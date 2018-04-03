Выбираем картину подходящую под интерьер

Украшением любого дома являются картины. Они не только придают законченности интерьеру, но и рассказывают о вкусах и интересах хозяина. Чтобы произведение искусства гармонично вписалась в помещение, нужно ответственно отнестись к его выбору.

Заранее найдите место, определитесь с размером и сюжетом изображения.

Место в доме

Картины играют разную роль в интерьере. Одни могут служить дополнением, располагаться в укромных уголках квартиры. Другие - определять стиль комнаты, быть центром внимания. В любом случае, имейте в виду размер полотна. Для больших картин требуется открытое пространство, не загроможденное мебелью. Средние и маленькие изображения красиво смотрятся над кроватью, комодом, столом, на полках, а также на граничных пространствах комнат.

При выборе учтите цветовую гамму интерьера и предназначение комнаты. Яркие изображения подойдут для кухни, гостиной, прихожей. Для спальни предпочтительны пастельные тона. Учтите не только цвет стен, но и расцветку штор, покрывал, ковров, декоративных подушек и других предметов, которые создают в доме уют. Обратите внимание на освещение. Произведения художников по-разному играют при искусственном и естественном освещении. В темном помещении необходимы дополнительные источники света.

Сюжет картины

Что будет изображено на модульной картине зависит от стиля интерьера и пристрастий хозяина. Сюжет не только определят характер помещения, но и воздействует на чувства и настроение человека. Картины способны воодушевлять, приводить мысли в порядок, успокаивать или, наоборот, будоражить.

Фотографии людей и природы уместны в любом месте, если подобрать соответствующую рамку.

Сюжетные модульные картины, репродукции известных художников и полотна современных мастеров вешают в гостиных комнатах.

Мирные пейзажи успокаивают, поэтому идеальны для спальни.

Яркие натюрморты с цветами и фруктами, солнечные пейзажи подходят для столовых и кухонь.

Стены прихожих декорируют изображениями городов и природы.

В детской комнате устройте выставку рисунков маленького художника, повесьте фотографии домашних любимцев или забавных животных. Здесь уместны постеры на детскую тематику.

Без картин комната кажется пустой. А найти «свою» бывает непросто, отмечают специалисты интернет-магазина модульных картин ekartina. При выборе прислушайтесь к внутреннему голосу, тогда в вашем доме появится не только красивая вещь, но и источник радости и вдохновения.