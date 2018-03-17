Фотообои возвращаются: от стен с личными фото до визуального расширения пространств

Обои праздновали свой триумф в 80-х и 90-х годах прошлого века. Они украшали стены почти в каждом доме. Сегодня, благодаря моде на оригинальные интерьеры, они переживают вторую молодость.

Эксперты по дизайну компании Uwalls, производителю фотообоев с многолетним опытом, отмечают, что темы декораций стен, оформленных с помощью современных фотообоев, могут быть разными - начиная с архитектурных композиций, через природу и до фотографий собственного авторства клиентов. Темы, наиболее часто выбираемые клиентами, - это пейзажи, диапазон тоже велик от фотообоев с видом на море, то есть очень классических, до городских пейзажей.

Фото: uwalls.com.ua

Виды городов, например, Париж, Нью-Йорк или Лондон, с их характерными местами, такими как мосты, здания - это самые популярные мотивы, связанные с агломерацией, отмечают представители компании. Недавно получившая популярность тенденция - это трехмерные фотообои, в которых мотив создает удивительное ощущение простора, похожее на трехмерный эффект, - говорит дизайнер сайта компании uwalls.com.ua - занимающийся разработкой и изготовлением настенных фотообоев. Преимуществом таких 3Д настенных росписей является возможность оптического изменения и формирования пространства.

Фото: uwalls.com.ua

Крупноформатная картинка, размещенная в центре вашей гостиной, оживит интерьер и придаст ему оригинальный характер, а размещенная в маленькой комнате, придаст ей глубину и лишит впечатление узости.

Для любителей интересных проектов, фотообои станут отличной идеей для дизайна интерьера. Черные и белые виды самых красивых городов мира очень популярны, но все чаще клиенты заказывают фотообои сделанные в виде коллажа из собственных фотографий. Благодаря этому семейному альбому никогда не придется пылиться на полке - его можно просто разместить на стене.

Файл с вашей любимой фотографией просто предоставляется полиграфической компании, которая проверит ее параметры, распечатает на выбранном субстрате, а в некоторых случаях - готовый продукт также будет наклеен на стену.

Особенно заманчиво выглядит этот вариант для тех, кто любит фотографировать и путешествовать, кто хочет, чтобы их произведения не были потеряны в горниле цифровых медиа.

Один миллиметр для одного пикселя

Чтобы создать обои из ваших личных фотографий, сначала определите размер стены, точно измеряя ее ширину и длину, а затем проверьте разрешение вашей фотографии. Чтобы предотвратить размытую печать, предположите, что один пиксель должен быть одним миллиметром на обоях. Не превышайте эти пределы, потому что эффект не будет удовлетворительным. Чем лучше качество, тем реалистичнее и естественнее внешний вид стены.

Следующим шагом для создания персональных обоев является предоставление выбранного файла в полиграфическую компанию, которая будет печатать продукт на выбранном материале. Вы можете выбрать из самоклеющейся фольги, латекса или материалов, напоминающих стандартные обои, например, моющийся винил или флис.

Что стоит печатать?

Если ваш интерьер довольно темный и не имеет ярких цветов, вы можете сфотографировать свой любимый цветок, растение или мотив, например, божьи коровки на листе. Комната сразу станет солнечной, и близость природы облегчит мирное расслабление в уединении вашего дома.

Когда ваша комната мала и не имеет глубины, выберите картину, такую ​​как узкая, атмосферная улица, тоннель, мост, пирс, лестница или лесная дорога. Даже если у вас нет такой картины в вашей коллекции, вы создадите отличную возможность встать с дивана и сделать это фото самим или же взять готовый шаблон в компании. Может оказаться, что вы живете недалеко от красивого места, не осознавая этого.

Настенная роспись также является отличной идеей для увековечения семейных памятных событий. Обычная, уникальная фотография всех членов семьи украшает стену и позволит вам наслаждаться самыми красивыми моментами вместе. Вы можете сделать снимок или создать коллаж из ваших любимых моментов. Помните, что в случае второго варианта вам нужно позаботиться о общей композиции, например, один цвет - сепия.