Человеческое тело учится в 10 раз быстрее и забывает в 10 раз медленнее, чем мозг

Дети учатся лучше всего, когда тело в этом участвует и тело, на это обратили внимание учителя в начальной школе Bucyrus в американском штате Огайо.

Гибкие варианты сидения начали пробиваться в классные комнаты этого заведения после того, как учителя провели индивидуальные исследования по этой теме. Учитель математики четвертого класса Кэти Грин начала небольшую работу по внедрению гибких сидений в течение учебного года в 2016-2017 годах.

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В некоторых дошкольных заведениях Беларуси, провели также такой эксперимент. “Достаточно кресло мешок в Минске купить и использовать его во время внеклассных работ, чтобы оценить влияние удобной мебели” - рассказывает психолог минского учебного заведения. Она наблюдала, как ученики больше сосредоточились на своей работе, когда им удобно сидеть.

В Огайо такие кресла наравне с другими удобными для сидения предметами мебели, уже активно используют в нескольких школах. «Студенты любят использовать гибкие кресла, - сказал говорит учитель школы Bucyrus Грин. «Студенты могут выбирать из кресла-мешка, стульев для фасоли, стульев для пляжа, скамейки, коврового покрытия, пенного пола, высокого и кресла-качалки, которые я приобрел своими деньгами».

«Первое, что они просят, когда мы начинаем занятия, - «мы можем сидеть в удобных местах», - пояснил Грин. «Мне лучше работать, когда мне удобно, и я думаю, что моим ученикам тоже».

Учитель детского сада Шари Шук, как и Грин, проводил время, читая исследование о том, как дети должны больше двигаться и иметь больше возможностей для занятий в классе. В течение 2016-2017 учебного года Шук реализовывала гибкие сидения в классе.

Кристина Фурман, учительница начальной начальной школы Bucyrus, предложила гибкие кресла и альтернативы скамьям, когда она преподавала начальным ученикам с нарушениями двигательного аппарата.

«У нас есть детские кресла для детей, низкие стулья, удобные кресла для детей, деревянные стулья с высокими боками и подлокотниками, пластиковые круговые воздушные сиденья - говорит Фурман. «Ученик может находиться в другом конце комнаты комнаты, чтобы слушать урок, лежа на животе или на спине, все это считается гибкими возможностями для сидения в нашей дошкольной программе».

Green, Shuck и Fourman - не единственные учителя в BES, которые используют гибкие кресла в классных комнатах. Другие преподаватели рассказали, как они используют гибкие сидения в классе и его успех со студентами.

Кристина Фурман рассказывает, что у нее был ученик, который любил лежать на животе внутри коробки, из которой торчала только его голова, наблюдая за ее уроками. Другой студент предпочитал сидеть в ящике во время уроков. Так они усваивали задания намного лучше.