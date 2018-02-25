Что такое автомобильный стартер и что определяет стоимость его ремонта

В вашем авто забарахлил стартер, вы боитесь что цена ремонта кажется слишком высокой для вас? Или, может быть, вы просто не знаете, сколько это может стоить, и цена, предложенная в мастерской, не слишком высока?

Специалисты компании Genstar.ua, рассказывают от чего зависит стоимость регенерации стартера и к как определить его неисправность.

Что такое «стартер»?

Стартер - это по сути маленький электрический двигатель, который подключен к аккумулятору. Работа стартера заключается в том, чтобы запустить двигатель автомобиля. При включении зажигания, когда двигатель запускается и находится в движении, выполняется работа стартера. Если стартер плохо работает, двигатель не будет правильно запускаться, когда вы включаете ключ зажигания или вообще не включаться.

Стартер. Фото: genstar.ua

Имейте ввиду:

Симптомы неисправного стартера аналогичны симптомам разряженной батареи. Без питания от аккумулятора стартер не может заставить двигатель вращаться. Чтобы определить, является ли проблема батареей или стартером, проверьте свет, радио и звуковой сигнал. Если они не работают, вероятно, это разряжена батарея. Если они работают, это скорее проблема с стартером.

Во время регулярного технического обслуживания и осмотра ваш стартер должен быть осмотрен специалистами. Если у вашего автомобиля когда-либо возникли проблемы с запуском, у вас может возникнуть проблема с вашим стартером, и вы должны запланировать осмотр.

Какие общие симптомы указывают на необходимость проверки стартера?

Автомобиль не запускается или не запускается с перерывами (при повороте ключа зажигания).

Один громкий щелчок, но двигатель не запускается.

Работа стартера является шумной.

Что определяет стоимость ремонта стартера?

Помните: хотя стандартная стоимость ремонта, исключая запчасти, составляет небольшую сумму, в которую как правило, входит разборка стартера и промывка его деталей, все зависит от типа неисправности. Часто, на практике большая часть ремонта стоит меньше, отмечают эксперты. Если ваш стартер находится в хорошем состоянии и ему просто нужно заменить в нем щетки или контакты, базовая стоимость ремонта вырастет незначительно, лишь на цену заменяемых деталей, которая не ударит сильно по вашему карману. Если же случается так, что запасные части будут довольно дорогими, хороший специалист, предложит вам сначала оптимальную замену, капитальный ремонт стартера и лишь в безвыходном положении, когда стоимость ремонта приближается к стоимости нового стартера, вам должны предложить покупку новой детали.

Стоимость ремонта стартера зависит, в основном от:

типа неисправности

типа стартера (12 В или 24 В)

возраста стартера

Наиболее распространенным мелким ремонтом является замена щеток и контактов. Если неисправность немного более серьезная, вам нужно будет заменить втулки, автомат (т. е. электромагнит) или ротор. Как и при любом ремонте, цена замены неисправной части зависит в основном от выбора деталей. Вы можете выбрать более дорогие оригиналы, менее дорогие аналоги оригиналов, или детали после заводской реставрации.