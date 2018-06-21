Грядёт новая космическая эра. Ближайшее будущее военного космоса

Мы стоим на пороге больших космических споров. Инструмент, призванный очистить орбиту от мусора, в руках вашего соперника автоматически превращается в оружие. А в ваших руках — в инструмент защиты. Поэтому отбросим брюзжание о «мирном космосе», примем жестокие реалии современного мира, будем ждать новостей о программах очистки орбиты и помнить: конкуренция, пускай и военно-технологическая — это хорошо.

Грядёт новая космическая эра. И начнётся она уже в 2020-х. Самое сильное космическое государство планеты открыто об этом говорит и готовится к ответным репликам конкурентов.

Дональд Трамп подписал новый документ, в котором поручил военным заняться вопросом космического мусора и созданием космических сил США.

23 марта президент США Дональд Трамп представил новую космическую стратегию, которая объединяет в себе как государственные, так и частные проекты и направления. И хотя основатель и главный редактор Spacepolicyonline, Марсия Смит, утверждает, что «в этой стратегии мало нового», я склонен считать её своевременной и вполне взвешенной.

Действительно, большинство положений документа отличаются от тех, которые публиковала администрация Обамы и предшественники. Кто-то считает, что ни старые версии, ни новая, не готовы встречать вызовы новой космической эры, однако сами эти «вызовы» до сих пор никто не сформулировал. Кто-то наоборот говорит, что стратегия слишком жёсткая и может спровоцировать соперников. Но и с этим мнением трудно согласиться. Давайте разберёмся, что вообще происходит, и почему этой теме уделяют незаслуженно мало времени.

Дональд Трамп представляет новую стратегию США в области космоса. Март 2018 года. Credit: WhiteHouse.gov

Новая стратегия гласит: «Мы будем укреплять возможности США и союзников по предотвращению космических конфликтов. Если стратегия сдерживания окажется неудачной, США оставляет за собой право активно противодействовать угрозам и враждебным действиям противников». Противодействие угрозам означает, что Америка имеет право осуществлять самооборону когда угроза неминуема, но до того как произошла атака.

На самом деле, несмотря на кажущуюся категоричность, этот документ является логичным продолжением доктрины предыдущей администрации. Уже там США озвучивали своё право превентивно устранять угрозы в космосе и нести отвестственность за подобные решения. Новая редакция лишь обозначила более точные рамки.

С чём же связаны такие шаги США? Неужели завтра кто-то может пальнуть из низкоорбитальной ионной пушки по суверенному государству? Неужели кто-то способен запустить неуправляемые ядерные ракеты по какой-нибудь мирной Флориде?

Вовсе нет. Беспокойство американских военных связано в первую очередь с новым космическим рынком, свидетелями рождения которого мы с вами станем вот-вот. Рынка уборки космического мусора. На сегодняшний момент проекты аппаратов, способных различными способами сводить с орбиты «мёртвые» спутники есть у всех основных космических государств. Естественно, основное противостояние ожидается между пятью игроками: США, Европейским Союзом, Китаем, Российской Федерацией и (в меньшей мере) Японией. Причём это будет настоящая космическая гонка: её победитель сможет диктовать собственные правила, успешно обосновывая их правилами ООН и прочих международных организаций. И США явно намерены в этой гонке победить.

Jilin-1, первый спутник китайской разведывательной группировки, все 138 аппаратов которой планируется развернуть к 2030 году. Credit: Chinaspaceflight

К слову, последние несколько недель в Сенате и Конгрессе проходили слушания, общую тему которых можно выразить словами «космический трафик». Помимо постепенного введения инструментов контроля за космическим мусором, Америка планирует заняться более жёстким контролем доставки аппаратов на орбиту: чуть ли не прямым текстом звучали призвы требовать от заказчиков пусковых услуг оптимизации этих самых пусков. Мол, ищите себе компаньонов на тяжёлую ракету, нечего по одному спутнику запускать.

Да, заказчики и сейчас зачастую объединяют свои миссии по доставке спутников, однако продиктовано это минимизацией расходов — вдвоём «ехать» банально дешевле. Законодатели же хотят уменьшить общее количество пусков, оставив объёмы полезной нагрузки на том же или даже более высоком уровне.

При всей серьёзности, многим законодателям из-за океана всегда казалось, что рынок запусков должен лучше регулироваться. В марте 2018 года впервые состоялсянесанкционированный запуск четырёх спутников на орбиту на индийской ракете — американская компания-заказчик даже не подавала заявку на этот запуск и никого о нём не уведомляла. Это серьёзное нарушение, которое, правда, в текущих законодательных условиях, мало чем грозит нарушителю. Это и планируют исправить.

Но вернёмся к космическому мусору. Главная проблема его уборки заключается в том, что любой предназначенный для неё аппарат автоматически становится аппаратом двойного назначения. Поставьте себя на место любого государства, имеющего спутники на орбите, и представьте, что ваши экономические соперники отправили в космос аппарат, способный (мало того, предназначенный для этого!) за несколько недель «сбить» целую группировку военных разведывательных аппаратов. А вам на том же поле просто не будет чем ответить!

США, как всегда, идут по другому пути: вместо заведомого принятия позиции жертвы они рассудительно выбирают обратную сторону — ту, чьих аппаратов будут «бояться». Здесь даже не нужно что-то в срочном порядке изобретать — достаточно отметить свои планы на бумаге, и вероятные космические противники уже считают, что космическое оружие у тебя имеется. А ведь у Америки есть даже опыт уничтожения спутников прямо с поверхности Земли.

То же касается основного потенциального противника США в космосе в ближайшие годы — Китая. Поднебесная пока оставляет американский жест без ответа, но стоит ожидать подобного заявления в ближайшее время.

Последние американские разработки позволят передавать не просто статичную картинку, но и полноценное видео. Прямо как в шпионских боевиках!

Сегодня военные спутники, несмотря на попытки сохранять полную секретность, всё же невозможно запустить тайком. Обычно уже за несколько месяцев до очередного пуска общественности известно хотя бы назначение аппарата, особенно если речь идёт об американском спутнике: многие миссии NROL (Национального разведывательного агентства) «расшифровываются» любителями по косвенным признакам — массе, размерам, орбите и даже эмблемам. И у нас на сайте вы можете найти несколько материалов с довольно подробными данными о секретных аппаратах. Куда сложнее дела обстоят с новыми спутниками — вроде запущенной относительно недавно миссии Zuma, которая по официальным заявлениям потерпела неудачу из-за адаптера, соединявшего аппарат со второй ступенью РН Falcon 9. Многие люди, в том числе в околокосмическом сообществе, считают, что «неудача» на самом деле может быть прикрытием какой-то ещё более секретной миссии.

Посадка X-37B в мае 2017 года. Тогда был установлен рекорд в 718 проведённых на орбите суток

Мало что известно и о мини-шаттле X-37B, крутящемся на орбите по 700 дней. Считается, что он просто фотографирует секретные объекты других государств, но истинного предназначения «самолёта» никто из гражданских не знает. Может быть он способен «ловить» спутники противников своими цепкими крыльями в стиле фантазий сценаристов «Салюта-7»?

Хватает действительно секретных миссий и у РФ, и у Китая. Гораздо более закрытым и жёстким в плане свободы распространения информации государствам куда проще обеспечивать необходимый уровень тайны. И кто знает, какие орбитальные пушки они запускают? Хотя если сравнивать данные по «мирным» спутникам этих государств, появляются основания полагать, что до уровня США в технологическом плане они не дотягивают.

Европейский концепт уборщика космического мусора с сетью. Credit: ESA

Вывести рабочий аппарат из строя даже сегодня можно многими способами: прожечь его лазером, повредить антенны или двигатели. Может даже «бахнуть» электромагнитным импульсом вблизи неэкранированных в достаточной мере аппаратов. Можно и просто тупо устроить орбитальное «ДТП», влетев в спутник на скорости. Выбирайте метод по душе и возможностям и вперёд, к звёздам!

В общем, к чему я всё это. Несмотря на критику алармистов о недостаточной жёсткости новой доктрины США, несмотря на критику пацифистов, призывающих уже завтра сложить оружие и вместе колонизировать Марс, даже самая критикуемая американская администрация будет продолжать реализовывать эту стратегию, способную родить новую систему военного сдерживания, уже не ядерную, а космическую. Уж простите за пафос, но первый шаг в этой партии сделан. И Америка явно ждёт ответного хода.

Так или иначе, мы стоим на пороге больших космических споров. Инструмент, призванный очистить орбиту от мусора, в руках вашего соперника автоматически превращается в оружие. А в ваших руках — в инструмент защиты. Поэтому отбросим брюзжание о «мирном космосе», примем жестокие реалии современного мира, будем ждать новостей о программах очистки орбиты и помнить: конкуренция, пускай и военно-технологическая — это хорошо.

Но только до тех пор, пока она не начинает разрушать человеческие жизни.

Автор: Павел Поцелуев, Alpha Centauri

