Выбираем картину подходящую под интерьер

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Украшением любого дома являются картины. Они не только придают законченности интерьеру, но и рассказывают о вкусах и интересах хозяина. Чтобы произведение искусства гармонично вписалась в помещение, нужно ответственно отнестись к его выбору.
Заранее найдите место, определитесь с размером и сюжетом изображения.
Картины играют разную роль в интерьере. Одни могут служить дополнением, располагаться в укромных уголках квартиры. Другие - определять стиль комнаты, быть центром внимания. В любом случае, имейте в виду размер полотна. Для больших картин требуется открытое пространство, не загроможденное мебелью. Средние и маленькие изображения красиво смотрятся над кроватью, комодом, столом, на полках, а также на граничных пространствах комнат.
При выборе учтите цветовую гамму интерьера и предназначение комнаты. Яркие изображения подойдут для кухни, гостиной, прихожей. Для спальни предпочтительны пастельные тона. Учтите не только цвет стен, но и расцветку штор, покрывал, ковров, декоративных подушек и других предметов, которые создают в доме уют. Обратите внимание на освещение. Произведения художников по-разному играют при искусственном и естественном освещении. В темном помещении необходимы дополнительные источники света.
Что будет изображено на модульной картине зависит от стиля интерьера и пристрастий хозяина. Сюжет не только определят характер помещения, но и воздействует на чувства и настроение человека. Картины способны воодушевлять, приводить мысли в порядок, успокаивать или, наоборот, будоражить.
Без картин комната кажется пустой. А найти «свою» бывает непросто, отмечают специалисты интернет-магазина модульных картин ekartina. При выборе прислушайтесь к внутреннему голосу, тогда в вашем доме появится не только красивая вещь, но и источник радости и вдохновения.
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