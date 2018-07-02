Исследование: кто он, украинский доброволец, и чем руководствовался, идя на войну

Для выявления мотивов политической активности и военной мобилизации был проведен опрос 100 призывников в Харькове, а также 100 юношей, которые проживали около призывного пункта, но не были мобилизованы. Особенность этого призывного пункта в том, что все военнослужащие после недели общей подготовки были отправлены на передовую. Интервью с гражданскими респондентами проводилось с людьми в возрасте от 18 до 27 лет. Среди 100 опрошенных призывников никто не утверждал, что был мобилизован принудительно — все они были добровольцами.

Четыре года назад украинские добробаты освободили Мариуполь. Какие черты объединяют украинских бойцов, добровольно присоединившихся к вооруженному конфликту на Востоке Украины. И при чем здесь Майдан.

Хотя Украина — страна с многочисленным населением и обязательной военной службой, решающую роль в войне на Востоке сыграли именно так называемые добровольцы — те, кто принял решение идти на войну не из обязанности. По крайней мере, не из формальной. Исследователи Вера Миронова и Сэм Уитт попытались исследовать, какие они, украинские добровольцы, какие черты их объединяют и что повлияло на их решение рискнуть собственной жизнью, присоединяясь к вооруженному противостоянию.

На сайте проекта VoxUkraine опубликовали краткое изложение результатов исследования.

Перед любым государством, которое сталкивается с войной, встаёт проблема мобилизации военнообязанных. Рядовые граждане не всегда мотивированы к службе в армии во время боевых действий, хотя личная инициатива может расти в условиях угрозы войны, особенно когда противник сильный (Kalyvas and Kocher 2007). Для поощрения к военной службе государство может применять различные рычаги или принуждение, например, обязательный призыв на военную службу. Впрочем, часто государство имеет ограниченные возможности для массовой мобилизации населения, особенно когда армия несёт значительные человеческие потери. Авторы исследования попытались ответить, что в таком случае побуждает рядовых граждан идти на войну. Почему некоторые граждане решили добровольно присоединиться к вооруженному противостоянию и какие черты их объединяют?

Анализ прошлой политической активности граждан может помочь ответить на этот вопрос. Авторы выдвигают гипотезу: политическая активность в прошлом увеличивает готовность граждан к мобилизации, а политическая неудовлетворенность, лежащая в основе такой активности, усиливает готовность участвовать в коллективных мероприятиях с применением силы.

Суть и результаты исследования

Для выявления мотивов политической активности и военной мобилизации был проведен опрос 100 призывников в Харькове, а также 100 юношей, которые проживали около призывного пункта, но не были мобилизованы. Особенность этого призывного пункта в том, что все военнослужащие после недели общей подготовки были отправлены на передовую. Интервью с гражданскими респондентами проводилось с людьми в возрасте от 18 до 27 лет. Среди 100 опрошенных призывников никто не утверждал, что был мобилизован принудительно — все они были добровольцами. Их мотивация приведена на графике.

График 1. Мотивация добровольцев

Для установления мотивов присоединения к войскам, связанных с участием в событиях Майдана, был проведен анализ политической активности респондентов. Лица, принимавшие участие в протестах на Майдане в четыре раза более склонны к военной мобилизации, чем те, кто участия в протестах не брал.

Для подтверждения влияния политической активности на участие в мобилизации был рассчитан индекс политической активности на Майдане на основе десяти пунктов проведенного опроса респондентов: участие в акциях протеста, проявление насилия во время акций протеста, поддержка протестов на Майдане, обвинения Януковича и Путина за насилие к протестующим на площади, и поддержка политических взглядов, перекликающихся с риторикой протестующих на Майдане (поддержка членства в ЕС или НАТО, не поддержка вступления в Таможенный союз).

На Графике 2 показано среднее влияние каждого компонента индекса на вероятность вступления в армию. Чем дальше точка от нуля, тем большее значение этот показатель имеет для вероятности вступления гражданина в вооруженные силы.

График 2. Влияние активности на Майдане на военную мобилизацию

Военные новобранцы как правило поддерживают взгляды участников протестов на Майдане и более ассоциируют себя именно с протестующими, чем с теми, кто не принимал участия в протестах. Это также объясняет повышенную готовность к применению силы, поскольку они были не простыми наблюдателями, а активными участниками Майдана.

Что толкало бывших активистов Майдана участвовать в военной мобилизации? Авторы исследования исходят из механизмов, базирующихся на самореализации и поддержке силовых коллективных действий. Для этого был сформирован индекс, отражающий влияние эмоций, готовность к риску и оптимизм респондента относительно своего будущего. На Графике 3 представлено среднее влияние каждого компонента в индексе самореализации.

График 3. Влияние личных качеств, настроений и готовности к риску на вероятность вступления в армию



Добровольцы значительно большей степени, чем гражданские склонны к позитивным настроениям, таким как счастье, бдительность, уверенность; и меньше к негативным, таким как страх, грусть, гнев. Другое ключевое отличие — склонность к риску. Добровольцы склонны риску значительно больше, чем гражданское население. Вместе с тем, они более уверены и оптимистичны относительно своего будущего.

Для оценки связи между активностью на Майдане и поддержкой силовых коллективных действий был сформирован индекс поддержки коллективных силовых действий на основании ответов респондентов о поддержке силовых действий на Донбассе, поддержке внешнего военного вмешательства и противодействия мирным переговорам.

График 4. Влияние поддержки коллективных силовых действий на вероятность вступления в армию



Добровольцы чаще поддерживают силовые коллективные действия для решения проблем; чаще, чем гражданские, обвиняют Россию в конфликте на Донбассе, рассматривают Россию как врага Украины, выступают за использование силы против России и поддерживают использование силы для возвращения утраченной территории. Они также более склонны поддерживать усиление конфликта, включая Западную военную интервенцию, и менее готовы, чем гражданские, вести переговоры с Россией для достижения мира.

Силовые решения, риск, оптимизм — какой он, типичный доброволец

Добровольцы, которые пошли воевать на Восток Украины, часто были активистами протестов на Майдане или поддерживали их. Они более склонны к применению силовых методов борьбы с российской агрессией, готовы к риску и оптимистичнее тех, кто к армии не присоединился. В среднем скептически относятся к переговорам как способу разрешения конфликта, не придают большого значения методам дипломатии и не верят, что такие действия могут помочь. Вместе с тем, исследователи не нашли никаких доказательств влияния этнической принадлежности на готовность к мобилизации и вероятность участия в боевых действиях.

Авторы: Вера Миронова (Belfer Center, Harvard Kennedy School), Сем Витт (High Point University)

Перевод и адаптация Виталий Бондарчук и Виталий Проценко (VoxUkraine)

Источник: VoxUkraine