Как выбрать скамью для жима лежа: плюсы и минусы моделей

Скамья для жима – это незаменимый атрибут для каждого спортсмена, практикующего упражнения со штангой. Тренажер функциональный, практичный и достаточно компактный, что позволяет расположить его даже дома.

Но как правильно выбрать скамью для жима штанги, учитывая огромное разнообразие моделей? Эксерты спортивного гипермаркета «МегаТурник» рассказывают на что следует обратить внимание.

Виды скамьи для жима лежа

Существует две основных разновидности лавок для жима – горизонтальная и наклонная. Первая представляет собой стойку, оснащенную горизонтальной скамьей и перекладинами для фиксации штанги. Конструкцию можно регулировать по высоте. Такой тренажер подходит для проработки грудных мышц, а также фронтальных мышц дельт.

Наклонная силовая скамья отличается от горизонтальной тем, что конструкцию можно регулировать в зависимости от уровня наклона лавки. Это открывает большие возможности для силовых тренировок: Вы можете заниматься со штангой лежа или сидя, а также использовать другие спортивные снаряды (например, гантели или гири).

Как определить качественную скамью?

Обратите внимание на материалы, из которых изготовлена конструкция. Это должна быть нержавеющая сталь – только она обладает достаточной прочностью и устойчивостью к различным факторам изнашивания. Лучше всего выбирать модель со специальным антикоррозийным покрытием, что позволит еще больше продлить срок эксплуатации снаряда.

При выборе следует учесть некоторые технологические параметры. К примеру, расстояние между вертикальными балками должно было около 110 см – это оптимальный показатель для комфортных тренировок спортсмена. Рекомендуемая и самая распространенная длина лавки составляет 121 см, а ее ширина и высота – 38-40 см. Разумеется, существуют разные модели, мы привели в пример средние показатели комфорта.

На еще что обратить внимание при выборе?

Выбирая модель скамьи для жима со штангой, отдавайте предпочтение конструкциям с ограничителями. Это станет Вашей гарантией безопасности в том случае, если Вы занимаетесь без страхующего партнера. Если же партнер у Вас есть – достаточно приобрести самую простую модель лавки для жима.

Для домашних тренировок также будут актуальны складные скамьи. Вы сможете собрать снаряд в любой момент, освободив свободное пространство для быта. Единственный минус в том, что Вам придется раскладывать конструкцию каждый раз перед началом тренировок – но это всего лишь 2-3 раза в неделю.