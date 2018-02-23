Смартфон компании Xiaomi Redmi 4x догоняет конкурентов по техническим характеристикам

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Сегодня смартфон является неотъемлемым помощником любого человека в десятке различных сфер жизни. Учеба, работа, развлечения и коммуникация — сложно представить эти процессы без наличия умного гаджета.
Современный рынок мобильных устройств предлагает десятки наименований, среди которых почетное место занимает смартфон Xiaomi redmi 4x. Так как конкуренция в широчайшем спектре бюджетных девайсов растет, китайская компания предлагает все более и более интересные решения для своих потребителей, улучшая функционал и дизайн телефонов. Xiaomi redmi 4x является одной из тех моделей, которая сумела завоевать доверие пользователей, обзаведясь популярностью и узнаваемостью. https://floy.com.ua/xiaomi-redmi-4x
Для того, чтоб понять все достоинства Xiaomi redmi 4x стоит выделить технические характеристики устройства. Корпус смартфона выполнен в стиле минимализма: задняя крышка из алюминия, грани закруглены, на передней панели располагаются три сенсорных кнопки. Устройство поставляется в трех классических цветах: серебро, золото и черный. Сзади находится камера, вспышка, сканер отпечатка пальца и логотип компании. Простота и одновременная стильность телефона подкупают, заставляя оценить легкость и эргономичность в живую. Перейдем к непосредственным техническим характеристикам:
Таким образом, Xiaomi redmi 4x является оптимальным сочетанием широкого функционала и стильного дизайна с демократичной и доступной ценой.
Чтоб защитить свое устройство от механических повреждений и подчеркнуть его элегантность и стиль специалисты компании Floy рекомендуют приобрести аксессуары, такие как чехол, защитное стекло или пленка.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...