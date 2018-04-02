Государственное бюро расследований: не мытьем, так катаньем

Тем временем 30 марта руководство ГБР опубликовало отчет о деятельности за период с декабря 2017 г. по март 2018-го, предварительно представив общественности этот документ на ознакомление. С одной стороны, обнародование результатов работы бюро прямо предусмотрено статьей 27 Закона "О Государственном бюро расследований", в которой указана конечная дата подачи отчета — 1 апреля. Соблюдение требований действующего законодательства — правильный сигнал со стороны руководства ГБР.

С другой стороны, за четыре месяца деятельности руководство бюро не осуществило прорыв в запуске этого органа правопорядка. Как следствие, документ представляется сыроватым с точки зрения наполнения, однако, давая оценку, нужно на самом деле учитывать отсутствие фактической деятельности. Отчет включает информацию не только о реализованных мерах, конкурсных процедурах, но и о мировоззренческих моментах: например, детализацию необходимости внести изменения в профильный закон или сотрудничество с представителями гражданского общества или международными партнерами.

Что же касается текущего состояния дел, то на конец марта Роман Труба, наконец, составил внутреннюю комиссию, которая начала работать. Напомним: кроме нее, есть внешняя комиссия, которую избирало высшее руководство ГБР. При этом директор бюро не перестает утверждать, что его цель — запустить работу органа правопорядка с 1 сентября 2018 г. Именно с этой даты ГБР должно проводить досудебное расследование преступлений, содеянных топ-чиновниками, судьями, правоохранителями, а также лицами, совершившими военные преступления. Тем временем Генеральная прокуратура будет продолжать процессуальное производство упомянутых расследований.

Этот план запуска — осенью 2018 г. — представляется весьма фантастическим, учитывая несколько фундаментальных факторов, которые и попытаемся объяснить.

Первый фактор. Прежде всего, ключевые вакансии в бюро — руководителей подразделений центрального аппарата и территориальных подразделений, директоров территориальных органов, руководителей и работников подразделений внутреннего контроля ГБР — будут заполняться через внешнюю комиссию. Ее члены откровенно затягивали выборы директора бюро и двух заместителей, полтора года ведя политические торги. Если конкурс на занятие должностей был объявлен 10 мая 2016 г., то победителей определили лишь под занавес следующего — 16 ноября 2017-го. Промедление и политические торги станут ключевыми факторами, которые повлияют на формирование руководящего состава бюро.

Кстати, члены внешней комиссии до сих пор почти поровну разделены между ключевыми политическими силами, БПП и "Народным фронтом": пять и четыре. Это напоминает ситуацию вокруг функционирования другого антикоррупционного органа — Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, где не только конкурсная комиссия распределена между главными политическими бенефициарами. Членов этого агентства постигла аналогичная судьба.

Вторым фактором, который может повлиять на дату запуска работы бюро, станет наличие лишь одной внутренней комиссии, которая обрабатывает документы кандидатов на административные должности и вакансии следователей. Она состоит из пяти человек, четверо из которых представляют органы публичной власти (НАПК, САП, Минюст и ГБР), еще один — представитель общественности. На конец марта в эту комиссию поступили документы лишь от сотни кандидатов, при этом вакантных должностей по состоянию на сегодняшний день — 219. Многие претенденты на место в бюро подают сразу несколько пакетов документов (от двух до восьми). Например, если кандидат подает на следователя, то параллельно в два-три следственных отдела. Во время этого отбора важно не только отобрать лучших кандидатов, но и параллельно соблюсти предусмотренные законодательством квоты: в ГБР должно быть не менее 51% лиц, имеющих соответствующий стаж в сфере права, а также не более 49% лиц из действующего состава следственных подразделений органов правопорядка (среди них не более 30% — следователей прокуратуры). Такая сложная конструкция отбора, очевидно, не облегчает процесс отбора кандидатов на должности следователей.

Как свидетельствует практика, более чем за половину срока подачи документов было представлено относительно мало пакетов документов. А потому, принимая во внимание квотирование, выбирать будет не из кого. Единственный целесообразный выход из ситуации, на сегодняшний день представляющийся релевантным, — продлить период подачи документов.

Исходя из текущего состояния дел, ГБР имеет предельную численность 1500 человек. Сейчас замещено лишь 11 должностей, в процессе формирования семь территориальных управлений (вообще 462 должности, среди них семь — внешняя комиссия, 455 — внутренняя), а также центральный аппарат (вообще 702 должности, 20 — внешняя комиссия, 219 — внутренняя). Не объявлен конкурс на 336 и 450 должностей для территориальных управлений и центрального аппарата, соответственно.

Подводя итоги конкурсного отбора, следует детализировать процедуры, которые пройдут потенциальные кандидаты. Дело в том, что юридически он состоит из пяти этапов: подача документов, квалификационный экзамен (тестирование на знание законодательства и практическое задание), психофизиологическое исследование (так называемый полиграф), собеседование (с видео- и аудиофиксацией), определение победителей. Хотя на самом деле важных для отсеивания претендентов этапов всего три.

Третьим фактором, который повлияет на полноценный запуск ГБР уже в сентябре текущего года, может стать отсутствие поправок в профильный закон. Мы неоднократно отмечали необходимость этого, разработав и подав с участием народных депутатов Мустафы Найема и Елены Сотник предложения экспертной среды. Среди ключевых параметров изменений: отсрочить реализацию ГБР следовательской функции с 20 ноября 2017-го до 1 сентября 2018 г., расширить круг субъектов, подследственных ГБР (включить председателя и членов НАПК, членов КДКП, судей Конституционного суда, председателя и членов ВККС, глав местных государственных администраций); передать проведение всех конкурсов внутренним комиссиям (отобрать это право у внешней комиссии); определить должностные оклады для оперативных работников (с возможностью избирать их на конкурсе); дополнить перечень подразделений, которые будут осуществлять оперативно-розыскную деятельность; перенести центры для размещения территориальных управлений; определить основания для привлечения к дисциплинарной ответственности, и т.п.

Особо следует отметить попытки директора ГБР Романа Трубы поддерживать деловые отношения с общественностью, приобщая ее к текущим процессам. В рамках этого сотрудничества руководитель бюро обращается за предоставлением научно-экспертных выводов по правовым вопросам, которые требуют незаангажированного научного объяснения. Кроме этого, трое представителей общественности потенциально могут входить в состав внутренних комиссий, поскольку один уже является членом такой комиссии.

Однако бывали случаи и противоположного характера. Так, директор бюро не прислушался к позиции экспертной среды, запустив процедуру избрания Совета общественного контроля по старой, полностью дискредитировавшей себя процедуре — Учредительным собранием. Как следствие, свои пакеты документов подали 108 организаций, 99 из которых были допущены к собранию. Эксперты оперативно проанализировали ситуацию, кто же подался в СОК при ГБР. Как выяснилось, лишь около 20% отвечали высоким требованиям добропорядочности, почти половина имели политические связи, еще около 20% кандидатов связаны с правоохранителями и 37 — связаны между собой (см.рис.).

Напомним, СОК при ГБР создается согласно требованиям действующего закона, в круг его обязанностей входят такие задачи: он заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов ГБР, рассматривает отчеты ГБР и утверждает свой вывод по ним, выбирает из ее членов троих представителей, которые входят в состав Дисциплинарной комиссии ГБР, и т.п.

Иначе говоря, по условиям рейтингового голосования на Учредительном собрании, скорее всего, в СОК при ГБР пройдут связанные между собой политически или правоохранительные группы аффилированных активистов. И потом будут диктовать руководству ГБР свою волю как "официальная" общественность.

Подведем итоги: новый орган правопорядка — Государственное бюро расследований — лишь набирает обороты. Пока что непонятно, чем закончится такой правоохранительный вояж, однако точно можно утверждать, что это не станет простой задачей ни для руководства бюро, ни для общественности, которая старается контролировать этот запуск.

Автор: Александр Леменов, главный эксперт Антикоррупционной группы РПР, StateWatch; ZN.ua