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Смартфон компании Xiaomi Redmi 4x догоняет конкурентов по техническим характеристикам

22.02.2018 16:24

Сегодня смартфон является неотъемлемым помощником любого человека в десятке различных сфер жизни. Учеба, работа, развлечения и коммуникация — сложно представить эти процессы без наличия умного гаджета.

Современный рынок мобильных устройств предлагает десятки наименований, среди которых почетное место занимает смартфон Xiaomi redmi 4x. Так как конкуренция в широчайшем спектре бюджетных девайсов растет, китайская компания предлагает все более и более интересные решения для своих потребителей, улучшая функционал и дизайн телефонов. Xiaomi redmi 4x является одной из тех моделей, которая сумела завоевать доверие пользователей, обзаведясь популярностью и узнаваемостью. https://floy.com.ua/xiaomi-redmi-4x

Преимущества и технические характеристики устройства

Для того, чтоб понять все достоинства Xiaomi redmi 4x стоит выделить технические характеристики устройства. Корпус смартфона выполнен в стиле минимализма: задняя крышка из алюминия, грани закруглены, на передней панели располагаются три сенсорных кнопки. Устройство поставляется в трех классических цветах: серебро, золото и черный. Сзади находится камера, вспышка, сканер отпечатка пальца и логотип компании. Простота и одновременная стильность телефона подкупают, заставляя оценить легкость и эргономичность в живую. Перейдем к непосредственным техническим характеристикам:

  • оптимальный, яркий 5-дюймовый HD-экран позволяющий наслаждаться видео и обрабатывать фотографии;
  • мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 поддерживающий 3D игры и графический программы;
  • 3 Гб. оперативной и 32 Гб. встроенной памяти с поддержкой microSD карты;
  • ОС. Android 6.0 c обновлением по воздуху;
  • 13 Мп. основная и 5 Мп. фронтальная камера с технологией интеллектуального автофокуса;
  • объемный аккумулятор на 4100 МаЧ. поддерживающая работу и постоянную производительность на продолжительности целых суток;
  • поддержка одновременной эксплуатации двух sim-карт и беспроводной связи 4G.

Таким образом, Xiaomi redmi 4x является оптимальным сочетанием широкого функционала и стильного дизайна с демократичной и доступной ценой.

Лучшему смартфону лучшие аксессуары

Чтоб защитить свое устройство от механических повреждений и подчеркнуть его элегантность и стиль специалисты компании Floy рекомендуют приобрести аксессуары, такие как чехол, защитное стекло или пленка.  

 

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