Остеклить балкон и радоваться теплу

Использование современных технологий позволяет не только значительно упростить жизнь, но и расширить полезное пространство в доме.

Так, за счет утепления балкона можно получить дополнительную комнату с комфортными условиями, отмечают специалисты компании «WinOk», осуществляющей услуги по установке окон с различными видами профилей и дверей, остеклению балконов. Прежде чем приобрести готовые изделия соответственно требуемым характеристикам или заказать теплое остекление балкона с полным набором услуг: от замера помещений до монтажа окон, специалисты компании советуют на что нужно обратить внимание.

Фото: https://winok.com.ua/balkony-pod-klyuch/

Как утеплить лоджию

Первым компонентом утепления становятся стеклопакеты, обладающие повышенными теплоизолирующими свойствами. Они изготавливаются по специальным условиям, требующих дополнительной обработки и применения новых технологий. Такие стеклопакеты снабжены несколькими камерами между пластинами стекла, в которые закачивается газ с высокими теплоизоляционными свойствами. Он не позволяет теплу уходить через окна, задерживая его в помещении.

Конечно, утепление не ограничивается одними окнами, оно включает и отделку остальных поверхностей теплоизоляционными материалами, а иногда и подключение системы отопления. Однако, окна в данном случае играют одну из ключевых ролей.

Выгодно и красиво

Сегодня на рынке представлено большое количество производителей, предлагающих теплое остекление. Самые популярные из них:

Rehau;

KBE;

ВЕКО;

Salamander;

Windom.

Их продукция относится к высококачественной, а значит, обладающей гарантией длительного использования.

Прежде чем осуществить заказ, эксперты компании советуют обратить внимание на то, чтобы фирма которую вы выбрали, соответствовала некоторым требованиям: