Почему количество «пьяных» ДТП в Украине не уменьшается

Как видим, она, даже несмотря на “драконовские” штрафы, введенные в 2016 году, никуда не исчезла.

Статистика показывает, что число “пьяных” ДТП в Украине по сравнению со странами-соседями — довольно велико. И как его снизить — не знает никто...

Не исчезла проблема даже после череды страшных аварий осени прошлого года — при участии Зайцевой, которая завершилась шестью жертвами, или же при участии львовского бизнесмена Петра Дыминского. Эти события вызвали мощную волну общественного негодования, после которого, казалось бы, нетрезвыми за руль сядут значительно меньше людей, чем было прежде. Однако такие прогнозы, как оказалось по статистике, были ошибочны — что ни месяц больше 7 тысяч украинцев ловят за рулем в нетрезвом виде.

В целом, можно говорить о падении числа ДТП по вине лиц. По информации Национальной полиции, в период с конца июня 2016 года до конца июня 2017-го произошло 5867 ДТП с водителями в состоянии опьянения. А за такой же период между 2015-м и 2016 годом было зафиксировано 9817 ДТП. Как видим, после введения “драконовских штрафов”, количество ДТП сократилось на 40%.

В то же время, водители не стали меньше садиться за руль в состоянии опьянения. Так, по информации Национальной полиции, за весь 2017 год сотрудники полиции зафиксировали свыше 114 тысяч случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения. А в 2015 году число, “попавшихся” пьяными за рулем, составляло 93 тысячи. То есть, за два года, даже несмотря на безумные штрафы, на 20 тысяч человек больше сели за руль навеселе. А за январь-февраль 2018 года полиция уже составила 14 777 административных протоколов за езду в нетрезвом виде. То есть, ежемесячно по украинским дорогам ездит минимум 7 тысяч пьяных водителей. И число аварий тут — не показательно.

Украина по статистике — не Россия, и это хорошо. Но еще не Польша с Беларусью — и это плохо

В Беларуси за 2016 год правоохранители выявили 25 тысяч водителей за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а в 2015-м — 30,1 тысяч. Динамика числа пьяных ДТП в Беларуси — очень положительная: в 2012 году произошло 702 ДТП, в 2013 — 577, в 2014 — 529, а в 2015 — 466 ДТП по вине пьяных водителей. Это связано с тем, что белорусские власти постепенно ужесточали наказание за нетрезвое вождение: была введена уголовная ответственность за повторное в течение года управление автомобилем в нетрезвом состоянии, был установлен трехлетний срок изъятия прав за такое правонарушение и снизили допустимое содержание алкоголя в крови с 0,5 до 0,3 промилле. Также в 2013 году в Беларуси утвердили норму о конфискации транспортного средства, если человек второй раз за год сел пьяным за руль.

В России картина гораздо хуже. Число судебных решений в отношении пьяных водителей в 2014 году составило 328 тысяч, в 2015-м — 301 тысячу, а в 2016-м — 246 тысяч. В 2016 году 15,6 тысяч ДТП произошли по вине водителей "под мухой", а тамошние эксперты не видят причин для дальнейшего снижения этой цифры. Наоборот, они прогнозировали рост числа “пьяных” ДТП на 1-2% ежегодно.

В странах Европы картина совсем иная. Собственный корреспондент Укринформа в Варшаве Юрий Банахевич кратко описал проблему с нетрезвым вождением. “В Польше в последнее время активно борются с нарушителями ПДД и пытаются снизить число ДТП на дорогах, в частности, и из-за пьяных водителей, и тех, кто ведет машину под воздействием наркотиков.

В Польше в последние годы были резонансные ДТП, в которых от действий водителей под воздействием алкоголя и наркотиков погибло много людей. Самое резонансное ДТП была совершено водителем под воздействием алкоголя и наркотиков в новогоднюю ночь 1 января 2014 года. Тогда в городе Камень-Поморский на юге страны водитель сбил насмерть шестерых человек (один ребенок), еще двое попали в госпиталь. Суд длился два года и присудил наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет. Однако родственники подали апелляцию на это решение. Суд высшей инстанции увеличил наказание виновнику ДТП до 15-ти лет.

Вообще, в Польше чуть ли не каждый год пересматривают законодательство с точки зрения повышения наказания для нетрезвых водителей или находящихся под воздействием наркотиков. С 1 июня 2017 года внесены изменения в уголовный кодекс Польши и введены более суровые наказания для водителей. В частности, если водитель совершит ДТП под воздействием алкоголя или наркотиков, и следствием этого станет смерть или глубокое увечье, то он автоматически будет заключен на срок не менее 2 лет без права досрочного освобождения. В Уголовном кодексе введена новая запись — об отказе остановиться по требованию дорожной полиции, что привело к полицейскому преследованию. За это преступление грозит наказание в виде заключения от 3 месяцев до 5 лет. Такая же кара грозит задержанным водителям, имеющим запрет на вождение в результате предыдущих нарушений.

В результате, количество ДТП в 2017 году в Польше снизилось по сравнению с 2016 годом. В прошлом году на польских дорогах погибли 2810 человек. По сравнению с 2016 годом, количество ДТП в Польше уменьшилось на 2,8%, а с летальным исходом — на 7,1%. Число нетрезвых водителей (от 0,5 промилле и выше) снизилось на 8%, а тех, у кого в крови обнаружен алкоголь в незначительных количествах (0,2-0,5 промилле) — на 19% меньше. Но тем не менее, по сравнению с другими странами ЕС, особенно Западной Европы, количество ДТП, в том числе с летальными последствиями, остается в Польше еще очень высоким”, — пояснил собкор Укринформа.

Статистика показывает, что в Польше за 2017 год произошло всего 1603 ДТП с пьяными водителями. И наблюдается уменьшение таких случаев — против 2016 года почти на 5%. Впрочем, всего пьяные стали участниками еще 1185 случаев — и здесь речь идет в первую очередь о пешеходах. Однако за последние 10 лет количество аварий с участием лиц в состоянии алкогольного опьянения снизилось более чем вдвое — с 6375 в 2008 году до 2788 в 2017-м.

Итак, по сравнению со странами-соседями в Украине ситуация на дорогах неоднозначная. С одной стороны, мы довольно далеко от России, где прокатиться бухим — национальная забава, которую пропагандируют во всех телесериалах, и это радует. Однако до уровня Беларуси, а подавно стран Европы Украине еще очень далеко.

За нетрезвое вождение должна быть уголовная ответственность!

Конечно, если бы кто-то знал, как преодолеть проблему с нетрезвыми водителями за рулем — получил бы Нобелевскую премию мира. Но пока решения проблемы нет. Укринформ поинтересовался у председателя Общественного совета при МВД Владимира Мартыненко, если ужесточение наказания за нетрезвое вождение не помогает, то в каком же направлении надо двигаться, чтобы побороть пьянство за рулем?

Владимир Мартыненко

Владимир Мартыненко: “Кроме того, что наказание надо ужесточать, надо усиливать контроль, проверки водителей на дорогах. МВД уже разработало необходимый пакет документов, но он затягивается Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (председатель которого Андрей Кожемякин), в том числе и по политическим причинам. Он позволит “вычистить” законодательство от “лазеек”, которые позволяют нетрезвым водителям избегать наказания. Например, сегодня суд может рассматривать любые административные нарушения только в течение трех месяцев, а мы предлагаем продлить срок до года. Это одна из лазеек — адвокаты максимально затягивают дело, и суд за три месяца обязан его закрыть. (Цены на такую “услугу” - от 10 тыс. грн. - Авт.) Кроме того, предлагается изъять норму о решении, какое же наказание понесет водитель, пойманный нетрезвым за рулем, на рассмотрение общественных организаций или трудового коллектива — этот нонсенс надо убрать. Также, конечно, необходимо вводить фото- и видеофиксацию, ведь ради контроля на каждый перекресток по полицейскому не поставишь.

За случаи нетрезвого вождения необходимо ввести гораздо более жесткую ответственность — вплоть до уголовной. Сейчас, если поймали первый раз — штраф, второй раз — опять штраф, и даже третий раз — все равно, нарушитель обходится штрафом. Кроме того, у нас есть отдельная категория обеспеченных граждан, которые независимо от суммы штрафа все равно садится за руль нетрезвыми с надеждой, что в случае чего получится “порешать” и получить преференции. Особенно надо выделить в отдельную категорию обладателей всех так называемых “модных” удостоверений — полицейских, судей, прокуроров, глав всевозможных госструктур, администраций и так далее — тех, кто считает себя более-менее неприкосновенными и думают, что их корочки могут все “порешать”. Для этих граждан надо отдельно ввести подпункт в 130 статью КУоАП. Ведь ситуация с ними, мягко говоря, страшная.

Другое дело, что сейчас есть проблема с медицинским обеспечением фиксирования состояния водителей. Это сфера ответственности Минздрава, но тем не менее, это проблема. Если полицейские поймали водителя, условно говоря, в Полтавской области за 200 километров от облцентра, физически зафиксировать его состояние невозможно — ему надо сдать анализы в течение часа. На месте, разумеется, нарколога нет, значит его надо везти в областной центр за 200 км по бездорожью, а это 4-5 часов. То есть, выполнить инструкцию невозможно. Сейчас мы пытаемся совместно с Минздравом это урегулировать — внедрить экспресс-тесты на наркотики, хотя бы простейшие. Если того же нетрезвого водителя можно “через драгер” задокументировать, то человека под воздействием наркотиков — зафиксировать почти нереально”.

Статистика, конечно, показательна и важна для понимания проблемы, однако следует помнить, что каждая единица статистики — это человеческая жизнь. Если на первый взгляд цифра в 5 тысяч ДТП с участием нетрезвых водителей не так уж и велика, то в реальной жизни — это тысячи жертв, это тысячи детей, потерявших родителей, или тысячи родителей, потерявших детей. И все из-за того, что кому-то пришло в голову сесть за руль пьяным: надо было быстрее добраться, или просто захотелось “острых” ощущений. Может, стоит таких любителей “комфорта” наказывать так, чтобы “мозги на место становились”, а не символическими штрафами?..

Автор: Николай Романюк, Киев; Укринформ