«Вата» второго уровня. Как люди с проукраинскими взглядами оказываются на стороне врага

Блокироние Одноклассников и Вконтакте стало весомым «межсетевым экраном» на пути потока лжи и манипуляций, однако окончательно не обезопасило украинцев от влияния из-за «поребрика». Пользователи Facebook заметили, что с момента известного запрета, картинок в стиле «одноклассников» в этой соцсети стало больше. Что, конечно же, логично, потому что изменилась социология и демография украинского сегмента Facebook. Русскоязычные рисуночки-поздравление с церковными праздниками - это наименьшее зло, которое можно себе представить.

Российская пропагандистская махина - это змей с очень и очень многими головами.

Конечно, бред о распятых мальчиков, кровавую хунту, бандеровцев - это больше для внутреннего потребления и для жителей оккупированных территорий. На подконтрольной Киеву территории потребители такого рода информационного продукта - явление скорее экзотическое.

Но это не значит, что в Кремле не предпринимают других попыток посеять в Украине хаос и раздор.

Уже писали о том, как российские тролли разжигали настроения «третьего Майдана» и при этом использовали вполне патриотическую, а порой и ультранационалистическую риторику.

К сожалению, та сеть была далеко не единственной попыткой скрыто влиять на настроения в нашей стране. Сейчас многие наши соотечественники распространяют в сети информацию, искренне веря в то, что они просто критикуют власть. На самом деле - нет: они просто вносят лепту в сценарий дестабилизации, выгодный Москве.

Блокироние Одноклассников и Вконтакте стало весомым «межсетевым экраном» на пути потока лжи и манипуляций, однако окончательно не обезопасило нас от влияния из-за «поребрика». Пользователи Facebook заметили, что с момента известного запрета, картинок в стиле «одноклассников» в этой соцсети стало больше. Что, конечно же, логично, потому что изменилась социология и демография украинского сегмента Facebook. Русскоязычные рисуночки-поздравление с церковными праздниками - это наименьшее зло, которое можно себе представить.

Зачем защищать бедную Родину?

Многим украинским пользователям свойственна определенная информационная шизофренция, когда с интервалом в несколько минут люди могут опубликовать вещи, которые идеологически не только противоречат друг другу, а находятся в прямом смысле по разные стороны фронта.

Эти две картинки, были размещены на странице одного и того же пользователя, с незначительным промежутком времени. Более того, не просто пользователя, а украинского бойца,который воевал на фронте с 2014-го года.

Почему один и тот же человек, не бот и не тролль, публикует патриотическую картинку, чтобы вскоре нивелировать ее сомнениями - мол, при низком уровня жизни защищать Родину необходимости нет (а кто создает в сети подбини мемы - догадаться, конечно же, нетрудно )? Свидетельствует ли это о том, что пользователь изменил свое мнение и дезертировал, пока в стране не улучшится благосостояние? Конечно, нет. Боец остается в рядах ВСУ, но свое недовольство материальным обеспечением и другими проблемами выражает с помощью придуманных кем-то другим мемов и вымышленных цитат.

А все потому, что человек, как и очень большое количество украинских пользователей Фейсбука, подписывается на кучу групп, которые пишут на близком им языке - и ретранслирует то, что соответствует его настроению. Так зрадофильськие настроения живо поддерживаются российскими пабликами, а идентифицировать происхождение этого влияния люди в основном просто ленятся.

Но и российская пропаганда действует тонко. В США они создали около 200 групп, каждая из которых велась с учетом специфики языка и убеждений конкретной целевой группы пользователей, на которую была направлена ​​- от лесбиянок до черных активистов.

Как ни странно, среди украинских солдат, особенно тех, которые не слишком образованные, подобного рода «информационная шизофрения» - явление довольно распространенное. С одной стороны, они ретранслируют в своих аккаунтах огромное количество картинок о том, что когда Киев уже стоял на месте Москвы еще квакали лягушки. И одновременно в их профилях есть и вполне ватные «креативы». В них якобы речь идет просто о недостатках и просчетах действующей власти - там могут быть фейковые цифры о населении Украины в 20 млн и все что угодно, но эмоционально «против Порошенко» - значит, лайк и репост.

Впрочем, несправедливо вешать всех собак на не слишком разборчивых бойцов, которым часто действительно бывает трудно, и жизнь в тылу они не очень понимают, вот и ретранслируют без разбора провокационные картинки.

Когда мы посмотрим на споры о «вреде» вакцинации, в которых участвуют в основном женщины, то заметим, что в лагере противников прививок принято ссылаться преимущественно на российские источники, которые являются одними из крупнейших популяризаторов разного рода «мракобесия».

Войну развязали политики

Для поддержки среди украинцев мифа о «дружбе и братстве» Кремль до сих пор придумывает разного рода креатив от пения советских песен на вокзалах и в электричках до череды «блогеров». Под этим ерзац-миролюбием скрывается очень важный для Москвы мем: «это все политика, войну развязали политики, рассорили два народа, нам нечего делить, это не наша война».

Это своеобразная лайт-версия мифа об одном народе, который позволяет некоторым из наших граждан ехать на отдых в оккупированный Крым или даже на Чемпионат мира по футболу (мотивируя поездку вброшенным мемом - где Путин, а где футбол?). Но будем откровенны: подпитки мифа в интернете - это далеко не главная составляющая успеха, львиная его доля приходится на украинское ТВ, и в частности на телеканал «Интер».

«Русский мир» питается всеми болезнями нашего социума. Как это работает:

Украинцы не любят власть, так мы поможем возненавидеть ее до абсурда , мы придумаем такой компромат, что его будут распространять быстрее, чем задумываться над его правдивостью.

В Украине идет медреформа - мы откопаем различные дикие учения вместе с телегонией и будем распространять этот бред настойчиво - так, чтобы поверили и те, кто вдруг заколебался.

В Украине стареет население, дети, как и везде в мире, предпочитают гаджеты - мы запустим очередную серию картинок о «счастливом советском детстве» со «вкусным» мороженым, салазками и ездой на велосипеде без шлема.

Украинский народ набожный - мы будем распространять сетями к праздникам картинки с ангелочками в дореволюционном стиле, цитатами именно русских старцев.

Главное не терять влияния, не отпускать с орбиты, и механизм будет работать. Пусть это не добавит популярности России, но пошатнет ситуацию в самой Украине, а это уже маленькая, но победа.

Вообще, в этих всех схемах нет ничего нового и сверхоригинального. Как пишут российские источники, у недавно отставленного и восстановленного Владислава Суркова - одного из главных игроков путинского режима - любимой книгой является роман Достоевского «Бесы». Если это так, то, кажется, он использовал его как методичку. Позволим себе небольшую цитату российского классика:

«Слушайте, мы сначала пустим смуту… Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те только, которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают… Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный».

Достоевский, разумеется, имел в виду под «смутой» социализм, а Сурков, как видим, использовал советы литератора в других утилитарных целях - сеять смуту в Украине и остальных государствах, которые в Кремле определяют как враждебные. Информационная, да и реальная война, собственно, и являются порождением этой бесовщины.

Иногда эти практики просто шокируют своей примитивной действенностью. Вот публикация на стене одного молодого киевского педагога, где изображено известное видео, в котором Петр Порошенко называет Вадима Новинского «сука православная», с одним «но» - комент к этому ролику осуждает Порошенко как «невоспитанного гопника», акцент делается не на адресата, а на лексике, которая с точки зрения учителя может действительно показаться неприемлемой. Если не знать контекста. Бесовщина в действии.

Чтобы добавиться в ватную группу типа «Мы - советский народ» или «Новроссия», надо иметь соответствующие убеждения и публично их исповедовать. Другое дело - подписаться на очередную группу «обо всем и ни о чем», большинство содержания которых составляет ненапряжный развлекательный контент, разного рода «приколы», «полезные советы» и другие. Изо дня в день подписчик может смотреть разные хохмы о учителе из Пензы и ментах из Омска - и в этом как будто ничего подозрительного нет. Но не удивляйтесь, что в этой группе в предверии праздников замелькают разные там «Спасиба деду за Победу», поздравления с 23 февраля, или объятия блоггеров, или проповеди украинофобного священника Андрея Ткаченко, который после революции с проклятиями бежал из Киева в Москву. Вот вроде очередная группа ни о чем «Ток-медиа» - среди приколов здесь немало советской ностальгии и «примирения двух народов». А вот видеогрупа, где проповедует ватный поп Ткаченко .

Как распознать такие будто бы безвредные паблики? Прежде всего, конечно, хороших сообществ на украинском хватает - не стоит ими пренебрегать. А во-вторых, посмотрите на географию новостей группы, если там в основном новости Челябинска и Большого Устюга, а герои публикаций - преимущественно русские и советские селебретиз, то это красноречивый признак того, что вы в плену мягкой силы Кремля.

Нет каких-то универсальных лекарств от российской пропаганды - от нее страдают сейчас многие страны, и ни одна не смогла изобрести на 100% эффективных средств. Это как с гигиеной: к нынешнему режиму мытья рук и поддержания чистоты человечество шло веками. Но у украинцев, учитывая войну, такого временного ресурса нет. Поэтому стоит каждому самостоятельно выходить из орбиты влияния «русского мира»: банить все, откуда может пролезть вражеская пропаганда - от мундиаля до фантомных болей советской ностальгии.

Автор: Константин Воздвиженский; ТЕКСТЫ