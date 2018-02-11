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Сегодня производство памятников из бетона заменяет гранит, во многих случаях

11.02.2018 00:08

Надгробные плиты известны под разными названиями, такими как мемориальные камни, могильные памятники, надгробные плиты и надгробные плиты. Все они относятся к функции надгробных камней, то есть предназначены для увековечение памяти об умершем.

Надгробные плиты изначально были сделаны из полевых камней или кусков дерева. В некоторых местах камни были помещены над телом, чтобы не допустить, чтобы животные не разрывали мелкую могилу, рассказывают специалисты компании Амарант, которая в числе прочих, занимается и изготовлением памятников и надгробий.

Ранние надгробия были сделаны из сланца, дерева или камней, которые были доступны в той или иной местности.

Следующим материалом, который стал популярным, был мрамор, но со временем мрамор разрушается, и имена и особенности умершего, выбитые на нем становятся неразборчивыми. К 1850 году гранит стал предпочтительным материалом надгробия благодаря своей стойкости и доступности.

производство памятников из бетона

Так сегодня выглядит памятник из бетона. Фото: amarant.in.ua

Сегодня готовый бетон - это самый универсальный, экономически эффективный строительный материал и имеет решающее значение почти для всех видов строительства в том числе и мемориального. Его ингредиенты, разработанные в Древнем Риме, - цемент, вода и агрегаторы, такие как песок, щебень или гравий, объединяются для создания памятников и сооружений, которые выдерживают испытание временем.

В современных условиях производство памятников из бетона заменяет гранит, во многих случаях, благодаря своей дешевизне и доступности в любом месте, и  является основным способом для увековечивания памяти об ушедших людях (детально с вариантами можно ознакомиться по ссылке).

Первое кладбище, похожее на то, что есть сегодня, было основано в Париже в 1804 году и названо «садовым» кладбищем.  Именно на таких кладбищах надгробие и мемориалы стали сложными работами. Социальный статус человека определил размер и красоту мемориала. Ранние памятники изображали ужасные сцены с скелетами и демонами, чтобы внушить страх загробной жизни в живых. Позже в девятнадцатом веке надгробия развивались в пользу мирных сцен, таких как херувимы и ангелы, ведущие покойного вверх. В Украине популярны больше разнообразные кресты и стеллы с божьей матерью.

Обычно бетон для таких целей, производится после консультации и обсуждения с клиентом для определения их конкретных требований.   Также используются добавки для бетона, чтобы обеспечить соответствие времени транспортировки от  завода до проекта, погодных условий на месте и спецификации заказчика.

Специалисты Амаранта так обозначают основные достоинства этого материала:

  • Недорогой в производстве, транспортировке и монтаже, что приводит к общему удешевлении конечного продукта.

  • Высокая прочность по сравнению с традиционными гранитными материалами.

  • Гораздо проще лить и, следовательно, придавать  любую желаемую форму или размер.

  • Легко придать любой цвет, с помощью прочных всепогодных красок.

  • Легко ухаживать и обновлять.

 

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