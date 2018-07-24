Странные «дела». Что творится в суде по делу харьковской «мажорки» убившей 6 человек

Киевский райсуд Харькова продолжает рассматривать так называемое «дело Зайцевой». Прошло 9 месяцев со дня кровавой трагедии, которая унесла жизни шести человек. Суд по делу ДТП продолжается до сих пор. Когда будет окончательное решение пока неизвестно. Но наблюдатели отмечают все больше странностей происходящих в течении этого громкого процесса.

Журналистка ICTV их Харькова, описывает как идет процесс.

Итак, краткое описание суда по делу Зайцевой-Дронова.

1) "Лексус" на большой скорости проскакивает на красный, цепляет "Фольксваген", стартующий на желтый. "Лексус" отлетает на тротуар - 6 погибших, 6 пострадавших. В обвинении вина обоих участников. У Дронова проезд на желтый, остановка за разделительной чертой и не убедился в безопасности. У Зайцевой - проезд на красный и превышение скорости. У Зайцевой еще два смягчающих - признание вины и материальное погашение вреда. Дронову грозит грозит 10 лет. Зайцевой максимум 7, так как со смягчающими обстоятельствами прокуратура будет требовать не больше 2/3 от максимального срока.

Подсудимый Дронов. Фото автора

2) Дронов - торгует продуктами питания и табачными изделиями. Авто 2007 года - 500 тысяч грн. В течение года уже попадал в аварию, что привело к повреждению транспортных средств.

Зайцева - сводная сестра экс-прокурора Черкасской области времен Януковича, студентка универитета. Авто 2016 года - 2 млн грн. Шесть нарушений ПДД за год, за что составлены протоколы.

3) Патрульные требуют у Зайцевой водительское удостоверение, у нее его нет, просит кого-то подвезти. Протокол копы не составляют. На освидетельствование Зайцева едет в полицейском авто, вместе полицейской, которую знает 17 лет. В этом же авто едет и мать Зайцевой.

4) Красный автомобиль, с которым, возможно, устроила гонки Зайцева, полиция не нашла. Хотя свидетель описывает марку авто и водителя - высокий блондин в кожаной куртке, остановился на месте ДТП, вышел из "Мазды", посмотрел на все и уехал. При этом на улицах Харькова несколько сотен видеокамер.

5) Дронов ложится в больничку, следователи не могут его найти, это будет один из аргументов содержания под стражей. Зато сколько угодно Дронова находят журналисты.

Подсудимая Зайцева. Фото автора

6) У Зайцевой дважды берут кровь и мочу на алкоголь и наркотики. В моче находят опиаты. Анализы берут под контролем журналистов и общественности - на этом настаивает прокуратура. На самом деле никто не видел сколько чего у Зайцевой взяли, и вряд ли кто понимал сколько чего должны взять. Биоматериала оказалось в несколько раз меньше, чем нужно. По этой причине эксперты не смогут провести повторный анализ на наркотики. Но прокуратура позже скажет - две токсикологические экспертизы не выявили опиатов, на самом деле повторный анализ даже не проводился. Прокуратура скажет - первый анализ мочи с опиатами не показал много их или мало, и поэтому они не могут трактовать это как отягчающее обстоятельство. На самом деле найденных опиатов в моче достаточно для отягчающих обстоятельств, это заявит в суде представитель потерпевших Larysa Matveeva, и будет ходатайствовать об этом в суде. Учтет ли суд это при вынесении приговора - вопрос.

7) Куда исчезла моча и кровь Зайцевой или почему их взяли в несколько раз меньше, чем нужно, могла бы прояснить нарколог Федирко. Но она исчезла - уволилась и уехала из Харькова. Матвеева требует разыскать и доставить приводом, но прокурор прямо говорит, что не хочет этим заниматься. В итоге - нарколога ждем уже 2 месяца. Она же ключевой свидетель, и могла бы пояснить что означает запись в протоколе осмотра Зайцевой "хода хитка, пальце-носова проба виконана не точно, рухова сфера загальмована, поза Ромберга не стійка, зіниці звужені". И может ли это быть результатом приема одной таблетки пенталгина за сутки до ДТП. Кстати, во время осмотра Зайцева заявила, что никаких таблеток не принимала и травм ранее не имела.

8) Защита Зайцевой поясняет откуда опиаты - перенесенная в подростковом возрасте авария, Зайцеву мучают головные боли, из-за чего она принимает пенталгин. Опиаты (в их представлении) - это одна таблетка пенталгина за сутки до аварии. Представители потерпевших Larysa Matveeva и Dmitriy Marzoni настаивают - не важно как опиаты попали в организм, даже если это таблетки - Зайцева не имела права принимать их за рулем.

9) Мать Зайцевой каждому пострадавшему передает по 50 тыс грн на карточку или лично, уверяя, что больше нет и в ином случае не получат ничего. Напомню, что авто Зайцевой стоит 2 млн грн. А родители водителя Энгибаряна за убитого им на пешеходном переходе мальчика заплатили матери 80 тысяч долларов. Зайцевы оценили жизнь человека в два айфона.

10) Следователь звонит потерпевшим и просит подтвердить факт получения денег. Также требуется написать, что потерпевшие претензий не имеют. А это, напомню, минус две трети от максимального срока. Представители потерпевших заявляют, что по закону нет частичного погашения вреда, а от денег Зайцевых отказались больше половины потерпевших. Значит это не может быть смягчающим обстоятельством. Даже если бы взяли деньги 11 из 12 потерпевших. Но прокуратура думает иначе. (!?)

11) Скорость "Фольксвагена" и "Лексуса" экспертами не установлена. Хотя сделать это задачка для 5 класса. Расстояние от дома до дома поделить на кол-во секунд, за которые авто его проехали. Эксперт института Бокариуса этого сделать не смог. Следователи и эксперты для механизма ДТП берут показания Ковалевой - пассажирки и подруги Зайцевой, девушки со "сверхспособностями", которая одновременно видела надвигающееся авто Дронова, мигающий зеленый светофор для Зайцевой и спидометр, где было 70-75 км в час.

12) Эксперт автосалона "Лексус", который осматривал авто Зайцевой сразу после ДТП, заявил, в блоке управления "Лексуса" осталась информация про последнюю скорость автомобиля - 102 км/час. В прокуратуре говорят - не указано время и дата, когда скорость была зафиксирована, а значит эту скорость 102 км/час учитывать они не могут. Эксперт говорит, что скорость записана в момент, после которого авто двигаться не могло.

Прокуратура говорит: "Зайцева тормозила". Эксперт "Лексуса" говорит, стоп-сигналы - это не тормоза, это сработка системы курсовой устойчивости.

Прокуратура говорит - мы ничего не скрывали, вся информация есть в материалах дела. Но в материалах дела 9 томов, и обвинение озвучивает только то, что считает нужным. И одно дело - написано в томах, другое - использовать эту информацию для экспертиз.

13) Прокуратура говорит - не важно сколько ехала Зайцева - 75 или 102, она все равно превысила скорость. Техэксперт из института Бокариуса заявил, что действия и Зайцевой и Дронова стали причиной ДТП. И что для самого факта нарушения правил дорожного движения действительно не важно превысила Зайцева скорость на 10 или на 50 км в час. А вот для механизма аварии скорость важна. Одно дело, когда удар произошел при 75 км/час, другое при 102 км/час. Разлет авто совершенно разный, соответственно, и количество жертв.

14) Зайцеву замечают в больнице. Под конвоем, без наручников. Адвокат Зайцевой говорит - проверяли голову.

15) Раскаяние. Зайцева просила прощение по бумажке. На вопрос Матвеевой знает ли она имена погибших и пострадавших - промолчала. Ее сводного брата патрульные останавливают пьяным на рулем. На первом заседании Зайцева плакала, сейчас приходит "со свежими" бровями.

Тот случай, когда твой адвокат говорит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями. Фото автора



16) Еще несколько заседаний и приговор. Следующее заседание состоится сегодня 24 июля в 14:00.

Автор: Tetyana Dotsyak