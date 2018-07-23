Нельзя помогать оккупантам утверждаться на наших территориях

На что сразу резко отреагировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат ЧУБАРОВ, назвав такую идею «абсолютно неприемлемой». «Люди, которые предлагают продавать воду в Крым, стыдливо обходят ряд важных вопросов. То, что будет поступать в Крым, в первую очередь будет использоваться на укрепление военной сферы, — заявил Чубаров в видеоблоге в «Фейсбуке». — Вопрос воды может рассматриваться в контексте деокупации Крыма, освобождения политзаключенных. Это не простой вопрос».

Рефат Чубаров напомнил о событиях декабря 2015 года, когда в Крым перестала поступать электроэнергия из материковой части Украины, после чего вопрос обеспечения аннексированного полуострова «приобрел характер межгосударственных отношений».

На самом деле для Украины и мира очень важно сделать пребывание полуострову в составе России очень дорогой платой за свои имперские амбиции и историческую мифологизацию, чтобы Путин и его соратники перестали повторять, что «Крым — это закрытый вопрос». «На сегодняшний день Крым обходится российскому бюджету в несколько миллиардов долларов в год. Внутренний голос старого экономиста подсказывает мне, что их потери по Крыму исчисляются в целом (с учетом санкций и других составляющих этого процесса) около 1% ВВП», — заявил недавно главный редактор издания BlackSeaNews Андрей КЛИМЕНКО (glavred.info).

Для Украины крымский полуостров никогда не будет закрытым вопросом. Что нужно сделать, чтобы решить его в нашу пользу?

«УКРАИНА НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА ПОСТАВЛЯТЬ В ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ»

Борис БАБИН, представитель Президента в АР Крым:

— Мы неоднократно ранее говорили, что поскольку оккупанты имеют огромные проблемы обеспечения водой промышленности Крыма, военных структур и отдельных секторов сельского хозяйства, то Россия будет всячески пытаться, в том числе через шантаж, угрозы и коррупцию, склонить Украину к поставкам воды на оккупированную территорию полуострова. Это не секрет, и ситуация здесь довольно очевидная. В этом России будут помогать, как агенты влияния так и, простите, «полезные идиоты». И давление это будет очень спекулятивным с акцентом на гуманитарные проблемы и человеческий фактор. Возможность возобновления поставок воды на Крым действительно существует.

По моему мнению, важным является заявление председателя Меджлиса Крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который подчеркнул, что подача воды на Крым негативно повлияет на деокупацию полуострова. Украина со своей стороны сделает все возможное, чтобы такая сдача национальных интересов не состоялась. Тем более, что согласно юридического аспекта все потребности оккупированных территорий должны обеспечиваться самим оккупантом. То есть Украина не должна ничего поставлять в оккупированный Крым. Это полностью обязанность России. Если взять моральный аспект, то заверяю, что население Крыма не испытывает потребности в этой воде. Эта вода нужна исключительно для промышленных и сельскохозяйственных потребностей.

Таким образом возобновление водоснабжения в Крым будет лишь способствовать укреплению позиций оккупанта. Это все равно что самому себе попасть в ногу. Все остальные вопросы, которые касаются гуманитарной сферы, со стороны Украины реализовываются. Никаких препятствий со стороны Украины для украинских граждан нет. Оккупированная территория посещается свободно. Ежемесячно территорию разграничения с Крымом пересекают минимум 100 тысяч человек. Больших очередей там нет, гуманитарные условия соблюдены.

Что касается цены оккупации Крыма, то здесь нужно различать ряд аспектов. Одно дело, какие потери понесла и несет Украина, а другое дело — цена, которую должно заплатить государство-агрессор. Петр Порошенко очень верно говорит, что оккупант должен заплатить максимальную цену за оккупацию Крыма. И пусть Россия максимально тратится на содержание полуострова, который она оккупировала. К сожалению, на сегодняшний день не существует реальных механизмов для того, чтобы с России как агрессора получить компенсацию ущерба, который она нанесла. Это, конечно, не значит, что в этом направлении не нужно работать.

«ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА-АГРЕССОРА СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ, И ОНИ МОГУТ СТАТЬ РЫЧАГОМ В ПОЛЬЗУ ОККУПАНТА»

Андрей СЕНЧЕНКО, председатель движения «Сила права»:

— Единственный принцип в отношениях с оккупированными территориями заключается в том, что мы должны сделать все для деокупации наших территорий. Это касается как оккупированных частей Донбасса, так и Крыма. У нас для этого нет большого спектра возможностей. Мы понимаем, что военный способ деокупации будет причиной многих жертв. Нам необходимо укреплять украинскую армию как важный фактор давления, ведь с беззубой страной никто считаться не будет. Но пока агрессора сдерживает армия, в атаку должна идти украинская дипломатия. В этом плане необходимо максимальное давление на государство-агрессора. То есть необходимо повышать цену оккупации. Но для того, чтобы мы требовали от наших партнеров повышать санкционное давление на Россию, нужно самим не торговать с врагом.

На сегодняшний день перекрытие Северокрымского водного канала — это наибольшая проблема оккупанта в Крыму. Все остальные вопросы они могут решить. Газ, электроэнергия, логистика поставки товаров — все это в их силах. А вот вода — это проблема, которую они не решат никогда. Для этого есть лишь один способ — вернуть Крым Украине. Простите, но если в Крыму сохнут кусты, то это цена оккупация. Не нужно было оккупировать украинскую территорию.

В этом плане то, что общество начинают тестировать относительно возможности возвращения поставок воды в Крым, значит, что Россия через конкретные силы пытается без восстановления территориальной целостности Украины решить собственную проблему. По моему глубокому убеждению, такие люди должны стать объектом внимание украинских спецслужб. Здесь есть очевидные признаки государственной измены. Украинские граждане не могут допустить этого, ведь сейчас идет тестирование возможности очередной измены. По факту — это попытка окончательно сдать Крым. Напомню, что в 2014 году сумма взятки за то, чтобы открыть поставку в Крым воды достигала 20 млн. долларов. Считаю, что эта сумма сейчас стала намного большей. Но, скорее всего, торги идут другого плана. У власти есть люди, которые имеют на территории государства-агрессора собственные интересы, и они могут стать рычагом в интересах оккупанта.

«НЕЛЬЗЯ ПОМОГАТЬ ОККУПАНТУ УТВЕРЖДАТЬСЯ НА НАШИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Эскендер БАРИЕВ, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа:

— Напомню, что общественная блокада оккупированного Крыма началась в сентябре 2015 года. В январе 2016-го по закону «О свободной экономической зоне в Крыму» вышло постановление Кабмина №222, в пределах которого был урегулирован вопрос так называемой блокады. Тогда была прекращена поставка в Крым товаров. Следовательно, Крым действительно в определенной мере изолирован от материковой части Украины, но оккупант должен осознавать, что такова цена его действий. Это не Украина отобрала часть российской территории, это Россия отобрала часть украинской территории.

Сегодня почему-то опять начинается разговор о возможном возобновлении водоснабжения в Крым. Примечательно то, что об этом начали говорить и некоторые украинские чиновники. А это довольно симптоматично. Я не исключаю, что в этом вопросе достаточно плотно работают росийские «представители» в Украине. За четыре года, как были прекращены поставки воды на полуостров, грунтовые воды были полностью использованы. Это не гуманитарная катастрофа, но для промышленности и сельского хозяйства это является большой проблемой. И эту проблему решали раньше за счет материковой Украины. То есть это была гармоничная и полноценная система, которая была разрушена с приходом россиян.

Теперь в крымских колодцах действительно появилась соленая вода. Цена воды выросла в пять раз. Пусть теперь Россия, как страна оккупант думает как решать этот вопрос. Но мы должны бдеть за тем, что русская «пятая колонна» через украинский политикум и другие сферы не смогла прожать ошибочное мнение о том, что Украина должна возобновить поставки воды на оккупированную территорию. Подчеркиваю — это не потому, что Украина плохая и не заботится о своих гражданах. Наоборот. Я убежден, что нужно обеспечить максимальный контакт украинских граждан по всей Украине и, в том числе, на оккупированных землях. Но нельзя помогать оккупанту утверждаться на наших территориях.