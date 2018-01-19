Для каких сельскохозяйственных работ можно использовать мотоблок?

Обработка земельного участка вручную - довольно тяжкий труд. Это может подтвердить любой человек, имеющий дачу или небольшое фермерское хозяйство. Если же хозяйство включает земельный надел больше 20 соток, то ручной труд вообще становится неэффективным.

Если целый день заниматься возделыванием и обработкой такого участка, то на следующий день фермер физически не сможет повторить свой подвиг. Будут болеть мышцы рук, спины, а усталость вряд ли пройдет за ночь. Именно в таких ситуациях палочкой-выручалочкой станет малогабаритная сельхозтехника.

Данное оборудование специально предназначено для применения в небольших хозяйствах и способно существенно облегчить и ускорить выполнение работ не только в огородничестве, но и в садоводстве, животноводстве. Самым востребованным агрегатом в личном подсобном хозяйстве выступает мотоблок. Благодаря своим компактным размерам и наличию дополнительного навесного оборудования, этот маленький помощник выполняет множество важных действий, от первичной обработки почвы перед посадкой растений, до сбора урожая и его перевозки.

Основные виды работ, которые под силу мотоблоку

В качестве примера для описания способностей мотоблока возьмем машину Кентавр. Этот мотоблок многофункционален и выполняет следующие фермерские задачи:

вспахивание земли при помощи плуга;

посадка картофеля, семян, чеснока, лука;

прополка сорняков и окучивание;

полив растений;

сбор и перевозка урожая.

Но это лишь основные операции. Малогабаритный мотоблок также способен убирать снег на участке, измельчать ветки, рубить дрова и многое другое.

Как выбрать качественную малогабаритную агротехнику?

Выбор моделей техники для сельского хозяйства сегодня огромен, а продукция представлена поставщиками из разных стран. Преимуществом Кентавра является и его происхождение. Он сделан на белорусском предприятии в соответствии с государственными стандартами качества, с использованием прочных металлических сплавов и качественных пластиковых комплектующих. Поэтому, в отличие от китайских аналогов прослужит в хозяйстве долгие годы.

На агротехнику из Беларуси стоит обратить внимание также из-за её экономичности. По сравнению с техникой из Европы, она гораздо дешевле, но по качеству не уступает европейским агрегатам. Если сравнивать с продукцией китайского производства, то цена белорусских моделей будет немного выше, но качество отличается в разы. Из модельного ряда техники, представленного белорусскими производителями можно подобрать мотоблок для обработки участков различной площади, от 10 соток до 2-х гектаров. Приобрести мототехнику можно также на условиях кредита или рассрочки.

Главными аргументами "за" при принятии решения о покупке мини-агротехники можно назвать новое качество возделывания земли и скорость её обработки. С мотоблоком вы сможете быстро, качественно и без ущерба для здоровья привести в порядок свой участок, а сэкономленное время и силы посвятить своей семье. Обслуживание техники не требует больших затрат. Чтобы машина исправно служила долгие годы, нужно лишь вовремя заправлять её топливом и менять масло.