Суд присяжных или народные заседатели. Что лучше защитит украинцев от сфальсифицированных дел?

ЧТО НЕ ТАК?

Правозащитники сетуют, что у профессиональных судей неограниченные возможности влияния на решение народных заседателей шефенской модели. А это, в свою очередь, влияет на справедливость решений.

«Если ты идешь вместе с судьей в совещательную комнату, вместе с ним решаешь дело и вместе подписываешь приговор, то ты не присяжный. Ты обычный народный заседатель. Посмотрите американские фильмы. Вот там — присяжные. Пока присяжные заседают, судья находится в любом другом месте и никоим образом на них не влияет. Называйте хоть горшком, но если народ будет принимать решение вместе с профессиональным судьями, то это не будет суд присяжных... С таким институтом в Украине нельзя всей планете рассказывать, что у нас — суд присяжных», — подчеркивает судья Конституционного Суда Украины в отставке Виктор Шишкин.

Теперь три представителя народа вместе с двумя судьями решают все вопросы судопроизводства, в то время как в классическом варианте присяжные независимы и свободны в принятии решений. Не решая правовые вопросы, присяжные должны лишь ответить, был ли факт совершения преступления, винен человек или он заслуживает помилования. Чтобы ответить на эти вопросы, у них необязательно должно быть юридическое образование, достаточно здравого смысла, объясняют эксперты. Если присяжные признали человека виновным, судья отдельно определяет меру наказания. Если же невиным — судья обязан подготовить оправдательный приговор, а обвиняемого немедленно освобождают из-под стражи.

«Вердикт присяжных невозможно обжаловать по классической схеме. Нельзя также потом утверждать, что он несправедливый или коррупционный. Потому что он был вынен 12 или 8 представителями народа, которые никоим образом не связаны с властью», — говорит председатель правления Экспертной группы «Сова» Михаил Савва.

Сегодня народные заседатели рассматривают гражданские и особо тяжкие уголовные дела, когда подсудимому угрожает пожизненное заключение.

По словам черниговского адвоката Татьяны Веремей, в ее городе были всего три дела при участии народных заседателей. В двух из них она была защитницей. По ее убеждению, в судебных заседаниях граждане принимают участие из-за денег или по просьбе представителей судебной власти. Желающих или осведомленных в праве не так легко найти. Адвокат сетует, что в коллегию «присяжных судей» попадали бывшие правоохранители, которые «к подсудимым с самого начала относились с обвинительным уклоном».

«В коллегию попал бывший правоохранитель, которого допрашивали по этому же уголовному делу как свидетеля. Был также экс-сотрудник ГАИ. Мы дважды заявляли отвод, но суд не удовлетворял наши ходатайства», — вспоминает Татьяна Веремей.

Татьяна Веремей замечает, что в коллегии есть люди, которые вообще не интересуются делом. «Если присяжный не проывляет инициативу увидеть собственными глазами материалы дела, то суд и не знакомит его. По делам, например, о двойном убийстве есть от трех томов и больше. А в одном томе только — 270 страниц доказательств и объяснений свидетелей. Если адвокат неактивно работает, невозможно без ознакомления ориентироваться в деле и составить впечатление о виновности человека», — убеждена она. Адвокатка считает, что обязанность изучать материалы дела должна быть закреплена в законодательстве. Кроме того, она также не верит, что в совещательной комнате народные заседатели принимают решение независимо от судьи. Она выступает за разделение суда присяжных от судей, чтобы сделать невозможным контакт и влияние от судей.

Михаил Савва считает, что шефенские суды неэффективны в странах с переходной демократией. «Шефенска система работает исключительно в странах с крайне высоким уровнем правовой культуры. А такие страны, как Дания, вообще отказываются от представителей народа. Потому что в их коллегиях профессиональных судей больший процент оправдательных приговоров, чем у суда присяжных. Уровень справедливости у них на таком уровне, что они уже могут позволить экономить на присяжных, о чем не скажешь относительно Украины», — рассказывает правозащитник.

При участии народных заседателей в Украине суды выносят оправдательные вердикты от 13—25% дел, тогда как у одних только профессиональных судей — 1% таких приговоров.

«В Украине 2016 года так называемые присяжные вынесли всего 50 вердиктов, тогда как в США из ориентировочно 160 тысяч 18—19% оправдательные. Это подтверждает, что система в Украине вообще не работает», — отмечает Михаил Савва.

Также эксперт указывает на опыт Греции, когда в 1967 году диктаторский режим «черных полковников» изменил суд присяжных в стране на шефенский суд. Народные заседатели вдвое меньше выносили оправдательных приговоров по сравнению с присяжными.

Судья Верховного Суда Аркадий Бущенко убежден, что с эффективным судом присяжных увеличивается вероятность того, что правда будет установлена в суде точнее. Более того, он убежден, что присяжные улучшают судопроизводство и правовые идеи в стране.

«Судье трудно выбраться из ситуации несправедливого закона. В таких случаях если судья решает не применять несправедливый закон, то ему нужно найти широкую мотивацию. А это довольно сложная задача. Тогда как присяжные не мотивируют свои решения. В таких случаях они говорят: «Нет! До свидания!» И на этом все — в судебном решении закон не применяется. И из-за того, что присяжные обнулили закон, общество и парламент получают сигнал, что с ним что-то не так и нужно улучшать законодательство. Таким образом присяжные будут держать все ветви власти в тонусе и власть будет внимательнее относиться к разработке законодательных инициатив», — объясняет Аркадий Бущенко.

ЗАЧЕМ?

Суд присяжных — это инструмент граждан контроля над властью, напоминает адвокат и правозащитник Андрей ОСИПОВ. Он ссылается на одно из решений Верховного суда США 1968 года, который отметил, что существование суда присяжных — это «достаточная и полноценная гарантия контроля относительно притеснения граждан со стороны государства».

«Шарль Монтескье и Джон Лок, основывая систему сдерживаний и противовесов, закладывали в нее такую систему, чтобы власть была сильной, чтобы осуществлять свои полномочия, и слабой, чтобы не притеснять граждан. Отдавая власти рычаги преследовать за преступления, держать людей под стражей, приговаривать к наказанию, выполнять приговор суда, взыскивать налоги, граждане должны осознавать, что, отпуская на свободу такого зверя, у них должны быть возможности его усмирить», — объясняет Андрей Осипов.

По его убеждению, в судебной ветви власти Украины нет механизма сдерживаний и противовесов. А украинская власть, по его словам, обманывает граждан, не предоставляя им эффективного инструмента народовластия, «которого не было у украинцев с 1917 года».

Андрей Осипов считает, что не стоит критиковать суд присяжных из-за примеров дел россиянки Веры Засулич и киевского еврея Менделя Бейлиса, которых присяжные в свое время оправдали.

«В XIX веке в Украине происходили еврейские погромы, государство занимает антисемитскую позицию. Два года держат в тюрьме Бейлиса, чтобы обвинить его, а суд присяжных оправдывает. И вся страна воспринимает этот приговор справедливым и уважает его в условиях антисемитской истерии», — рассказывает Андрей Осипов.

«Представьте и сравните возможную реакцию общества, например, на возможный приговор судей Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене Януковича и вердикте суда присяжных по этому поводу!» — добавляет адвокат и бывший судья административной юрисдикции Андрей ВОЛКОВ.

Эксперты отмечают, что не все подозреваемые будут пользоваться судом присяжных. Часто доказательств достаточно и подозреваемые осознают, что их вина доказана. Суд присяжных нужен для сфальсифицированных уголовных дел.

Член Общественного совета добропорядочности Виталий ТИТИЧ признается, что конкурс отбора судей в Верховный Суд его «травмировал психологически». Он констатирует, что судебная реформа в Украине не удалась.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Не будет тех изменений с судебной реформой, на которые рассчитывает общество, поэтому обществу нужно искать параллельно другие варианты», — комментирует адвокат семей Небесной сотни Виталий Титич.

Андрей Волков считает, что судьи заинтересованы в эффективном суде присяжных, поскольку он исключает какое-либо давление на них. По его словам, в Украине нет полноценного суда присяжных, потому что политикам, вероятно, выгодно держать судей на «дисциплинарном крючке». Количество оснований привлечения судьи к дисциплинарной ответственности увеличились до 33 оснований. «Почти каждый судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если это вдруг кому-то будет необходимо», — комментирует Андрей Волков.

КАКИМ ВИДЯТ СУД ПРИСЯЖНЫХ В УКРАИНЕ

В прошлом году Министерство юстиции по требованию Плана действий принятой Президентом Нацстратегии по правам человека разработало законопроект №7022. Он декларирует введение «суда присяжных для рассмотрения уголовных обвинений в тяжких и особо тяжких преступлениях». Кроме того, в Верховной Раде депутат от «Батьківщини» Сергей Власенко зарегистрировал альтернативный документ № 7022-1. Правозащитники сетуют, что законопроект Минюста принципиально не создает суд присяжных в Украине, а только дает право на представителей народа, если обвиняемому грозит восемь лет тюремного заключения или пожизненное.

Документ Министерства юстиции оставляет зависимость присяжных от судей и формирование коллегии из трех народных заседателей и двух судей. Классическую форму суда присяжных с его независимостью от профессиональных судей закладывает законопроект «Правозащитной повестки дня» авторства эксперта Центра политико-правовых реформ Александра Банчука. Однако пока данный документ не зарегистрирован в Верховной Раде.

Адвокатка Татьяна Веремей считает, что в украинских реалиях присяжных должно быть не менее восьми. Законопроект Сергея Власенко предлагает популярную в США формулу — 1 судья и 12 присяжных. Однако в Правозащитной повестке дня считают, что семь представителей народа — экономически приемлемая формула, которая может снизить коррупционные риски.

«Верховный суд США решал, с каким минимальным количеством присяжных может быть суд. Он установил минимум в шесть человек. В районных судах России — шесть, в областных — восемь, в Верховном суде — 12 присяжных», — говорит Михаил Савва.

В выводе Главного научно-экспертного управления Верховной Рады нет отрицаний относительно разграничения функций присяжных и профессиональных судей в документе Сергея Власенко. Однако управление считает, что расширение количества присяжных невозможно по финансовым и техническим причинам. Это приведет к чрезмерной нагрузке судов и сделает более длительными подготовительные заседания.

Правозащитники хотят, чтобы суд присяжных был обязанностью гражданина, как в Британии, США ли даже в России. Предлагается, чтобы автоматизированная система случайно выбирала кандидатов в суд первой и апелляционной инстанции из списка избирателей громады.

Несмотря на скептицизм экспертов об успехе судебной реформы, правозащитник Центра гражданских свобод Андрей Кулибаба верит в электоральную выгоду для действующих депутатов, которые хотят переизбраться в Верховную Раду, если те создадут настоящий суд присяжных.