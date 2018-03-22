Как защитить украинских школьников от влияния «русского мира»

Об этих фактах «гуманитарного воспитания» рассказали в общественной организации «Восток-SOS», готовя очередной отчет о нарушении прав человека на территории «ОРДЛО». К сожалению, в свободных от российских оккупантов городах Украины экспансия идей «русского мира» тоже заметна. Недавно «День» рассказывал, как в одну из столичных школ почтальон принес журнал «Русская школа». Издание, насыщенное антиукраинскими взглядами, не выписывает ни одно образовательное заведение Украины, но школы регулярно его получают.

«ШКОЛЫ ВЛЮБЛЯЮТ В РОССИЮ НАШИХ ДЕТЕЙ»

Это не единственное проявление проникновения российской руки в нашу систему образования. Старшеклассникам в школах добровольно-принудительно навязывают факультативы по изучению русского языка. Это считается овладением вторым иностранным. Учебные программы вычитывают на украинском. Но на каком языке общаются школьники с педагогами на перерывах? Там, где не успевает наше Министерство образования и науки, вмешивается Россия. В этом убедился «День», обсуждая с экспертами качество украинской гуманитарной политики.

«Россия, Китай и США всегда тратили миллиарды на свою «мягкую силу». Это такая большая концепция, которая предполагает создание гуманитарных условий, которые позволяют влюблять разных людей на планете Земля в свою страну. И это все не прекратилось. Вот российские танки на Донбассе — это уже жесткая сила. А школы — это другое измерение этой силы влюбления в Россию украинских детей», — комментирует Оксана Левкова, председатель правления всеукраинской общественной организации «Не будь байдужим». Ее инициатива распространяет украинские книги и фильмы по всей стране, не давая России возможности заполнять существующие пробелы в образовании и культуре.

«Как-то в Харькове ждала встречи с главой управления образования ОГА, мне нужно было кое-что уточнить относительно нашего совместного с Минобразования конкурса сочинений среди школьников «Кто для меня Иван Мазепа?». Она говорила по телефону и благодарила за литературу и шикарные книги посольство России, — продолжает Оксана Левкова. — Как-то высокий чиновник из Минобразования признал в одном кулуарном разговоре со мной, что книги, которые везутся из Киева в области, часто не доезжают. И это значит, что эту лакуну будет заполнять Россия. Ситуация сегодня не изменилась. А что мешает российским чиновникам распространять книги, диски, фильмы? МОН не может отследить, как украинские книги доезжают в глубокие села. Мы именно на них делаем ставку. Если книгу не привезем мы, то это сделают россияне».

Таких историй у Оксаны — сотни. Самая свежая — из Полтавщины. «Я недавно посещала их музеи. Натолкнулась на календарик «Полтавское дворянское собрание». Его подготовили люди, которые копаются в материалах ХІХ века и возрождают непрерывность русского военного корпуса, а затем распространяют эти материалы по музеям и школам. И на этих людей нет управы. Служба безопасности Украины их вылавливать не будет, по школам ее сотрудники не ходят», — добавляет активистка.

«НАДОЕДЛИВОЕ ВОСПИТАНИЕ ВЫЗЫВАЕТ НЕГАТИВ»

Рецепт Оксаны для борьбы с российскими аппетитами — активизировать именно деятельность СБУ. А Министерству образования и науки стоит все-таки проводить исправительную работу с учителями, которые проявляют сепаратистские настроения. И поддерживать тех, кто хочет заниматься украинизацией школ, несмотря на сопротивление администраций и населения. Например, учительница истории, которая живет в селе около городка Счастье на Луганщине, хочет помочь школе украинизироваться на уровне нормативных документов, но никто из педагогов ее не поддерживает. Необходимой литературы тоже недостает, поэтому спасателями в этой ситуации стали активисты ВОО «Не будь байдужим». А должно было быть Минобразования.

Нехватка украинских книг — не единственная беда гуманитарной политики. Например, есть рекомендация от Минобразования отметить в школах в течение учебного года 199 памятных дат! Каждое такое действо — кропотливая подготовка учителей и детей, чтобы отправить в управление образования несколько фото и отчетов. А еще в адрес украинских учебных заведений поступают сотни писем с предложениями по поводу участия в разных событиях и конкурсах. Иногда доходит до абсурда: детям предлагают написать сочинение, представив себя деревом.

«Часто детям «компостируют» мозг, что вызывает отвращение к украинскому. Предлагают литературу, которая им кажется скучной и не подходит по возрасту, — отмечает Ирина Егорченко, научный работник и сопредседатель общественной организации «Точка роста: образование и наука».

— Или проводят десятки конкурсов об украинском языке, линейки, которые длятся часами, и это все ненужные вещи. Школы жду указаний сверху, есть работники в райотделах образования, которые за это отвечают, но которые так же заботятся о своем рабочем месте. Я долгое время жила в Великобритании, там присутствует тема Англии в образовании, но это не ориентировано только на школу. Нужно минимизировать скучность, формализм, речи, линейки, ведь некоторые элементы этой деятельности могут вызывать негатив».

ОПАСНЫЙ «СОНЯШНИК»

И не только негатив, но и идеологическую опасность. Возвращаясь к теме конкурсов — оказывается, некоторые из них организовывают российские структуры. Творческое объединение «Соняшник» несколько раз в год проводит всеукраинскую игру «Соняшник» (некая проверка школьников на эрудицию и смекалку) и международную естествоведческую игру «Гелиантус». За участие в конкурсе нужно оплатить от 15 до 50 гривен. Кстати, «зеленый» свет этому проекту дал экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Конкурс родом из России. Украина полностью скопировала российскую версию игры, включая задания для школьников. И средства за участие в нем идут в российский бюджет.

На сайте «Соняшника» говорится, что в прошлом году эта игра стала самой популярной среди школьников. Да, в Тульчинской школе №1 к игре приобщаются девять лет подряд, этой весной ее участниками стали 190 учеников. Руководит этим «подсолнечным» миром заслуженный учитель Украины Руслан Шаламов, он же — преподаватель и партнер Кировского центра дополнительного образования «Одаренный школьник», долгое время руководил «Всероссийским турниром юных биологов» и был председателем методической комиссии международной игры «Гелиантус» в России.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА «В СТИЛЕ КРУПСКОЙ»

Часто такая активная работа со школьниками подается под соусом воспитательной работы. Учитель из Херсона Михаил Соловей на своей странице в «Фейсбуке» пишет, что нынешние институты воспитательной работы являются яркими отголосками коммунистического воспитания. «На Западе, оказывается, отдельно такой структуры в школах просто не существует, или, если и есть, то это не касается учебной деятельности и осуществляется только во внеурочное время. У нас древнюю бабку, которая называется «воспитательная работа», немножко подкрасили дешевой косметикой, и бабка продолжает свой коммуно-социалистический танец в стиле назиданий Надежды Крупской. Что делать?

Во-первых, ликвидировать должности заместителей директоров заведений образования по воспитательной работе. Во-вторых, нужно навсегда забыть о разделении образовательного процесса на «учебный» и «воспитательный». В школе должна быть создана такая среда, в которой каждый ее элемент влияет на формирование человека».

Россия пытается держать наше образование на коротком поводке. К сожалению, Украина не готовит план сопротивления. Еще один маленький пример. Случайно нашла сайт для младших школьников с интересными математическими заданиями. Ребенок делает их с удовольствием. Сайт полностью украиноязычный. Но его разработчик, как впоследствии оказалось, российская компания. Альтернативного украинского продукта такого же уровня — нет.