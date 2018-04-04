Декларирование-2018 снова демонстрирует плачевное состояние борьбы с коррупцией

До последнего дня оставался открытым вопрос о декларировании для общественных активистов и иностранцев, членов наблюдательных советов. Несмотря на давление западных партнеров, рекомендации Венецианской комиссии, обещания Президента Петра Порошенко, уговоры главы парламента Андрея Парубия, депутаты упорно не желают отменять одиозную норму. Кое-кто даже не удержался публично позлорадствовать. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что, поскольку уже все увидели "кто есть кто" из антикоррупционеров, то е-декларирования для них можно и отменять. Мол, это была “воспитательная работа”.

А тем временем, декларации чиновников снова демонстрируют плачевное состояние борьбы с коррупцией в Украине, отмечает У кринформ . Реестр продолжает пестреть историями с фантастическими «серийными» лотерейными выигрышами, подарками и приобретениями непонятной природы, а еще – пачками наличных денег «в тумбочке». И никто, кроме журналистов, этими фактами не интересуется – у уполномоченных контролирующих органов за скандалами и кадровыми перестановками до этого руки не доходят...

А декларантов все прибывает

Как сообщил новоназначенный глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Мангул на “ночной” пресс-конференции, состоявшейся сразу после завершения нынешней кампании, по состоянию на 24 час 00 минут 31 марта в Реестр было подано более 800 тысяч ежегодных деклараций по 2017 год. К должностным лицам всех уровней добавились еще и ответственные работники предприятий государственной формы собственности.

“Мы считаем, что третий этап е-декларирование состоялся. Основные проблемы, с которыми столкнулись субъекты декларирования – это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика с вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие. К сожалению, очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций, созданию черновиков, проверке срока действия ЭЦП, данных персонального кабинета”, – отметил Александр Мангул. Были изменены электронные цифровые подписи, почта и персональные данные около 60% субъектов декларирования. Это в определенной степени тормозило процесс декларирования, который фактически начался лишь в марте, когда после нескольких шутливых напоминаний со стороны НАПК все субъекты вдруг вспомнили про обязанность и дедлайн 1 апреля.

“По опыту своей жены, которая является субъектом декларирования, могу сказать, что нынешний этап декларирования технически оказался проще, чем в прошлом году. Хотя некоторые проблемы все же случались – не всегда удавалось с первого раза зайти в Реестр, данные не всегда сохранялись, но в целом усилий на заполнение декларации требовалось значительно меньше”, – отмечает Анатолий Амелин, директор экономических программ аналитического центра “Украинский институт будущего”. Его наблюдения подтвердила и эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова: “В прошлом году я пыталась зарегистрироваться в системе несколько недель. В последние дни с коллегой буквально “посменно” дежурили у монитора еще и по ночам – система просто не давала возможности зарегистрироваться. В этом году я вижу, что подобных ситуаций почти не было”.

Имущество появляется и исчезает, а политическое давление остается

Нужно отметить, что нынешняя кампания декларирования доходов стала уже третьей по счету и последней (по времени публикации. - Ред.) перед президентскими выборами, которые пройдут в марте 2019 года. И, глядя на ее результаты, возникает ощущение, будто обществу снова нагло складывают кукиш в кармане. Даже невооруженным глазом заметно, что у многих декларантов имущество “прибывает” непропорционально доходам из каких-то странных источников – но объяснений этому феномену до сих пор нет. А проверка со стороны НАПК – кто знает, когда она будет и будет ли вообще...

Например, известный баловень судьбы, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который в прошлом году задекларировал три крупных выигрыша в лотерею в этом году. помимо прочего, показал почти полмиллиона долларового “кэша” и новый дом площадью 350 кв.м в знаменитом Козине Киевской области. Фракция Радикальной партии вообще какая-то “фартовая”. Однопартийцу Ляшко Алексею Ленскому в 2015 году, например, удалось выиграть в “Украинскую национальную лотерею” 9,5 тысяч гривень, в 2016-м сорвать большой куш – почти 562 тысячи. В новой декларации по 2017 год также нашлось место выигрышу, но на этот удача от Ленского отвернулась – сумма выигрыша составила лишь 76,5 тысячи гривень. Всего, как установили аналитики проекта "Декларации" (Bihus.Info), в 2015-2018 годах украинские чиновники и политики выиграли в лотереях и на букмекерских ставках... 7 млн 874 тысячи гривень.

Или еще такие интересные истории. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал подарков в нематериальной форме” от родственников на 444 тыс. грн – сумму, почти вдвое превышающую его зарплату. Тесть без доходов, скромный ФОПовец арендует для нардепа Антона Геращенко 200-метровую квартиру на Печерске. И таких примеров множество.

По словам Руслана Радецкого, экс-члена НАПК, сейчас система е-декларирования больше похожа на механизм политического давления на оппонентов, чем на систему общественного контроля за действиями потенциальных коррупционеров. “Финансовый контроль – на обычным языке е-декларации субъектов декларирования - не только инструмент публичного аудита состояния государственных служащих, политических деятелей и членов антикоррупционных общественных организаций. Это замечательный инструмент "подвесить" в неудобном положении политиков, кандидатов на должности госслужбы и пытаться контролировать и направлять, как нужно, деятельность антикоррупционных ОО, тем самым создавая почву для развития новых коррупционных схем.

Отсутствие арифметически-логического контроля проверки как составной части автоматической верификации развязывает руки проверяющим, позволяя им проверять е-декларации в режиме "свой-чужой", – отмечает в своем блоге на "Украинской правде" господин Радецкий. Он открыто обвинил состав членов НАПК во главе со смененной уже госпожой Корчак в выполнении прямых указаний власти на проведение тех или иных проверок и утверждение их результатов. Кстати, поводом к увольнению Корчак стало громкое заявление бывшей руководительницы Департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной об избирательности и фальсификации во время проверок деклараций.

Да и что говорить, когда в 2016 году из 103 тысяч поданных деклараций было проверено не более трех тысяч, в 2017-м из представленных 890 тысяч – проверено лишь чуть больше шести тысяч. Учитывая такие темпы, возможность избежать ответственности за указанные недостоверные факты в декларации – не такая уж и проблема для недобросовестных декларантов.

Декларирование – для всех и каждого, чтобы научились платить налоги

Что касается нового требования декларирования для представителей общественных организаций, то есть разные точки зрения. С одной стороны, формально есть норма закона, которая предусматривает подачу деклараций представителями ОО, в том числе причастных к антикоррупционных проектам. С другой же стороны, европейцы и ряд украинских политиков требуют убрать это обязательное декларирование, как нецелесообразное и политически мотивированное. Дискуссии не утихают. “Дело в том, что многие общественные организации в Украине являются общественными только на бумаге, а на самом деле созданы для определенных политтехнологий, или же для оптимизации налогов через их неприбыльный статус, – комментирует Анатолий Амелин. – Вообще нужно заметить, что подобной системы электронного декларирования чиновников нет ни в одной стране мира".

Личные декларации там подаются, но они не публичные. Их потом тщательно изучают специальные органы, которые занимаются вопросы предотвращения коррупции и неуплат налогов. В Украине же создали публичную систему декларирования только для госслужащих и депутатов. По замыслу инициаторов, она должна стать инструментом общественного контроля за действиями потенциальных коррупционеров, а на деле эффективность этого инструмента – ноль. Потенциальные коррупционеры, не имея никакой бизнес-истории, декларируют многомиллионные состояния, но никаких вопросов об источниках их поступления правоохранительные органы не задают. В результате идея декларирования искажается. Радуются разве что преступники, которые получили дополнительную информацию о своих потенциальных “жертвах”.

Анатолий Амелин считает, что было бы целесообразно и правильно всем гражданам Украины декларировать свои доходы в непубличном формате – чтобы все были в равных условиях, чиновники, владельцы бизнеса, наемные работники. Это бы дало возможность снизить "тенизацию" экономики и повысить ответственность каждого гражданина страны за незаконное обогащение и неуплату налогов. Но перед тем, как запускать всеобщее декларирование, нужно ввести так называемую нулевую декларацию и дать возможность людям задекларировать все скрытое ранее. Выплатить из этого имущества допустим 5% в первый год, а в последующие годы перейти на систему общего контроля. Иначе у нас получается, что одни декларируют личные состояния, а другие нет.

"Без общественного контроля и уголовной ответственности эта система не будет работать. А мы видим, что у политиков совершенно нет желания двигать этот процесс в нужном направлении. Вспомните, какой жесткой была борьба за контроль над НАПК, НАБУ, какое яростное сопротивление оказывается внедрению антикоррупционного суда. И все станет понятно. Вопрос нулевой декларации, которая по сути уничтожает весь имеющийся компромат на политиков и бизнесменов, обсуждается последние лет пять, но политической воли принять это серьезное решение нет. Раньше 2020 года введение такого механизма вообще маловероятно. Но дискуссию нужно продолжать. И желательно, чтобы политические партии, идя на выборы, четко декларировали свою позицию в этом вопросе”, – комментирует эксперт.

“Меня давно уже не впечатляют декларации украинских чиновников и политиков. Кстати декларации антикоррупционеров по размерам состояний ни в какое сравнение с государственными должностными лицами не идут. Но даже с нынешним скандалом, который возник на ровном месте (не важно, из мести, или из-за непонимания принципов подотчетности людей, “причастных” к госбюджету) я все равно уверена, что электронные декларации способствуют искоренению коррупции. Не сразу, но во время очередных выборов “имущественная” прозрачность все же будет так или иначе влиять на решение избирателей”, – резюмирует эксперт ГО «Информационная безопасность» Татьяна Попова.

Автор:Оксана Полищук, Киев; УКРИНФОРМ