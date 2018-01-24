Как ведут себя некоторые датчики в автомобилях в сильные морозы

Все водители болезненно ждут с приходом зимы, морозов, которые создают проблемы их четырехколесным друзьям. Медленная прокрутка двигателя при запуске, скрипы и стоны подвески и почти любой другой движущейся части, а также пластиковых частей внутреннего интерьера автомобиля это только малая часть проблем с холодами.

Эксперты магазина Китаец, который занимается продажей запчастей с 2008 года, объясняют некоторые нюансы, происходящие с электронными и механическими датчиками в сильные холода, которые могут вас обеспокоить, что может привести к ненужным посещениям вашей СТО.

Датчик ABS. Фото: kitaec.ua

Антиблокировочные тормоза (ABC) включаются без причины. К счастью, этот нюанс уже устранен на многих автомобилях, но в Украине есть еще много старых авто, на которых может проявляться этот симптом в очень неприятных обстоятельствах. Антиблокировочные тормозные системы используют магнитные датчики, расположенные на каждом колесе; когда магнит, расположенный на ступице колеса, вращается вокруг датчика, он позволяет системе управления тормозом (а также бортовому компьютеру в автомобиле) определять скорость колеса.

С нашей зимней погодой время от времени появляется низкая влажность, а также повышенная вероятность того, что транспортное средство, создающее статический электрический заряд, скатывается на определенные поверхности, в частности, сухой бетон с множеством металлических решеток, как многих автостоянках. Если создается достаточный заряд, он может быть уловлен датчиками и может вызвать мгновенный всплеск антиблокировочного гидравлического блока управления. Обычно это не включает тормоза, но может инициировать значок предупреждения бортового компьютера.

Верхняя передача не включается. Это касается автоматических коробок, так как многие из них теперь используют датчики температуры жидкости для контроля разогрева и выхода на рабочие температуры. Когда жидкость очень холодная, некоторые контроллеры не позволят задействовать более высокие передачи или блокирующие преобразователи крутящего момента до достижения минимальной температуры. Это означает, что тахометр вашей приборной панели будет показывать более высокие обороты, чем вы привыкли при определенной скорости движения. Вы не можете избежать этого, за исключением, возможно, снижения скорости, чтобы улучшить экономию топлива, расход которого растет при работе двигателя на высоких оборотах.

Датчики парктроника становятся «туповатыми». Если это так, вам может потребоваться снова прочитать руководство пользователя вашим автомобилем. Некоторые датчики для помощи при парковке и системы предотвращения столкновения расположены в теле бампера. Если они покрыты льдом или снегом, они могут работать неправильно, о чем обычно сообщает бортовой компьютер или специальный сигнал самих датчиков, если они установлены самостоятельно без привязки к БК.

Когда вы очищаете свое авто после снегопада, найдите время, чтобы очистить эти датчики. Они обычно выглядят большими, пуговичными углублениями в крышках бампера. Некоторые датчики предотвращения столкновения расположены позади или на передней решетке; если ваш автомобиль имеет таковой в этом месте, очистите его. И помните - при езде в снегопад, скорее всего, эти датчики снова будут нуждаются в очистке через некоторое время.

Проблемы с дизельным двигателем. Многие владельцы автомобилей с дизельными двигателями, знают, что в их автомобилях используется специальная система для контроля и очистки дизельных выхлопных газов (DEF). Эта жидкость на основе аммиака и воды вводится в выхлоп на современных дизелях, чтобы уменьшить выбросы. Проблема в том, что эта жидкость может замерзнуть, следовательно, тот факт, что все автомобили, оборудованные DEF, имеют некоторую систему отопления, чтобы это не происходило.

Но эти нагреватели могут вырабатывать недостаточно тепла особенно на не адаптированных к нашей зиме автомобилях, и датчики контроля температуры не дают системе работать. На грузовиках с выставленными шасси это может быть проблемой в течение продолжительных периодов холодов ниже -30 ° C или около того.

Чтобы избежать поездки в СТО, вызванного замерзанием DEF, нужно парковать автомобиль в отапливаемом гараже или стоянке в течение нескольких часов, либо держать дополнительную емкость с жидкостью DEF, где она может оставаться при комнатной температуре. Добавление этой теплой жидкости в резервуар DEF может вывести ваш двигателе из ступора.