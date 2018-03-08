Особенности строительства таунхаусов в украинских реалиях

Мода на строительство таунхаусов пришла к нам в последние десятилетия вместе с модернизацией. В переводе с английского «townhouse» значит – городской дом. В нашем понимании – это дома, которые состоят и двух-трех жилых блоков, имеющих общие стены, крышу и территорию перед зданием и за ним.

Первые таунхаусы строились в городах, теперь их чаще всего возводят в пригородных зонах. Все потому, что в центре крупного города один квадратный метр земли стоит слишком дорого для возведения на нем малоэтажного жилого помещения. К тому же, проживание в таунхаусе позволяет, не выезжая за пределы города, иметь жилье практически в сельских условиях, без шума и суеты, но с комфортом.

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Главное отличие таунхауса от коттеджа состоит в том, что первый воплощает собой многоуровневые апартаменты с отдельным входом и небольшим земельным участком возле дома. Это такие апартаменты, которые имеют общие стены и крышу с соседями, а снаружи выглядят как единое здание. Коттеджи стоят отдельно один от другого.

Особенности планировки таунхаусов

Эксперты компании DomStroy в Киеве она занимается строительством таунхаусов, коттеджей, зданий различного назначения, а также ремонтом домов, квартир и офисов, отмечают, что первое и самое важное отличие апартаментов в таунхаусе – это многоуровневость жилья. Архитекторы используют вертикальный тип планирования. В большинстве случаев на первом этаже размещается кухня, гостиная, санузел, кладовая и холл. На втором этаже наиболее рационально располагать приватные комнаты – спальню, комнаты для детей и гардеробную. На цокольном этаже встречаютсязоны для отдыха и развлечения: бильярдная, бассейн, спортивный зал, тренажеры, а также помещения подсобного назначения. На мансардах оборудуют дополнительные комнаты для жилья или спальни.

В таунхаусах несколько санузлов – по одном на каждом этаже. Их размеры напрямую зависят от размеров общего помещения.

Зона вокруг дома служит для парковки и сооружения небольшой декоративной клумбы. Особое внимание стоит обратить на задний двор. Там оборудуется игровой участок, спортивный уголок, место для барбекю или небольшой сад с несколькими деревьями. Таунхаус являет собой единый архитектурный комплекс, поэтому застройка вокруг дома (гараж, подсобное помещение, сарайчик) может нарушить общую концепцию.