Украинские дороги способствуют продажам оборудование для шиномонтажа

Розничные магазины новых и подержанных шин являются популярными малыми предприятиями из-за часто возникающих потребностей в обслуживании и замене шин и систем контроля давления в шинах (TPMS). Поскольку количество автомобилей на дорогах Украины увеличивается с каждым годом, возможности для обслуживания этой клиентской базы также растут.

Автомобильные ремонтные мастерские, в частности точки шиномонтажа, также могут рассмотреть вопрос о расширении своего бизнеса, добавив установку и ремонт шин в качестве обслуживания для своих клиентов. Тем более, что сегодня это просто сделать, достаточно купить шиномонтажное оборудование на сайте поставщиков, и обучить персонал работе с ним.

Фото: equinet.com.ua

Эксперты компании Equinet, которая импортирует из Европы и Америки оборудование для автосервисов, говорят, что частой необходимостью шиномонтажного ремонта, водители обязаны украинским дорогам, качество которых вызывает постоянное и заслуженное нарекание. Поэтому, украинские дороги таким образом, способствуют продажам оборудование для шиномонтажа

Одной из наиболее распространенных причин повреждения является то, что некий объект, такой как гвоздь или шуруп, вызывает прокол шины. Это обычно приводит к потере давления воздуха и, в конечном итоге, к сдутой шине. Поэтому для ремонта и диагностики шину необходимо демонтировать с диска. Без этого техник не может оценить полную степень повреждения.

Существуют ограничения на ремонт повреждений. В США, например, максимальный размер отверстия, подлежащего ремонту, составляет четверть дюйма, и оно должно находиться внутри кроны шины, которая является центром пространства между основными канавками шины на каждой стороне. Ремонт не должен выполняться в пределах 1-1/2 дюйма от края шины.

Ремонтопригодная часть шины, по версии Ассоциация индустрии шин США (TIA)

Правильных уход за шинами являются ключевым компонентом безопасного вождения, отмечают эксперты.

Когда вы в последний раз вы проверяли глубину протектора ваших шин? Если прошло более нескольких месяцев, вы можете поставить под угрозу на дороге себя и других.

Состояние ваших шин оказывает существенное влияние на общую безопасность транспортных средств. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, ежегодно в этой стране приходится 11 000 аварий, связанных с шинами. В Украине пока такая статистика не доступна, но как отмечают эксперты компании, цифры будут не меньшими.

К счастью, вам не обязательно быть механиком, чтобы следить за состоянием шин вашего авто. Используйте следующие советы, чтобы сохранить их в хорошей форме и предотвратить преждевременную замену, а иногда и опасные для жизни аварии.

Поддержание надлежащего давления в шинах

Давление в шинах влияет на безопасность автомобиля, долговечность шины и расход топлива. Правильно поддерживая давление в шинах, вы можете уменьшить риск инцидента на дороге и увеличить срок службы ваших шин.

Проверяйте давление на каждой из ваших шин не реже одного раза в месяц, когда шины холодные, - до того, как автомобиль был в движении, когда температура наружного воздуха умеренная. Если вы регулярно ездите на большие расстояния или живете в холодном климате, вам нужно чаще проверять свои шины.

Используйте руководство пользователя вашего автомобиля или информационную этикетку на внутренней стороне дверного косяка водителя, чтобы найти рекомендуемые данные для вашего автомобиля.

Исследуйте износ протектора

Протектор является одним из самых простых способов отслеживания износа шин и выявления проблем с уровнем давления или балансировкой.

Слишком большое или слишком малое давление воздуха создаст неравномерное распределение контакта между шиной и дорогой. Шина перекачаная будет более сильно изношена в центре протектора.

Напротив, недокачаная приведет к тому, что края шины будут изнашиваться быстрее, чем центр. Если вы заметили такой тип износа протектора, соответствующим образом отрегулируйте давление в шинах.

Проверьте глубину протектора

Глубина протектора может быть столь же важна, как и износ других деталей. Если вы позволяете протекторам шин слишком сильно изнашиваться, вы будете иметь меньше контроля на дороге и подвергаться большему риску для аквапланирования и снижению тормозной способности авто.

Чтобы предотвратить вождение с опасным износом протектора, ежемесячно проверяйте глубину протектора каждой шины.

Будьте в безопасности на дороге этой зимой и круглый год, регулярно проверяя и поддерживая свои шины.