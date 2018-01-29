В Украине растет спрос на беспилотники: обзор цен на квадрокоптеры и дроны

Дроны уже давно используются профессионалами, в том числе кинематографистами, спасателями и военными, и даже у обычного потребителя есть множество вариантов, когда дело касается квадрокоптеров. Поэтому рынок этих устройств постоянно растет. Украина не является исключением, у нас их закупают спасатели и военные, фермеры и энтузиасты видеосъемки.

В Украине цены на квадрокоптеры разнятся примерно от 35 до 2000 долларов. И несмотря на то, что большинство выбирают данные устройства именно по сопоставлению цены и качества, стоимость квадрокоптера при покупке все же имеет большое значение. А потому выбирать квадрокоптеры (дроны) в интернет-магазине можно, начав с подходящего ценового сегмента.

От чего зависит цена на квадрокоптер

Чем больше устройство «наполнено» разными функциями, тем более дорого оно стоит. Но и за недорогую цену в интернет-магазине AKS.ua можно заказать квадрокоптер (дрон), который позволит снимать широкоформатное видео, и будет работать на стандартных настройках после распаковки.

Недорогие квадрокоптеры

Бюджетные модели квадрокоптеров (дронов) можно купить по цене 35-200 долларов. Как и более дорогие, они могут быть оснащены камерой, но съемка будет выполняться в меньшем разрешении, а дополнительных функций в таком устройстве может и не быть вовсе.

Потому, если в приоритете – покупка дешевого дрона, рекомендуем внимательно изучить его описание, чтобы не купить кота в мешке. Но и среди недорогих квадрокоптеров (дронов) все же есть функциональные модели:

Syma X5HC HD Camera 2.4G Blue (2050 грн) – с картой памяти, запись видео в HD;

Cheerson CX-10W Wi-Fi Grey (1503 грн) – с GPS, автопилотом и управлением со смартфона;

Hubsan H507A 225мм GPS HD 720p WiFi (3507 грн) – с камерой, GPS и съемкой от первого лица.

Как правило, батареи в недорогих квадрокоптерах хватает на 10-15 минут полета.

Квадрокоптеры для профессиональной съемки

Квадрокоптеры (дроны) стоимостью от 500 долларов – дорогие для среднестатистического потребителя, но они отличаются усовершенствованными характеристиками и большим количеством возможностей:

Камера с разрешением 2,7К или 4К, для съемки реалистичного изображения;

Улучшенная система стабилизации, охлаждения двигателя и др.;

Функциональность (автопилот, GPS, съемка от первого лица – минимум, что можно найти);

Несколько вариантов управления;

Увеличенная дальность и высота полета;

Более емкостная батарея (до 60-90 минут).

Такие квадрокоптеры (дроны) редко покупают для развлечения. В Киеве ими пользуются компании, которые ведут собственный бизнес в видеосъемке.

Вот несколько наиболее популярных профессиональных моделей в интернет-магазине AKS.ua:

DJI Spark White (15600 грн);

DJI Phantom 3 Advanced (26367 грн);

Xiaomi Mi Drone 4К (15989 грн).

У бренда DJI есть и другие профессиональные квадрокоптеры (дроны). Например, DJI Mavic Pro за 34502 грн, DJI Phantom 4 за 40645 грн, и DJI Inspire 1 с 4K видеокамерой за 201175 грн. Всеми ими можно снимать умопомрачительные панорамы, самостоятельно выбирая качество фото и видео, а некоторые модели можно доукомплектовывать под себя.

Средний ценовой сегмент

Большинство потребителей в Киеве выбирают квадрокоптеры (дроны) среднего ценового сегмента. Именно эта категория совмещает в себе не особо дорогую цену, за близкий к профессиональному набор функций и возможностей.

За 400-500 долларов можно заказать квадрокоптер с камерой 13-20 Мп, с записью видео в Full HD, геолокацией, несколькими режимами автопилота и расширенной комплектацией:

XIRO XPLORER MINI BLACK (13995 грн);

Hubsan H501A 280мм GPS HD 1080p WiFi (7500 грн);

Syma X8HG 500мм HD FPV (5457 грн);

Xiaomi Mi Drone (12999 грн);

Hubsan X4 H501S FPV GPS (9213 грн).

При покупке квадрокоптера (дрона) главное – серьезно отнестись к выбору. Новичку не стоит покупать слишком дорогую модель, а опытному пользователю нужно внимательно изучить характеристики устройства, перед тем, как платить за него немалые деньги.