Эксперты о трех истинно мужских аксессуарах

Эксперты специализированного интернет-магазина аксессуаров для истинных джентльменов Bow Tie House, рассказывают про три истинно мужских, экстравагантных и всегда модных аксессуара – галстуке, запонках и подтяжках.

Почему именно эти аксессуары? Ответ прост, все дело в том, что на сегодняшний день эти три атрибута стали универсальными, они всегда считаются модными, а благодаря современным интерпретациям отлично подходят для формирования образа в любом стиле.

Галстук

Для многих мужчин такая тканевая повязка на шею является не чем более чем частью одежды, которую они одевают на работу, а у некоторых такое украшение вообще отсутствует в гардеробе. Если ситуация такова, что вы не приверженец галстуков, то она требует исправления, ведь такой аксессуар это классика мужского стиля. Мужчина в галстуке выглядит опрятно и строго.

Когда-то выбор галстуков был достаточно скудный, но не сегодня. Нынешние модели это нечто совершенное, так атрибут может кардинально изменить образ. Современные галстуки изготавливаются не только из всем привычного высококачественного шелка, хлопка или полиэстера, но еще из:

льна;

дэнима;

древесины;

замши;

натуральной кожи;

бархата и прочего.

Тип такого украшения бывает так же разнообразный, так можно выбрать модели широкого или узкого кроя, которые подчеркнут особенности телосложения. И, конечно же, сам дизайн изделия, благодаря которому образ станет неповторимым. Таким образом, галстук на шею, это уже не просто тканевая повязка – это особый атрибут, который надо уметь еще носить. Вот несколько советов, которые вам в этом помогут:

Научитесь завязывать галстук различными узлами, это добавит образу и вашей личности неординарности; Не допускайте небрежно развивающегося галстука, чтобы украшение всегда было на месте закрепляйте его специальным зажимом; Расслаблять узел галстука в официальном стиле - плохой тон, это сделает лишь образ неаккуратным; Цветовая гамма галстука всегда должна гармонировать с другими вещами и аксессуарами.

Запонки

В далеком прошлом запонки считались особым показателем богатства и роскоши, их производство обходилось очень дорого, поэтому приобрести запонки мог не каждый желающий. Современные запонки можно разделить условно на:

официальные;

молодежные.

Официальные модели такого украшения бывают выполнены из золота, нержавеющей стали или серебра, такие запонки часто имеют геометрическую форму: квадрата, овала, круга, прямоугольника. Молодежные аксессуары изготавливаются из различных материалов, они бывают даже из дерева или ткани, их особенность в необычном дизайне, который может указывать на предпочтения молодого человека в музыке, футболу или киноиндустрии, так как они бывают в форме гитары, футбольного мяча или значка супергероя из фильма.

Возьмите на заметку что, не смотря на то, что носить запонки нужно только с рубашкой, они прекрасно дополняют не только классический стиль, но также кэжуал или винтаж.

Подтяжки

Носить подтяжки это не только современно, но и удобно, так как они могут полностью заменить ремень. Кстати, тем, кто еще не носил подтяжки обязательно стоит запомнить простую истину, что такой атрибут не надевают одновременно с ремнем – это выглядит вычурно. Если говорить о былом времени, то когда-то подтяжки считались исключительно нижним бельем, которые необходимо было скрывать за вещами. Сейчас же ситуация изменилась, украшение наоборот стоит демонстрировать, а его различные вариации по дизайну помогут дополнять вам любые образы. Носить подтяжки можно смело на футболку, рубашку или просто опустить их на брюки.

Галстук, подтяжки и запонки в своем гардеробе должен иметь каждый мужчина, это красивые украшения, которые можно носить по отдельности, а также сочетать в одном образе. Благодаря таким атрибутам образ мужчины всегда будет выглядеть дорого и по-особенному.