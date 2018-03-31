Кому нужно Национальное бюро финансовой безопасности?

Банальная ошибка, из-за которой из Налогового кодекса пропало положение о налоговой милиции, годами терроризировавшей бизнес, стала шансом для создания действительно эффективного и честного органа, который бы занялся расследованиеv экономических преступлений в стране, а не вымогательством. Увы, воспользоваться этим шансом правительство не смогло. И Президент решил предложить альтернативу – Национальное бюро финансовой безопасности.

Даже беглый взгляд на то, какими полномочиями будет наделена эта организация, заставляет задуматься, а так ли плоха была налоговая милиция, и не получим ли мы взамен монстра куда опаснее? А, главное, что подразумевают власти, когда говорят о снижении давления на бизнес улучшении инвестиционного климата?

Фото: odessa-life.od.ua. Госпродпотребслужба Одесской области

Фактически мораторий на проверки бизнеса закончился и давление, и без того не выдерживавшее никакой критики, с начала года усилилось. Де-юре, мораторий действует, но де-факто в декабре прошлого года Кабмин своим постановлением №1104 определил перечень госструтур, на которые его действие не распространяется. В числе тех, кто получил право проверять украинские фирмы - ГФСУ, Госэкспортконтроль, Госаудит, Гоструд, Госпродпотребслужба, АМКУ и многие другие. Всего свыше двадцати контролирующих органов.

Список тех, кто проверки проводить не может, сузился настолько, что фактически это постановление тот самый мораторий на проверки отменило. Реальный сектор моментально взвыл под каблуком государства, хотя даже в период действия моратория, сладкой жизнь предпринимателей не была. В четвертом квартале 2017-го в совет бизнес-омбудсмена поступило рекордное количество жалоб - 729. Больше, чем за три предыдущих квартала. Чаще всего предприниматели жаловались на действия налоговой, Нацполиции, Генпрокуратуры и СБУ. Причем 72% жалоб поступили от малого и среднего бизнеса. Порядка 64% расследований, проведенных Советом бизнес-омбудсмена на основании поданных жалоб, подтвердили правоту реального сектора. Дела закрыли, но принципиально ситуация не изменилась.

По итогам января 2018 в Совете констатировали, что «количество проверок все еще остается чрезмерным, что сдерживает развитие бизнеса и приток инвестиций в страну».

Кабмин отреагировал стандартно – в конце февраля 2018-го создав межведомственную комиссию по защите бизнеса от злоупотреблений властей, лично с премьером во главе. Очевидно власть не понимает, что вместо того, чтобы множить комиссии, комитеты и бизнес-омбудсменов, защищающих права предпринимателей, проще изменить собственные подходы к проверкам и эти права не нарушать. При этом тот же Кабмин больше года не может создать Службу финансовых расследований, которая взяла бы на себя ведущую роль в контроле над экономическими преступлениями, забрав соответствующие полномочия у других ведомств и сократив давление на реальный сектор. Судя по тому, что создание СФР настойчиво блокируется, никому во власти такой орган не выгоден. Тем более, подотчетный Минфину.

Еще на этапе подготовки проекта у министерства возник конфликт с правоохранительными ведомствами, не желавшими отдавать такой «хлебный» экономический блок каким-то там аналитикам. Это во многом объясняет, почему СФР не была создана до сих пор.

Фото: MyRealtor.by

А ведь основная причина чрезмерного контроля государства над бизнесом заключается именно в дублировании функций многочисленными ведомствами от нелегитимной налоговой милиции и нацполиции, до ГПУ и СБУ. Каждый хочет урвать свой кусок предпринимательского пирога. При этом не готов ни к передаче дел, ни к обмену информацией, ни к сотрудничеству. Несмотря на мораторий на проверки, отчеты бизнес-омбудсмена, декларации об улучшении бизнес-климата и законодательные инициативы а-ля «маски-шоу стоп», жизнь бизнеса легче на становится.

Президент, вместо того, чтобы поддержать здравую инициативу Минфина и поспособствовать созданию СФР, внес еще большую сумятицу в процесс, предложив альтернативу - Национальное бюро финансовой безопасности. Объяснил Президент смену курса тем, что при создании СФР предполагалось наделение ее должностных лиц «правом применения широкого спектра полицейских мер: «оперативка», «прослушка», «наружка», спецназ, штурм», а НБФБ будет «интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа». Впрочем, гаранта очевидно дезинформировали, так как интеллектуальная составляющая в работе СФР все-таки была основной. Но НБФБ ему все-таки ближе, хотя бы потому, что подконтрольно будет напрямую Президенту.

Фото: пресс-служба президента

По сути своей НБФБ станет очередным правоохранительным органом, некоторые эксперты уже окрестили его «карманным СБУ» Президента. Расследовать бюро будет весь спектр экономических преступлений, от фиктивного предпринимательства и уклонений от уплаты налогов, до доведения до банкротства и отмывания средств. Специально под Нацбюро предлагают также внести поправки в Криминальный кодекс, дополнив статьи о растрате госимущества и мошенничестве с НДС.

Сложно предположить, что орган, призванный расследовать подобные преступления будет лишен полномочий по проведению оперативно-сыскной деятельности, и удовлетворится исключительно «риск-ориентированными методами криминального анализа». Что подтверждает и проект закона о НБФБ, прямо говорящий, что создается правоохранительный орган с функциональной возможностью проведения всех комплексов действий, т.е. все теми же «наружкой», «прослушкой» и «оперативкой». А заодно с правом на конфиденциальное сотрудничество с физлицами и использование внештатных сотрудников, т.е. еще и с «вербовкой» и «агентами под прикрытием». С интеллектуальным центром это все не очень вяжется. А в купе с прямым подчинением Президенту, НБФР становится мощнейшим рычагом давления на бизнес в прямом подчинении одному человеку.

Что любопытно, даже назначение главы бюро президент оставляет за собой – если в течение 30 дней конкурсная комиссия (состоящая из делегатов от парламента, правительства и самого Президента) не будет утверждена парламентом. А для парламента, в котором президентская фракция самая многочисленная, провалить такое голосование – пара пустяков. Уволить главу бюро тоже может только Президент, что сделает любого на этой должности верным соратником гаранта.

Фото: Lb.ua

Естественно эти сверхполномочия не нравятся многим, не только в реальном секторе, но и среди правоохранительных органов. НБФБ дублирует функции огромного количества госструктур от Госфинмониторинга и ГФСУ, до ГПУ, СБУ и МВД. А ведь идея заключается в том, что дублирования быть не должно и эти функции должны быть переданы новому ведомству. Создатели НБФБ рискуют попасть в тот же капкан, в который год назад угодил Минфин, пытаясь создать СФР, - сопротивление правоохранительных структур будет колоссальным и высока вероятность того, что бюро из-за этого просто не будет создано.

Что, конечно, будет неоспоримым плюсом, так как подобная структура с указанными полномочиями точно не улучшит бизнес-климат Украины. Но если инициаторы создания НБФР все-таки смогут договориться с правоохранительными структурами, коррупционные риски функционирования бюро станут столь же безграничны, как и его возможности.

К величайшему сожалению приходится констатировать, что прикрываясь заботой о бизнесе и улучшением инвестиционного климата, действующая власть в очередной раз показала реальному сектору свой звериный оскал, не продемонстрировав ничего, кроме желания нажиться на налогоплательщиках.

Автор: Ульяна Яхно , Lb.ua