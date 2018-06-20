Весь мир в одном устройстве: как выбрать смартфон

Выбирая смартфон, люди ищут не только средство коммуникации. Многих привлекает возможность постоянно слушать музыку, некоторые хотят запечатлеть самые интересные события своего дня, а геймеров радует постоянный доступ к любимым играм.

Поэтому перед покупкой лучше изучить именно тот функционал телефона, который больше всего интересует пользователя, советуют эксперты информационного интернет-каталога товаров и услуг Price.ua.

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Как выбрать смартфон

Производители телефонов учитывают разницу в предпочтениях своих покупателей. Поэтому в линейке выпускаемых моделей есть классы телефонов, в которых определенные функции прорабатываются тщательнее:

Камера – для любителей фотографировать представлены модели с улучшенной оптической системой, яркой вспышкой, автофокусом. Эти смартфоны оснащены хорошим зумом, возможностями макросъемки. При этом снимки получаются профессиональными, высокого разрешения.

Музыка – для тех, кто не представляет себе дорогу на работу, прогулки, занятия спортом без музыки. Плеер в смартфоне дает возможность проигрывать треки разных форматов, звук получается качественным, имеется дополнительная память для музыкальных файлов.

Селфи- фото – для девушек, привыкших делать собственные снимки в разных ситуациях. Здесь упор делается на переднюю камеру, именно ее параметры отличаются высокой степенью проработки.

Фаблеты – смартфоны с большим экраном, комбинация телефона и планшета. Подходит для поклонников просмотра фильмов, работы в сети, игр.

Многие пользователи предпочитают телефон с двумя сим-картами – это удобно для предпринимателей, которые благодаря этому могут разделять коммуникационные потоки. Для возрастных людей не нужны навороченные смартфоны, им хочется кнопки побольше и шрифт поразборчивей.

Помимо функционала, всегда обращается внимание на габариты дисплея, емкость памяти, аккумулятор. В некоторых моделях, таких как Айфон 6S, набор базовых параметров оптимален для практически любого назначения.

Фото: https://price.ua/apple/apple_iphone_6s_64gb/catc52m1057946.html

Смартфоны имеют еще целый ряд достаточно важных характеристик – производительность ОС, материал корпуса, специальные и дополнительные возможности. Изучать их целесообразно после того, как определилось основное назначение смартфона.

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