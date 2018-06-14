Обход «крымских санкций»: наказание – тюрьма

В Вашингтоне напомнили Кремлю и европейским адептам «российского» Крыма, что за попытки обойти экономические ограничения грозит ответственность. В том числе, уголовная. Американский суд обвинил нескольких россиян и сирийцев в отмывании денег и нарушении режима санкций, введенных за аннексию украинского полуострова.

В федеральном суде Вашингтона пяти российским и трем сирийским предпринимателям предъявили обвинения в использовании крымской судоходной компании для отправки авиационного топлива в Сирию. Помимо уголовного преследования, фигурантам дела грозят солидные штрафы. Помощник генерального прокурора США Джон Демерс напомнил, что Кремль оказался под экономическим давлением из-за поддержки диктаторского режима в Сирии и попытки дестабилизации Украины. «Санкции США в отношении Сирии и Крыма препятствуют поддержке Сирией терроризма и использованию ею оружия массового уничтожения, а также препятствуют действиям тех, кто стремится подорвать демократические процессы и территориальную целостность Украины», –​ заявил помощник генпрокурора.

Фигурантов обвиняют в создании подставных фирм, использовании фальшивых документов и отчетов о доставке с целью обойти ограничения, действующие против аннексии Крыма и режима сирийского диктатора Башара Асада. По версии обвинения, речь идет о предполагаемом использовании танкеров, принадлежащих российской компании, для незаконной доставки в Сирию авиатоплива и других материалов. В Министерстве юстиции США уточнили, что речь идет о сотрудниках корабельной компании «Совфрахт», которая ранее уже была включена в санкционный список из-за работы в Крыму.

Согласно официальному сообщению, россиян и сирийцев также обвиняют в отмывании нескольких миллионов долларов. В ведомстве назвали конкретные имена: Иван Окороков, Илья Логинов, Карен Степанян, Алексей Конков, Людмила Шмелькова, представитель сирийского предприятия Ясер Насер и инспекторы сирийского порта Банияс Фарида и Габриэль Битару. По версии американских властей, они использовали подставные компании для валютных транзакций. Американские чиновники пока не сообщили о местонахождении подозреваемых и ходе дальнейшего расследования. Известно лишь, что всем фигурантам грозит до 25 лет тюрьмы.

Россияне использовали Крым как перевалочную базу для обеспечения своей армейской группировки в Сирии

Судя по контексту, россияне использовали Крым как перевалочную базу для обеспечения своей армейской группировки в Сирии. Скорее всего указанные персоны связаны с российским министерством обороны. Не секрет, что Москва использует гражданские судна для перевозки военных грузов. С одной стороны, речь идет о маскировке, а с другой – поддерживать базу в Сирии исключительно через воздушный коридор слишком дорого. Поэтому армейскому командованию приходится использовать морской транспорт, привлекая частные судоходные компании.

Указанное судебное разбирательство может иметь далеко идущие последствия как для российских властей полуострова, так и для крымской экономики в целом.

Вашингтон последовательно отсекает любые «лазейки» по обходу санкций. Если в 2014-2015 годах россияне теоретически могли рассчитывать на регистрацию фирм-прокладок, то теперь такой вариант вообще отпадает. Создать в Крыму некую особую экономическую зону с привлечением «анонимных инвесторов», как это планировал сделать российский глава республики Сергей Аксенов, точно не получится. Полуостров может рассчитывать исключительно на дотации Москвы, которые уже составляют около 80% доходов республики.

Судебный процесс против россиян и сирийцев – четкий сигнал европейским адептам «российского» Крыма, которые публично предлагали искать варианты по обходу американских ограничений. Напомним, как депутат Европейского парламента от Чехии Яромир Кохличек на недавнем ялтинском форуме утверждал, что чешский бизнес якобы может вкладывать деньги в Крым. «Всегда есть такие возможности. Во время очень строгих санкций против Ливии итальянцы, например, импортировали оттуда. Когда я посетил во время санкций Тегеран, я увидел там очень много инвесторов из Евросоюза. Нужно поискать возможности: банк, страну, – если не удается работать напрямую. Санкции против России можно обойти через Беларусь, например, или Казахстан, или Армению», – утверждал Кохличек.

Российские власти могут даже не пытаться хитрить. Любая схема по обходу крымских санкций точно будет раскрыта

Теперь, после начала судебного процесса в Вашингтоне, в подобные заявления никто не поверит. «Серые схемы», которые успешно работали до российского вторжения в Украину и Сирию, теперь утратили практический смысл. Министерство финансов США и ряд других американских ведомств неоднократно давали понять, что российские власти могут даже не пытаться хитрить. Любая схема по обходу крымских санкций точно будет раскрыта. «Совфрахт» уже ловили на работе в Крыму и использовании кораблей, формально принадлежащих другим судоходным предприятиям.

Наиболее важный аспект заключается в том, что аннексия украинской территории и дальнейшее использование Крыма как перевалочной базы приобрели отчетливый криминальный оттенок. Американская юстиция озвучила примерную «цену» за нарушение режима санкций – 25 лет тюрьмы. Все, кто использует полуостров в сомнительных целях, оказались потенциальными уголовниками. Даже если они в настоящий момент физически недоступны для американской Фемиды.

Автор: Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности); Крым.Реалии