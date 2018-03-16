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Остеклить балкон и радоваться теплу

16.03.2018 12:55

Использование современных технологий позволяет не только значительно упростить жизнь, но и расширить полезное пространство в доме.

Так, за счет утепления балкона можно получить дополнительную комнату с комфортными условиями, отмечают специалисты  компании «WinOk», осуществляющей услуги по установке окон с различными видами профилей и дверей, остеклению балконов. Прежде чем приобрести готовые изделия соответственно требуемым характеристикам или заказать теплое остекление балкона с полным набором услуг: от замера помещений до монтажа окон, специалисты компании советуют на что нужно обратить внимание.

Фото: https://winok.com.ua/balkony-pod-klyuch/

Как утеплить лоджию

Первым компонентом утепления становятся стеклопакеты, обладающие повышенными теплоизолирующими свойствами. Они изготавливаются по специальным условиям, требующих дополнительной обработки и применения новых технологий. Такие стеклопакеты снабжены несколькими камерами между пластинами стекла, в которые закачивается газ с высокими теплоизоляционными свойствами. Он не позволяет теплу уходить через окна, задерживая его в помещении.

Конечно, утепление не ограничивается одними окнами, оно включает и отделку остальных поверхностей теплоизоляционными материалами, а иногда и подключение системы отопления. Однако, окна в данном случае играют одну из ключевых ролей.

Выгодно и красиво

Сегодня на рынке представлено большое количество производителей, предлагающих теплое остекление. Самые популярные из них:

  • Rehau;
  • KBE;
  • ВЕКО;
  • Salamander;
  • Windom.

Их продукция относится к высококачественной, а значит, обладающей гарантией длительного использования.

Прежде чем осуществить заказ, эксперты компании советуют обратить внимание на то, чтобы фирма которую вы выбрали, соответствовала некоторым требованиям:

  • могла быстро и в срок изготовить конструкции;
  • имела большой опыт работы на рынке и надежную репутацию;
  • имела в штате высококвалифицированного персонала с большим стажем работы;
  • имела современное оборудование для изготовления конструкций;
  • давала длительный срок гарантии (в зависимости от вида комплектующего он составляет от 5 до 30 лет);
  • предоставляла возможность оформить заказ в любое время и оплатить его любым доступным способом;
  • система скидок и дисконтных программ для постоянных клиентов, тоже будут плюсом, но не главным.

 

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