания Bollinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана). В зависимости от серии полное водоизмещение составляет от 153 до 165 м, длина – 33,53 м, ширина – 6,4 м. Экипаж – 16-18 человек (в том числе два офицера). Скорость – до 29,5 узл., автономность плавания – 5 суток. Передача этих катеров украинским ВМС выведет американо-украинские союзнические отношения на качественно новый уровень и будет способствовать их дальнейшему углублению и расширению.

Стрелковое вооружение

В 2017 году на вооружение ВСУ был принят 5,45/7,62-мм штурмовой автомат «Малюк» (специальный автомат Вулкан-М), являющийся глубокой модернизацией автомата АК-74, выполненной по схеме булл-пап, обеспечившей компактность и перемещение центра веса автомата, что улучшило показатели точности огня. Винтовка разработана предприятием ООО «ИнтерПроИнвест», серийное производство осуществляется на мощностях ГП «Красиловский агрегатный завод».

Характерно, что автомат испытывался также с калибром 5,56х45 мм NATO. Автомат прошел все государственные испытания и опытную эксплуатацию армейскими подразделениями, в том числе на Восточном фронте. Ожидается его серийное производство для нужд силовых ведомств Украины. Длина – 712 мм, емкость магазина – 30 патронов, прицельная дальность – до 1000 м. В зависимости от калибра (5,45/7,62 мм) расстояние прямого выстрела по грудной мишени – 460/340 м, начальная скорость пули – 900/715 м/с, вес с пустым магазином – 3,2/3,3 кг.

Одним из бесспорных свидетельств эффективной интеграции и кооперации ВПК Украины с оборонными производственными мощностями стран NATO является реализуемый совместно с американской компанией Aeroscraft проект по производству автоматического карабина M4 — WAC-47, являющимся укороченным вариантом штурмовой винтовки M16А2.

Карабин изготавливается в Украине по лицензии правительства США. Одним из его главных преимуществ является использование модульного принципа, позволяющего адаптировать его под различные калибры и оснащать в зависимости от целей различными по длине стволами. Произведенная в Украине первая партия карабинов M4 — WAC-47 должна быть передана в самое ближайшее время для испытаний подразделениям силовых ведомств. В случае удачного прохождения проверки боевых и эксплуатационных характеристик, новое американо-украинское стрелковое оружие будет принято на вооружение и поступит в серийное производство. Реализация этого проекта позволит вооруженным силам и ОПК Украины достаточно легко переходить на стандарты NATO. Используемый калибр – 5,56х45 мм NATO, 5,45х39 и 7,62х39. Эффективная дальность — 600 м, емкость магазина – 30 патронов, вес – 3,1 кг.

Безусловно, необходимо также понимать при этом, что ключевым фактором и необходимым условием расширения интеграции с евроатлантическими структурами является строительство завода по производству боеприпасов не только для имеющегося в наличии вооружения, но и соответствующего прежде всего стандартам Альянса.

В 2017 году на вооружение ВСУ поступили снайперские винтовки VPR-308 и VPR-338 производства ОАО «Завод «Маяк». Винтовки отличаются типом используемого патрона, в первой применяется патрон натовского стандарта 7,62х51 мм, а во второй – .338 Lapua Magnum 8,6х70 мм. Основой для разработки этого оружия послужила винтовка частной украинской компании «Зброяр» Z-008, оружейника К.Ю. Конева.

Винтовки предназначены для поражения малоразмерных целей, а также различных материальных объектов — радиостанций средней мощности, самолетов и вертолетов на стоянке. Модификации VPR-308 и VPR-338 отличаются между собой не только калибром, но и весом (без патронов) – 7 и 9,8 кг, дальностью прицельной стрельбы – 900 и 1300 м соответственно. Темп стрельбы составляет 15 выстрелов в минуту. Винтовки имеют высокую точность, а по кучности боя превосходят даже некоторые западные аналоги. До этого данная винтовка поступала на вооружение НГУ.

На вооружение ВСУ была принята также снайперская винтовка Z-10 (UR-10) компании «Зброяр». Это самозарядная полуавтоматическая винтовка, которую можно считать аналогом американской автоматической винтовки AR-10.

Винтовка позволяет вести интенсивный огонь на различных дистанциях, оптимально подходит для проведения специальных операций. Конструктивные особенности винтовки позволяют разбирать ее на две составных части, что обеспечивает необходимую компактность при транспортировке. Калибр – 7,62х51 мм (NATO), патрон .308 Winchester, прицельная дальность поражения – от 400 до 800 м, максимальная – до 2000 м, масса без патронов – от 4,4 до 5,5 кг. Емкость магазина – 10 патронов.

Винницкое НПО «Форт» продолжило производство и поставку стрелкового вооружения силовым ведомствам Украины. Одним из наиболее эффективных, компактных и эргономичных образцов производимого предприятием огнестрельного оружия является штурмовая винтовка «Форт 221» и ее укороченный вариант «Форт 224».

Оружие является лицензионной версией современного израильского автомата Tavor Assault Rifle-21 (TAR-21). Винтовка сконструирована по схеме «булл-пап», позволившей существенно уменьшить габариты оружия без изменения длины ствола. На практике данное оружие доказало свою отменную функциональную надежность, скрытность и комфорт использования. Используемый калибр – 5,56х45 мм NATO и 5,45х39 мм, прицельная дальность стрельбы – до 500 м, масса с пустым магазином – 3,9 кг, вместимость магазина – 30 патронов.

Еще одним достойного упоминания отличным образцом производимого предприятием стрелкового вооружения является легкий пулемет «Форт 401», предназначенный для повышения огневой мощи армейских подразделений. Данное оружие является лицензионным вариантом израильского ручного пулемета Negev, используемого в пехотных подразделениях ЦАХАЛа.

Одним из основных преимуществ этого пулемета является использование рассыпной ленты патронов, подаваемых как из стандартных коробов, так и из мягких штурмовых барабанов. Применяемый калибр – 5,56х45 мм NATO и 7,62х51 NATO мм. Вес без патронов – 8,1 кг. В зависимости от калибра (5,56х45 и 7,62х51 мм): емкость барабана – 150 и 100 патронов, прицельная дальность – 500 и 1000 метров соответственно.

В декабре 2017 года Администрация президента США Дональда Трампа утвердилакоммерческую лицензию на поставку ВСУ снайперских винтовок Barrett M107A1 производства компании Barrett Firearms Manufacturing, боеприпасов и сопутствующего имущества на общую сумму 41,5 млн долларов.

Данная винтовка состоит на вооружении армии США и относится к классу «антиматериальных». Успешно применяется против пехоты и в качестве эффективного антиснайперского оружия. Калибр — 12,7х99 мм, патрон – .50 BMG, бронебойные модификации патронов могут пробить 30-мм бронелист. Длина винтовки – 1450 мм, ствола – 737 мм. Прицельная дальность – 1800 метров, максимальная – 2000 м. Масса без патронов – 14 кг. Емкость магазина – 10 патронов. Впервые эти винтовки были закуплены в 2015 году для подразделений НГУ, противодействующих вражеским группам прорыва оборонных рубежей и ДРГ. Передача этого мощного вооружения подразделениям ВСУ позволит получить бесценный опыт его боевого применения в условиях продолжающейся российской агрессии и поспособствует если не прекращению, то кардинальному увеличению платы за ее осуществление.

Харьковская компания XADO Chemical group разработала новую крупнокалиберную полуавтоматическую винтовку Snipex 14.5 под патрон 14,5х114 мм. Данный образец относится к классу так называемых антиматериальных винтовок со значительной огневой мощью и предназначен для высокоточной стрельбы на большие дистанции.

Макет перспективной крупнокалиберной винтовки Snipex 14.5

Конструкция винтовки спроектирована по схеме «булл-пап», что позволило несколько уменьшить ее габариты, обеспечить максимальную простоту эксплуатации и доступную систему техобслуживания. Общая длина — 1870 мм, длина ствола – 1320 мм. Расчетная эффективная дальность – до 5000 м, дальность стрельбы – до 7000 м. Начальная скорость пули – 1000 м/с. Общая масса составляет порядка 30 кг.

Несомненно, данный класс тяжелого армейского вооружения весьма нужен для эффективного противодействия подразделениям российской армии на Восточном фронте, применение которого может повлиять не только на изменение тактики и структуры ведения боя пехотными подразделениями, но значительно изменить саму философию ведения боевых действий.

В пятой заключительной части обзора мы рассмотрим основные перспективные разработки вооружения и военной техники украинского оборонно-промышленного комплекса за 2017 год и подведем итоги.

Автор: Денис Ивашин; InformNapalm