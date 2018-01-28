Потребитель видит сотни образцов наружной рекламы каждый день

Потребитель видит наружную рекламу почти каждый день, хотя в наши дни становится все труднее и сложнее привлечь внимание усредненного клиента. Мы видим сотни наружных рекламных объявлений каждый день, особенно, если вы живете в таком городе, как Киев.

Эксперты компании «GOOD DAY», которая занимается широкоформатной печатью наружной и интерьерной рекламы, рассказали о видах наружной рекламы и дали несколько советов по ее использованию.

Наружная реклама также известна как реклама вне дома (out-of-home) - это широкий термин, который описывает любой тип рекламы, который доходит до потребителя, когда он находится вне дома.

Печать на пленке в лайбоксы для кинотеатров MULTIPLEX.Фото: gooddays.com.ua

Наружная реклама считается инструментом массового рынка, так же как радио, телевидение и кино. По этой причине она также используется для массовых сообщений, брендинга и кампаний поддержки.

Если вы хотите использовать наружное объявление для рекламы товара или собственного бренда, помните, что оно не может выполнять такую тяжелую работу как передача сложной или слишком большой смысловой нагрузки. Любые попытки сделать это обычно приводят к очень захламленному и запутанному сообщению, которое не сможет дойти до потребителя из-за ограниченного времени которое он теоретически может потратить на ее просмотр. Например, если вы заказывает баннер, на рекламный щит с более 10 словами текста, вы рискуете потерять слишком много потенциальных потребителей. Многие проезжают мимо на высокой скорости. Многие погружены в свои смартфоны. Поэтому, текст для рекламного сообщения, вы должны выбирать с умом, а также принимать во внимание цифровую эпоху, в которой мы сегодня живем, и которую нужно учитывать при составлении рекламного сообщения.

Современные технологии печати и 3D печати позволяют значительно разнообразить элементы наружной рекламы. Сегодня легко получить и объемные буквы с подсветкой и высококачественный лайтбокс. Современные принтеры позволяют делать полноцветную высококачественную печать , постеров, плакатов и на пластике и на пленке и на холсте.

Типы наружной рекламы

Возможно, самым быстрым и наглядным способом донести сообщение потребителю, сегодня добиться этого помогает - наружная реклама. Открытое пространство города является основным элементом медиа-микса, так как оно постоянно заполняется сотнями тысяч людей, которые передвигаются пешком, общественным транспортом или автомобилем.

Брендирование точки продажи

Наиболее распространенными формами наружной рекламы являются:

Реклама на билбордах

Брендирование точки продажи

Уличные строения (автобусные остановки, киоски, телефонные будки и т. д.)

Транзитная реклама на транспорте (такси, автобусы, метро, ​​поезда и т. д.)

Мобильные рекламные щиты

Партизанский маркетинг (также известный как использование окружающей среды, расклейка объявлений)

Раньше рекламный щит или наружное объявление были просто способом осознания бренда. Невозможно передать сложное сообщение на носителе, который люди видят всего на несколько секунд или минут в лучшем случае, поэтому его рассматривали как поддержку для телевидения, радио и печати.

Однако, с появлением мобильных технологий и веб-сайтов, наружная реклама может теперь мгновенно подтолкнуть людей к чему-то. От QR-кодов до простых веб-адресов или даже таких приложений, как Фейсбук и Instagram, на улице может быть способ начать разговор с потребителем или предложить наружную кампанию перейти вирусной.

Некоторая наружная реклама может стать фокусом для всей кампании, особенно если она охватывает трюк или управляет взаимодействием с пользователями и их сотовыми телефонами.

Главное грамотно подойти к контенту и выбору компании которая воплотит задуманное с помощью современных технологий в жизнь.