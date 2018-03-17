Как уход за напечатанной полиграфической продукцией может продлить срок ее службы

Рекламные материалы, такие как выставочные стенды, клейкие пленки или пляжные флаги, становятся все более популярными. Печать рекламной продукции становится одной из составляющей маркетинговой стратегии как малого бизнеса так и крупного.

Большинство компаний используют рекламные материалы в качестве «приманок» на торговых ярмарках, корпоративных мероприятиях, на автомобилях или перед штаб-квартирой компании. В то же время рекламные материалы не должны быть «неухоженными», а должны показывать компанию в хорошем свете не теряя своего блеска. Менеджер по маркетингу компании 24Print, современного центра полиграфии, который находится в центре Киева и работает 24/7, расказывает, как должным образом поддерживать печатную рекламную продукцию, чтобы заставить ее прослужить долгое время.

Фото: 24print.kiev.ua

Избегайте влаги

При использовании всех рекламных материалов следует избегать влаги, но особенно это касается тех полиграфических материалов которые используют на торговых ярмарках и стенах, палатках и пляжах. Это особенно верно, при хранения такой продукции, в перерывах между различными событиями. Печать рекламной продукции не занимает много времени, также и своевременный уход за ней не заберет у вас моного времени, но существенно продлит ее время службы. Работники рекламных отделов компании должны быть осторожны, нужно тщательно сушить и безопасно укладывать маркетинговые материалы после использования. Идеальное место это сухие и хорошо вентилируемые помещения.

Если рекламный материал дополнительно хранится в транспортируемых мешках, которые обычно поставляются, старайтесь избежать возможного повреждения, вызванного укусами грызунов. Если печатная продукция слишком влажная, материалы могут раздуваться на стендах и прилавках выставки, а ткани могут стать пористыми и потрескаться на пляжах или палатках.

Рекламные флаги против ветра

Рекламные флаги, которые с недавнего времени активно используют как политические кампании так и обычный бизнес, оставляют хорошее и аккуратное впечатление в течение длительного времени, их следует складывать в штормовую погоду, чтобы ткань не рвалась и не дралась. Кроме того, стоит регулярно мыть ткань или чистить ее легким моющим средством, чтобы в долгосрочной перспективе можно было удалить грязь и сохранить яркость цветов. Но не используйте слишком сильные чистящие средства, которые будут агрессивно влиять на саму ткань и краску. Обычно для компаний, заказывающих печать на пляжах, флагах или шезлонгах, рекомендуется использовать смелые, яркие цвета, которые будут распространять хорошее настроение даже в пасмурную или дождливую погоду.

Рекламные клейкие пленки

Популярные в рекламной печатной продукции клейкие пленки, также требуют своевременного ухода. Для того, чтобы клейкие пленки имели полный рекламный эффект, компании должны обратить внимание на несколько вещей при их установке:

Прежде всего, важно очистить поверхность, на которой пленка с напечатаннымрекламным текстом должна разместится, тщательно и без остатка. Затем разрежьте пленку и медленно вытащите один край самоклеющейся подложки и зафиксируйте ее на месте. Затем расгладьте остальную наклейку, предпочтительно с усилием, чтобы избежать раздражающих волдырей или морщин. При очистке клейких рекламных пленок не используйте жирные очистители, так как они могут ускорить отклеивание пленки. Обезжиривающие чистящие средства, такие как моющие средства для мытья посуды, более всего подходят для очистки наклеек. После очистки пленку следует хорошо высушить с помощью ткани без ворса.

Наружные, рекламные наклейки подвергаются воздействию внещней среды, и время от времени требуют ухода, в таком режиме они могут эффективно использоваться даже несколько лет.

Даже спустя много лет компании могут по-прежнему пользоваться напечатанными заранее рекламными продуктами, если они будут поддерживать их должным образом. Для достижения этой цели важно не заабывать, что полиграфическая продукция любого вида требует ухода.