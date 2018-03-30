Додон на поводке

Молдовский олигарх Илан Шор, женатий на русской поп-звездой Жасмин, украл из собственных банков около 1 миллиарда долларов, которые вкладчикам возвращало государство. Это происходило в момент подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Скандал дискредитировал проевропейские парии, потому что никто не верил, что Шор воровал сам, подорвал поддержку европейского направления движения страны и привел на должность пророссийского президента Додона.

«Европейская интеграция: звучит хорошо, выглядит плохо!», «Подписание Соглашения об ассоциации Республики Молдова и Европейского Союза создаст хаос, разброд, и мы потеряем страну!» — все эти угрозы социалиста Игоря Додона, нынешнего президента Молдовы, в 2014 году провалились бы вместе с его Партией социалистов. Однако проевропейские политики сами протянули Додону спасательный круг — риторику антикоррупции, которую он использовал для победы на выборах президента и с успехом применяет и дальше.

В 2012-2014 годах из молдавских банков украли более миллиарда долларов. Конечно, за все время существования Молдовы из ее банковской системы «вынимали» деньги, но «высоких» свершений этот процесс достиг именно в период активного продвижения в ЕС и подписания Соглашения об ассоциации.

Из банков украли ⅛ часть ВВП. Дело вызвало шквал протестов, тогдашнего премьера Влада Филата посадили на 9 лет за «пассивную коррупцию» (то есть, он знал о преступлении, но не предотвратил его), а непосредственный организатор схемы молодой миллионер Илан Шор получил приговор на семь лет, но не сидит и оспаривает судебное решение и пытается стать депутатом. Мало кто верит, что в схеме не были задействованы и другие тогдашние и нынешние влиятельные люди Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон во всем поддерживает Россию, хочет превратить свою страну в федерацию и мешает сближению Молдовы с ЕС и НАТО

Я подчеркиваю, что этот миллиард украли в то же время, когда Молдову посещали Меркель, Байден, Баррозо, Туск и другие международные политические лидеры высшего эшелона. «Именно поэтому в Молдове за последние 7 лет упало доверие к Западу. Очень странная картина: в 2009 году за европейскую интеграцию были 70%, в последующие 7-8 лет Запад дал огромные деньги, а в ответ поддержка европейского вектора упала почти в два раза », - говорит сейчас, и не без основания, президент Молдовы Игорь Додон в интервью для российских СМИ.

ЕС и Молдова — «вредная» Ассоциация

Контакты проевропейской кишиневской власти с Брюсселем начале 2015 года стали «токсичными» для европейских чиновников. В качестве доказательства их презрения к молдавским политикам приведу одну памятную реплику, которую адресовал Штефан Фюле, комиссар Европейского союза по вопросам расширения и европейской политики соседства, Дмитрию Дьякову, почетному председателю Демократической партии Молдовы, которая сейчас находится у власти. Дьяков спросил Фюле, что должна делать Молдова со всеми своими проевропейскими партиями — идти на досрочные выборы (во время очередного политического кризиса), или найти общую формулу для совместного правления.

«Вы можете мне сказать, что вы понимаете под словами „проевропейское правительство“? Можете? После всего этого опыта, через который мы прошли? И особенно после того, как многие из нас приезжает сюда, видят на каждом шагу флаги ЕС. Мы думаем — а не используют ли нас как алиби некоторые политики, которые не имеют никакого отношения к Европейскому союзу? Да?» — отрезал Фюле.

Во времена этих скандалов рождалась новая звезда молдовской политики — Игорь Додон. Тоже коррупционер, и тоже когда-то проевропейский политик.

Проевропейский министр коммуниста Воронина

После того, как в июле 2009 года Партия Коммунистов Молдовы проиграла парламентские выборы, Игорь Додон, который был сначала министром, а затем первым заместителем министра экономики и торговли, и премьер (2008 — 2009 гг.) Зинаида Гречаная сразу сбежали с тонущего коммунистического корабля. Они и еще одна коммунистка возглавили Партию социалистов.

Став председателем Партии социалистов Республики Молдова, Игорь Додон открыто заявил о тесном сближении с Россией. Он декларировал, что поможет высланным из России работникам и фермерам, пострадавшим от российского эмбарго. Додон пообещал, что сразу же после своего прихода к власти он аннулирует «болезненные» бакалаврские экзамены и решит все проблемы с Россией, в том числе для тех, кто совершил правонарушения. Это было, по меньшей мере, странным заявлением, поскольку до того его знали как проевропейского политика.

Додон сегодня говорит о том, что Евразийский Союз — способ обезопасить молдовскую экономику, хотя до этого, в должности министра, заявлял, и небезосновательно, что идея интеграции в эту экономическую структуру — вроде утопии. «Те, кто утверждают, что мы можем интегрироваться в Таможенный союз из-за Джурджулестского порта — непрофессионалы. Утопично считать, что Молдова может стать частью этого союза, поскольку у нас нет общих границ», — утверждал Додон до 2011 года.

Важным акцентом в политическом дискурсе лидера социалистов есть претензия на защиту ценностей Православной Церкви, которая якобы пострадала после принятия закона об антидискриминации (закон, среди прочего, запрещает притеснять граждан за сексуальную ориентацию и веру) и легализации ислама в Республике (т.е. разрешение мусульманам строить мечети). Православная Церковь в Молдове влиятельна и так же, как и в Украине, является верным промоутером геополитического порядка Кремля.

Додон начал пугать национальные меньшинства тем, что европейская интеграция Молдовы приведет к ее воссоединению с Румынией и к утрате собственной государственности.

И склонить большинство на свою сторону помогла антикоррупционная риторика. Он ее оседлал, как мы уже упоминали, после обнародованной информации об «исчезновении» миллиарда из банковской системы.

Одновременно с «родными» коррупционерами, Додон обвинял и Запад — ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том, что они силой навязали «молдавскому народу» антинародный режим.

Критика легла на благодатную почву. Нынешнее руководство страны во главе с Демократической Партией и ее лидером бизнесменом Владимиром Плахотнюком действительно весьма непопулярно. На данный момент Плахотнюк не имеет государственных должностей, но о нем говорят, что именно он является закулисным кукловодом и контролирует все, что происходит в Молдове.

Додон позирует с Путиным

Как удалось Додону сблизиться с Путиным? Или как Путин открыл для себя наиболее пророссийского на всем постсоветском пространстве главу государства? Посредником в установлении этих отношений стал генерал Виктор Гайчук, экс-министр обороны Республики Молдова (2001-2004), родственник Додона.

Гайчук работал чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Бельгийском Королевстве и представителем Республики Молдова в НАТО (2005-2009). Там-то генерал Гайчук и связался с Дмитрием Рогозиным, постоянным представителем Российской Федерации в НАТО (2008 и 2011). С тех пор они поддерживают тесные отношения.

В одном интервью по этому поводу Гайчук признался мне: «Не возражаю, я и господин Рогозин, как дипломатические представители в НАТО, часто встречались, много разговаривали. У нас с Россией в 2001 году было заключено стратегическое партнерство, которое может привести к подъему экономики Молдовы и к решению приднестровского конфликта. В установлении взаимоотношений с Россией есть и моя заслуга», — «скромно» и откровенно заявляет он.

«Конакт» заработал, и Додон начал приезжать в Москву, как к себе домой. А его фотографии с Путиным заполнили Молдову. Обещания открыть для молдовской продукции российские рынки и антикоррупционная риторика принесли Партии социалистов во главе с Игорем Додоном хорошие результаты на парламентских выборах 2014 года — 20,51% голосов.

В этот период через дипломатические источники Посольство Российской Федерации в Кишиневе наняло 20 румыноязычных работников. Их миссия заключалась в вербовке наемников для Донбасса и перевороте внешней политики Молдовы.

Игорь Додон и российские проекты

Получив пропуск в Москву, Додон надулся и начал выполнять каждую прихоть России в Молдове и на юго-западе Украины.

26 мая 2013 года он организовал в Кишиневе конференцию, якобы научную, и там вытащил из нафталина российский сценарий разрешения приднестровского конфликта — план «Казак», который навязывал федерализацию Республике Молдова. Этот проект в свое время категорически отверг Киев, потому что, по мнению бывшего посла Украины в Молдове Сергея Пирожкова (как можно прочитать в Wikileaks), план «Казак» призван помешать продвижению НАТО на Восток.

2 февраля 2014 года Додон организовал в Гагаузской автономии (своеобразный пророссийский анклав на юге Молдовы) нелегитимный референдум по кремлевскому сценарию. Референдум предусматривал, что если Республика Молдова 27 июня 2014 года подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, гагаузы получат право на самоопределение. На следующий день, 28 июня 2014 года планировалось провозгласить «Республики Буджак» с участием гагаузов из Одесской области. К счастью, этот план был сорван, но, к сожалению, инициаторы этого псевдореферендума, Игорь Додон и Ирина Влах, нынешний башкан Гагаузии, не сидят в тюрьме.

После всего этого Игорь Додон сумел в российской прессе добиться высокого звания «самого пророссийского президента на всем постсоветском пространстве». Додон стал настолько своим для Путина, что, насмехаясь, вспоминает Президента Молдовы в ответ на обвинения в адрес России относительно вмешательства во внутреннюю политику других государств: «У Додона спросите, он знает». Он даже предвыборные обещания выполняет, не забывая себя. Многие фермеры жалуются, что посредники, которые были им навязаны Россией, а точнее, ближайшим окружением Додона, сдирают комиссионные от 15% до 30% за доступ на российский рынок. Что касается экспорта вин, то на российский рынок попадают только напитки из гагаузской автономии.

И по расследованию кражи миллиарда Додон имеет странный подход.

В 2015 году он организовал массовые протесты, в том числе, попытался противостоять в парламенте решению перенести эти огромные суммы на плечи жителей страны как общественный долг. Осенью 2016 года, во время президентской избирательной кампании, он пообещал сформировать комиссию по расследованию банковских преступлений. «Все, кто участвовали в хищении государственных средств, будут санкционированы жестким образом», — говорил он.

Однако после получения кресла президента он ничего не сделал. И неудивительно, ибо, как пишет The New York Times, политики, называющие себя проевропейскими, говорят, что скандал с кражей денег из банка уходит корнями еще в те времена, когда Banca de Economii (основной банк, из которого основатели вывели деньги) был «дойной коровой» для коммунистического правительства. Когда Шор (владелец банка) в 2011 году женился на русской звезде, он пригласил Додона и двух экс-президентов Молдовы на роскошный прием в Кишиневе вместе с другими политиками и бизнесменами.

Следует отметить, что его коллегу по партии, Зинаиду Гречаную, также обвиняли в получении кредитов, которые она не вернула.

Отношение к войне на востоке Украины

В период предвыборной кампании на пост президента РМ в ноябре 2016 года во время одного телешоу Додон назвал Крым территорией России. Мол, Крым всегда принадлежал ей.

Этой точки зрения придерживается и Виктор Гайчук. Последний руководит союзом офицеров, сыгравшим важную роль в протестах, которые вспыхнули после разоблачения аферам. Также Гайчук и его офицеры помогали Додону во время предвыборной кампании в президенты Молдовы.

Гайчук, которого Додон выдвигал на должность министра, является сторонником так называемого «нейтралитета» Молдовы (в Украине пророссийские силы до Революции Достоинства также любили говорить о нейтралитете). О войне на востоке Украины он заявлял: «пример Донбасса вызывает восторг», имея в виду, что «повстанцы» (а на самом деле российская гибридная армия) смогли противостоять ВСУ.

Доказано, что во время выборов президента в 2016 году Додон брал деньги у Российской Федерации через оффшорные компании на Багамах. Кандидат социалистов получил 1.464.700 евро за медийную фирму, которая ретранслирует российский канал НТВ в Республике Молдова.

Пока он не стал президентом, молдовские власти не предприняли ничего для прекращения подрывной деятельности Додона. А сейчас никто не расследует, какие комиссионные собирает он с экспортеров фруктов в Россию. Новое молдовское правительство также и пальцем не пошевелило для привлечения к уголовной ответственности всех виновных в краже миллиарда.

Авторы: Илие Гулько, Кишинёв, Журнал де Кишинэу / ТЕКСТИ

Справка

Что сейчас у Додона?

Полномочия президента Молдовы неширокие. И у Додона постоянный конфликт с правительством и большинством в парламенте. 2 января 2018-го Конституционный суд Молдовы временно приостановил полномочия Игоря Додона в качестве президента, удовлетворив требование депутатов из правящей коалиции. Это произошло после того, как президент дважды отклонил предложенные кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. А отклонять кандидатуры он может только один раз. Это уже второе приостановление полномочий президента за последние несколько месяцев.

Конфликт между пророссийским Додоном и действующей проевропейской коалицией депутатов нарастает по мере того, как приближаются парламентские выборы, запланированные на осень 2018-го. Для Додона они — способ получить больше власти, воздействуя через своих депутатов на формирование правительства. Додон заявил, что выборы-2018 должны выиграть «здоровые силы, сторонники укрепления государственности и реинтеграции страны». Далее он хочет внедрять «стратегию-2020», то есть, позволить жителям Приднестровья голосовать на молдовских выборах, и принять новую Конституцию, которая предусматривает федерацию страны.

В чем суть «кражи миллиарда»

Осенью 2014-го за неделю до парламентских выборов, три банка (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), которыми владел местный олигарх Илан Шор, выдали кредитов связанным лицам и без должного залога на 750 млн долларов. Общая сумма выведенных средств достигала около 1 млрд. долл. Деньги растворились в офшорах.

В результате банки не смогли рассчитываться со своими вкладчиками. Пострадала даже госкомпания по медицинскому страхованию, ее деньги исчезли и она накопила долги перед больницами и столкнулась с нехваткой лекарств зимой 2014-2015 годов.

Чтобы спасти ситуацию, 27 ноября 2014 года правительство Молдовы тайно решило предоставить этим банкам $870 млн госкредитов. Подробнее на Википедии.