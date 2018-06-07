Убийство с целью самозащиты оправдано

26 мая Верховный Суд Украины (ВСУ) принял прецедентное решение — отменил обвинительный приговор жителю Ивано-Франковской области за умышленное убийство. В 2017 году он был приговорен Коломыйским районным судом к 12 годам лишения свободы за то, что защищаясь от нападавших, убил одного из них — от его удара кухонным ножом умерла женщина. Это оправдательное решение ВСУ впервые ввело в действие презумпцию невиновности, о которой в Украине заявляли все государственные руководители.

Убийство с целью защиты оправдано

Пресс-служба ВСУ так объяснила обстоятельства, позволившие жителю Коломыи совершить убийство, защищая свою жизнь в своем же жилище: «Подсудимый нанес удар ножом потерпевшей В., защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения на него со стороны М. и В., что создавало реальную угрозу его жизни и здоровью. Подтверждая право граждан защищать свою жизнь от противоправных посягательств, Верховный Суд отменил оспариваемые приговор и постановление и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях состава преступления».

4 мая на сайте Единого государственного реестра судебных решений было опубликовано решение Коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда Украины (ВСУ) от 26 апреля 2018 года, которое отменяет обвинительный приговор мужчине за умышленное убийство при превышении мер обороны от нападения лиц, противоправно вторгшихся в его жилище.

31 мая Верховный Суд в Facebook-аккаунте разъяснил, что руководствовался ст. 27 Конституции Украины, которая гарантирует гражданину право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь других людей от противоправных посягательств. Это означает, что проникновение в жилье или на другой объект собственности без санкции суда запрещены — даже для проведения обысков или других следственных действий.

Как было раньше

Для специалистов эта новость не стала сенсацией. Адвокаты, прокуроры и судьи, с которыми общался Realist, заявили, что подобные дела и раньше оспаривались, просто это не выносилось «на всеобщее обсуждение». Формально все так. В Украине с 1992 года действуют нормы Уголовно-процессуального права и Конституции о праве человека на защиту своей жизни. Но до сих пор правовое понятие «необходимая оборона», повлекшая смерть нападающего, следственные органы, обвинение, защита и суды в каждом случае рассматривали по-разному. Раньше закон больше защищал не жертв преступления, а потенциальных преступников — грабителей, нападающих. и др. И если, к примеру, в дом к законопослушному гражданину ворвались грабители, размахивающие ножами, он был вправе защищаться исключительно ножом. Применение любого другого оружия защиты, в случае смерти нападающего, грозило тюремным наказанием по статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство». Выстрел из зарегистрированного охотничьего ружья в такой ситуации расценивался бы именно так.

С другой стороны, если бы законопослушный гражданин не защищался вообще, то мог бы лишиться не только ценных вещей, но и жизни.

Уголовную ответственность за данное преступление определяет ч. 5 ст. 36 Уголовного кодекса. Именно ее стороны судебного процесса могли трактовать по-разному. Следователи полиции — отбелить или напротив усилить инкриминируемые обвинения нападающему. Прокуроры, представляя обвинение в суде, могли исходить из своих соображений, адвокат ту же норму использовал для защиты. А суды, руководствуясь этой же статьей, принимали в основном обвинительные приговоры. В итоге, в Украине суды выносили по таким делам около 1% оправдательных приговоров. По словам экс-заместителя генпрокурора, президента адвокатской компании «Баганец и партнеры» Алексея Баганца, в 2017 году в Украине оправдательных приговоров было около 500, а преступлений, совершенных с целью самообороны — в разы больше. Теперь решение ВСУ позволяет изменить эту практику.

С другой стороны, если бы законопослушный гражданин не защищался вообще, то мог бы лишиться не только ценных вещей, но и жизни

Правовой прецедент для судей

Для граждан Украины это означает, что теперь они могут в полной мере пользоваться правом применять оружие при защите от нападающих, если возникает угроза их жизни. Конечно, это не значит, что можно сразу убивать, к примеру, грабителей. Ведь в судебной практике есть еще и понятие«превышение пределов необходимой обороны», когда вред, причиненный нападающему, несоизмерим со степенью тяжести его преступного намерения. К примеру, если в ответ на пощечину оскорбленный наносит дар ножом или в помещение вторгся невооруженный человек, а проживающий в нем стреляет из охотничьего ружья или другого огнестрельного оружия.

В той же ч. 5 ст. 36 Уголовного кодекса «Необходимая оборона» четко прописаны обстоятельства, исключающие преступные деяния. Например, применение оружия или других средств, предметов для защиты от нападения вооруженного лица, группы лиц, для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение не является превышением необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности. Исключение из правила в том, что при необходимой обороне защищающийся не должен переходить границы, определенные законом. А закон дает полное право применять любое оружие для самозащиты вплоть до лишения посягающего жизни, когда на него нападают вооруженное лицо или группа лиц, либо когда насильственно вторгаются в его жилье или иное помещение.

Верховный Суд, отменив 26 апреля обвинительный приговор осужденному за убийство, поднял планку вынесения оправдательных решений. Это решение создало в Украине правовой прецедент, на основе которого судьи других инстанций могут учитывать обстоятельства самообороны при нападении, подтверждая право граждан защищаться, в том числе с применением оружия.

Если вор залез в дом и хозяин его обнаружил, то это – не основание для убийства вора

Законодательство нужно доработать

Сергей Кишенько, адвокат группы «Солодко и партнеры», заявил Realist’у, что нормы уголовного законодательства о необходимой обороне были всегда, но практика судов была неоднозначной. «В одних случаях признавался факт обороны, в других — факт ее превышения. Нет четкой градации случаев нападения, когда необходимая оборона не влечет уголовной ответственности. Если вор залез в дом и хозяин его обнаружил, то это — не основание для убийства вора», — пояснил адвокат.

Кишенько также уточнил, что право применять оружие для самозащиты, когда злоумышленники насильственно вторглись в жилище, вплоть до их убийства, относится и к тем, кто проживает в арендованном помещении. Ведь они защищают место своего проживания.

В Америке уголовная практика еще лояльнее. В некоторых западных штатах, где разрешено свободное ношение огнестрельного оружия, в случае убийства злоумышленников, незаконно вторгшихся в жилище, суд вообще не наказывает либо может наказать штрафом. А те жители штата, кто не желает пользоваться оружием, платят специальный налог. Если преступники знают, что у хозяев есть оружие, то крайне редко решаются вторгнуться в такое жилище.

«Идеальным есть то общество, где судебная система может обеспечить гражданам права и свободы. На стадии досудебного расследования нельзя арестовывать человека. Его оправдают, а он уже де-юре считался преступником. Получается мы нарушаем Европейскую конвенцию по правам человека», - считает Алексей Баганец.

В Украине количество преступлений, связанных с проникновением в помещение, увеличивается. Украина в вопросах уголовного права работает в рамках обычной мировой практики. Специалисты по праву подчеркивают, что сейчас назрела необходимость более четко прописать в законодательстве, что является мерами необходимой обороны, в каком случае разрешено применять оружие.

«Вопросы по рассмотрению дел, связанных с необходимой обороной, возникают часто. В основном, они касаются убийств с нанесением тяжких телесных повреждений. Суды могут неоднозначно толковать понятие обороны. Должны быть четкие ответы на то, что делать в спорных ситуациях. Гражданам в первую очередь нужно понимать, существует ли угроза для их жизни, правильно ли она оценивается. Если сосед перелез украсть яблок, его за это нельзя убивать», — заявил Realist’у управляющий партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», адвокат Михаил Ильяшев.

Многие украинцы уже получили разрешение на владение оружием. И они готовы его применить, если надо защищать свою собственность, свою жизнь и жизни своих родных и близких

Для чего понадобился резонанс

Глава Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко считает, что решение ВСУ от 26 апреля, оправдавшее совершившего убийство при защите своего жилища, должно стать правовым прецедентом, прежде всего для судей. «Человек, который намерен незаконно проникнуть на территорию чужой собственности, должен понимать, что будут серьезные последствия. Почему в Соединенных Штатах люди не огораживаются высокими заборами? Потому что американцы уже с детства знают, что за незаконное проникновение на чужую территорию могут убить. ВСУ повысил границы самообороны. И у нас Верховный Суд своим решением теперь дал четкий сигнал злоумышленникам, что так может быть и у нас», — говорит Петр Бойко.

Экс-судья Конституционного Суда Виктор Шишкин подчеркивает, что норма уголовного законодательства, защищающая право граждан на самооборону в Украине, действует с 1992 года, но на практике суды ею руководствовались только в редких случаях. И решение ВСУ важно прежде всего потому, что позволяет кардинально изменить эту практику. «Нечего проникать в чужие помещения. У нас многим разрешено носить оружие. Мы понемногу приближаемся к американской модели. Кстати, уже многие украинцы получили разрешение на владение оружием. И они готовы его применить, если надо защищать свою собственность, свою жизнь и жизни своих родных и близких».

Теоретики права и практикующие юристы единодушны в том, что если бы в Украине применялось более жесткое наказание для сотрудников правоохранительных органов (прокуратуры, полиции) за нарушение прав граждан и превышение полномочий, неправомерные действия, а для судей — за неправомерные решения, то и реформа судебно-правовой системы проводилась бы намного быстрее. Без этого у граждан Украины нет гарантии, что другие суды низших инстанций при рассмотрении дел, подобных этому, при подобных обстоятельствах вспомнят о решении ВСУ. Также история будет скрывать ответ на вопрос, понесут ли наказание те участники судебного дела, от которых зависела судьба защищавшегося от нападающих гражданина.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

Статья 36. Необходимая оборона

1. Необходимой обороной признаются действия, совершенные в целях защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося лица, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для незамедлительного предотвращения либо пресечения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

2. Каждое лицо имеет право на необходимую оборону независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам либо органам власти.

3. Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в ст. 118 и 124 Уголовного кодекса Украины.

4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством, оно не могло оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке защиты.

5. Не является превышением пределов необходимой обороны и не имеет последствием уголовную ответственность применение оружия или каких бы то ни было иных средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище либо другое помещение, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему.

Автор: Екатерина Царева; REALIST.online