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Весь мир в одном устройстве: как выбрать смартфон

20.06.2018 10:40

Выбирая смартфон, люди ищут не только средство коммуникации. Многих привлекает возможность постоянно слушать музыку, некоторые хотят запечатлеть самые интересные события своего дня, а геймеров радует постоянный доступ к любимым играм.

Поэтому перед покупкой лучше изучить именно тот функционал телефона, который больше всего интересует пользователя, советуют эксперты информационного интернет-каталога товаров и услуг Price.ua.

смартфон

Масштабный ассортимент, представлен  магазинами из всей Украины. Фото: https://price.ua/catalog52.html 

Как выбрать смартфон

Производители телефонов учитывают разницу в предпочтениях своих покупателей. Поэтому в линейке выпускаемых моделей есть классы телефонов, в которых определенные функции прорабатываются тщательнее:

  • Камера – для любителей фотографировать представлены модели с улучшенной оптической системой, яркой вспышкой, автофокусом. Эти смартфоны оснащены хорошим зумом, возможностями макросъемки. При этом снимки получаются профессиональными, высокого разрешения.
  • Музыка – для тех, кто не представляет себе дорогу на работу, прогулки, занятия спортом без музыки. Плеер в смартфоне дает возможность проигрывать треки разных форматов, звук получается качественным, имеется дополнительная память для музыкальных файлов.
  • Селфи- фото – для девушек, привыкших делать собственные снимки в разных ситуациях. Здесь упор делается на переднюю камеру, именно ее параметры отличаются высокой степенью проработки.
  • Фаблеты – смартфоны с большим экраном, комбинация телефона и планшета. Подходит для поклонников просмотра фильмов, работы в сети, игр.

Многие пользователи предпочитают телефон с двумя сим-картами – это удобно для предпринимателей, которые благодаря этому могут разделять коммуникационные потоки. Для возрастных людей не нужны навороченные смартфоны, им хочется кнопки побольше и шрифт поразборчивей.

Помимо функционала, всегда обращается внимание на габариты дисплея, емкость памяти, аккумулятор. В некоторых моделях, таких как Айфон 6S, набор базовых параметров оптимален для практически любого назначения.  

Фото: https://price.ua/apple/apple_iphone_6s_64gb/catc52m1057946.html

Смартфоны имеют еще целый ряд достаточно важных характеристик – производительность ОС, материал корпуса, специальные и дополнительные возможности. Изучать их целесообразно после того, как определилось основное назначение смартфона.

Цифровой мир максимально упростил  процесс поиска товара, бренда и покупателя, помогают в этом и агрегаторы, одним из которых является и площадка Price.ua.

Во-первых, здесь представлены продавцы со всей страны, поэтому легко можно выбрать ближайший к месту жительства магазин. Каждый из них предлагает свои условия покупки, периодически проводит акции, начисляет бонусы, предлагает доставку.

Во-вторых, пользователь может провести ценовой анализ, выбрать выгодный вариант, задать вопрос. Кроме этого, может прочитать реальные мнения, как о товаре, так и о продавце.

 

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