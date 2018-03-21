Молдавський варіант для «євробляхерів»

Досі немає розуміння, яким повинен бути майбутній законопроект, який повинен вирішити цю проблему. Як стало відомо виданню Економічна правда, наразі депутати хочуть запропонувати власникам автівок на "євробляхах" піти шляхом Молдови. Цей сценарій вважається більш "м’яким", ніж попередні.

Втім, обидві сторони вже зараз розуміють, що швидко вирішити це питання не вдасться, і поки влада думає над змінами до законодавства, активісти готують чергові протести в Києві. Що передбачає молдавський сценарій легалізації "євроблях", як до нього ставляться активісти, пояснює видання.

Що треба знати, якщо ви, не дай Бог, потрапили в ДТП, в якому друга сторона – "авто на бляхах"? Отримати компенсацію заподіяної шкоди безпосередньо з водія автомобіля на єврономерах вкрай складно, оскільки винуватець не є власником автомобіля. Накласти арешт на цей автомобіль, а після рішення суду реалізувати його теж складно – адже кінцевий власник машини перебуває за кордоном. А якщо водій авто з іноземними номерами став винуватцем ДТП і втік з місця аварії, необхідно звернутися в поліцію. Відшкодування в цьому випадку виплатить Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ), але тільки за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілого. Для отримання виплат за майновий збиток – необхідне рішення суду про визнання водія автомобіля з іноземними номерами винним. Але встановити особу водія і підтвердити його зв'язок з машиною вкрай складно, оскільки, автомобіль не перебуває в базі даних поліції, тому що не проходив реєстрацію в Україні. Не варто вірити легендам про те, що нібито МТСБУ буде виплачувати збиток по авто за водія "машини на бляхах". Тільки "життя і здоров'я". До речі, чому "авто на бляхах" зазвичай не застраховані взагалі (для ввезення оформляють зелену карту в Литві на 15 днів і все)? Відповідь проста. Страхові компанії не виплатять водієві "авто на бляхах" збиток, навіть якщо він не винен в ДТП. Олег Назаренко, Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД)

Легалізація на марші

Про легалізацію автомобілів на іноземній реєстрації останнім часом не говорить хіба що ледачий. Через те, що проблема почала набувати загрозливих масштабів, на це звернули увагу перші особи держави, в тому числі президент та прем'єр. Обидва робили дуже гучні та сміливі заяви, обіцяючи ліквідувати незаконні схеми.

Правда, востаннє з подібною заявою Петро Порошенко виступав ще в травні 2017 року, після чого вирішив дистанціюватися від "токсичного" питання. Знаючи нелюбов голови держави до чутливих тем, які можуть негативно вплинути на його рейтинг, така поведінка здається зрозумілою. В свою чергу Володимир Гройсман продовжує системно критикувати вимоги активістів, наголошуючи на тому, що всі повинні бути в рівних умовах, і жодних преференцій для власників нерозмитнених авто бути не може.

Проте слова словами, але Кабмін досі не запропонував, як цю проблему можна вирішити. Ймовірно, ніхто з представників влади не вдаватиметься до радикальних заходів. Особливо напередодні виборів. Так само обережно висловлюється щодо проблеми з автівками на єврономерах голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, яка зараз це питання курує.

Тобто, уже є очевидним, що влада налаштована на діалог, і з думкою активістів парламентарі змушені будуть рахуватися. Вочевидь, це стало можливим завдяки акціям власників авто на "бляхах", які до цього неодноразово нагадували про себе то перекриваючи дороги, то протестуючи під стінами парламенту. Напередодні виборів такі протести не є бажаними для влади.

До того ж, армію "євробляхерів" зараз кожна з політичних сил намагається використати в своїх інтересах. "Нам майже кожного дня хтось з депутатів телефонує і пропонує свою "допомогу", — каже один з активістів. При цьому у Верховній Раді зареєстровано вже декілька законопроектів, які покликані розв’язати вказану проблему, однак жоден з них не влаштовує обидві сторони.

Нещодавно голова податкового комітету Ніна Южаніна запропонувала черговий варіант, який саме і планується більш детально розглянути за круглим столом 21 березня.

Молдавський сценарій

Напередодні голова комітету передала активістам діючий в Молдові закон, який допоміг цій країні вирішити проблему авто з іноземною реєстрацією. Наші сусіди раніше стикнулися з такою ж самою проблемою. Як це було у Молдові?

Всім власникам "євроблях" дали півроку на те, щоб розмитнити свої авто, сплативши лише 30% від ставки акцизу. Проте, крім акцизу, залишається сплатити ще ввізне мито і ПДВ від вартості авто.

Щоб отримати 70% знижки, в Молдові необхідно було ще подати свідоцтво про сплату віньєтки (дорожній збір для автомобілів з іноземною реєстрацією, — ЕП). Віньєтка фактично є платою за користування дорогами країни. Кожен власник авто на іноземній реєстрації мав заплатити 180 євро за півроку, або 1 євро в день.

Водії, що мають молдавські права, і не зареєстрували свої машини, могли на них їздити територією Молдови не більше шести місяців на рік. У разі порушення цього режиму, поліція за рахунок автовласника евакуює авто до кордону для його подальшого вивезення з території країни. Щоб повернутися назад водій вже був вимушений розмитнити вказаний транспортний засіб.

У той же час, законом передбачається, що іноземці з водійським посвідченням, виданим в їхній країні, можуть перебувати на території Молдови більше півроку. У цьому випадку вони будуть оплачувати віньєтку в розмірі 180 євро за кожні наступні 180 днів перебування в Молдові.

Межі компромісу

Чим завершиться обговорення у середу та чи вдасться досягти компромісу? Відповіді на це питання поки немає. Представники громадської організації "Авто Євро Сила" у розмові з ЕП наголошують, що загальна концепція є прийнятною, але активісти звертають увагу, що потрібен комплексний закон.

"Будемо сідати за стіл перемовин, виробляти єдину тактику і єдиний принцип роботи, тому що у нас стоїть питання про ідеальну картинку вирішення закону. А це просто перехідне положення, амністія для тих авто, які є на території України", — каже керівник організації АЄС Олег Ярошевич.

Співрозмовник ЕП у парламенті не береться прогнозувати результати перемовин між депутатами та активістами. "Зустріч запланована на середу. Сказати з якими вони прийдуть позиціями, як піде розмова і чи конструктивною взагалі вона буде, дуже важко", — каже він.

"Ярошевич в одному зі своїх інтерв’ю сказав, що знижка у 70% їх не влаштує, вони вимагатимуть повної лібералізації. Але ми не знаємо, який варіант буде запропонований. Взагалі важко прогнозувати, якщо вони вже сьогодні кажуть, що ми не зможемо домовитися", — додає співрозмовник.

До того, що домовитися на найближчій зустрічі не вдасться, готові й активісти "Авто Євро Сили" — вони вже готують чергову акцію. "Знаючи те, що в нас там (під час обговорення, — ЕП) не буде особливо якихось конкретних домовленостей, ми готуємо нову акцію, яка буде озвучена вже після фінансового комітету 21 березня", — каже Ярошевич.

"Разом з тим, ми розуміємо, що діалог та політична воля вирішити це питання є. Депутати з усіма своїми мінусами, скажімо так, розуміють, що цю проблему треба розв’язувати. Єдина задача — вирішити все це в рамках правильних відносин. Це має бути закон, який задовольнить всіх", — підсумував голова АЄС.

Автор: НИКОЛАЙ ТОПАЛОВ, Экономическая правда