«Пайхантеры» — новая «беда» в секторе украинского АПК

«Случается, что однажды утром фермер просыпается, а его предприятие уже зарегистрировано на Апеннинах или Сейшелах. Начинается борьба по замкнутому кругу», — рассказывает адвокат с опытом защиты пострадавших хозяйств (ФГ «Дар» на Днепропетровщине) Сергей СЫРОВАТКА. По словам Сыворотки, у фермеров и их правозащитников с этого момента начинается «борьба с ветряными мельницами». Например, фермер или адвокат пишет жалобу в Минюст о незаконных регистрационных действиях. И аж через два месяца должностные лица пишут отказ по каким-то формальным причинам. А в это время у фермера на полях собирают урожай рейдеры и бесследно вывозят урожай и даже землю.

Больше всего от засилия рейдерства страдают аграрии Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областей, где за последние годы был зафиксирован рост незаконных захватов урожаев, техники и земель сельхозпроизводителей.

Об этом сообщил директор охранной компании «Гайдамаки» Сергей БАЛИЧЕВ в интервью Аgravery.com.

По его словам, наиболее распространенные схемы рейдерских захватов можно разделить на три основных типа.

Первое — это силовой захват земельных участков и сбор чужого урожая или же проведение собственного посева на чужих участках.

Другим довольно распространенным методом является захват урожая через государственных исполнителей, когда на основании поддельных документов с предприятия пытаются взыскать задолженность через суд. И пока идет рассмотрение дела в суде, на урожай или сельхозтехнику накладывается арест, они передаются на хранение рейдерам, которые успешно их реализуют на рынке.

Третья «схема» является самой сложной. Речь идет о завладевании налоговым кредитом, или же, проще говоря, правом на возмещение НДС, ведь в аграрном бизнесе сумма налогового кредита может колебаться в пределах нескольких сотен тысяч долларов. С помощью поддельных договоров покупки-продажи корпоративных прав рейдеры изменяют владельца предприятия, меняют электронные ключи для предоставления отчетности и администрирования НДС и уже через несколько часов переводят средства на другие счета.

«Лишь за прошлый год количество рейдерских захватов сельскохозяйственных хозяйств выросли почти в 3 раза, и это официальные данные. Каждый день в Украине фиксировали около 20 жалоб на рейдерские посягательства, но неизвестно, сколько еще случаев остаются неучтенными. Сегодня практически за считанные минуты аграрий может остаться без собственного урожая или же техники, и государство абсолютно не в состоянии его защитить», — сообщил директор охранной компании «Гайдамаки».

Основания для рейдерства очень разные. По словам заместителя министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Елены СУКМАНОВОЙ, это могут быть и непонимание между партнерами, и даже старые долги, не возвращенные по кредитам. «Если говорить об аграрном секторе, то это двойные регистрации договоров земельного участка. Появилась даже профессия — пайхантеры. Еще одно основание — невнимательное отношение к корпоративным документам», — отметила Сукманова.

О масштабах проблемы рейдерства в Украине говорили представители бизнеса и органов государственной власти 24 сентября на экспертном обсуждении практических аспектов защиты бизнеса.

В дискуссии приняли участие Елена Сукманова — заместитель министра юстиции, Валентин Гвоздий — заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, управляющий партнер GOLAW, Альгирдас Шемета — бизнес-омбудсмен в Украине, Владимир Марченко — президент Нотариальной палаты Украины, Томас Силлессен — председатель правления BIIR, Игорь Винницкий — адвокат, советник GOLAW, Анна Вронская — судья Верховного Суда, представители компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации.

Сукманова рассказала о некоторых сдвигах в сфере государственной защиты от рейдерства. Так, в 2016 году началось реформирование регистрационной службы. Введен территориальный принцип при регистрации документов, то есть регистратор имеет право осуществлять регистрацию актов относительно имущества, которое фактически находится в пределах области, где зарегистрирован такой регистратор, а в случае нарушения этого принципа Государственный реестр автоматически блокирует такую операцию. До ноября 2018 года планируется сделать автоматический обмен с государственным судебным реестром, чтобы судебные решения автоматически подтягивались в Государственный реестр в сканированном виде.

«Поэтому мой личный совет — использовать максимально все инструменты, которые предоставляет закон. Это корпоративные соглашения, формирование уставных документов, юридический аудит регистраций и регистрационных дел в реестре, использование технических средств (СМС-маяк), запрещение совершения регистрационных действий, структуризации активов, привлечение профессиональной помощи», — отметила она.

«Возможно, Министерству юстиции необходимо ввести методическое пособие для регистраторов, где должны быть детально описаны образцы правильного оформления документов в разных странах мира, некий чек-лист документов по странам. Или провести соответствующие тренинги. Кроме того, следует использовать такой инструмент защиты активов, как регистрация запрещения на совершение каких-либо действия с активами.

В таком случае другой регистратор не может совершать никаких действий, регистрировать или перерегистрировать документы», — говорит заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин ГВОЗДИЙ. Он призвал приводить уставы компаний в соответствие с законодательством, в частности с новым Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», который является действительно качественной базой для защиты.

Со своей стороны бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета отметил важность внедрения системы комплаенса в компаниях. Он выразил ожидания, что недавно принятый закон «Макси-шоу СТОП-2» поможет ввести ответственность стражей порядка за неправомерные действия при проверках и обысках. В этом вопросе важным является создание единого независимого аналитического органа, который будет заниматься расследованием и предупреждением экономических и финансовых преступлений. Деятельность нового органа должна быть отделена от других правоохранительных органов. И эта инициатива поддерживается бизнес-сообществом.

Автор: Алла ДУБРОВЫК-РОХОВА, «День»