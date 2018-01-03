Дождеприемники для обустройства ливневой канализации: особенности выбора

Обустройство ливневой канализации относится к важным мероприятиям благоустройства любой территории, предназначенных для активной защиты фундаментов, кровельных конструкций, пешеходных тротуаров, автомобильных дорог от затопления и обеспечения качественного отвода воды после атмосферных осадков.

Специалисты компании «Импекс-Груп», которая специализируется по реализации разнообразного ассортимента дождеприемников, рассказывают об особенностях этих изделий и дают несколько рекомендаций по их выбору.

Дождеприемники представляют собой самостоятельные элементы дренажных систем, выполняющих функцию точечного водосбора на придомовых территориях, парковках автостоянках в черте города, парковых зонах, обочинах дорог, велосипедных дорожек, пешеходных тротуаров. К факторам, влияющим на формирование их стоимости, варьирующейся в пределах от 218 гривен до 4900 гривен, относится состав материала, конфигурация изделий.

Фото: «Импекс-Груп»

Дождеприемники ливневой канализации могут изготавливаться из композита, пластика чугуна. При выборе самостоятельных элементов дренажных систем для сбора и отвода атмосферных осадков рекомендуется учитывать отличительные характеристики товара: габаритные размеры корпуса и решетки, вес, класс нагрузки, интенсивность движения в местах их установки.

Особенности пластиковых изделий

Пластиковые дождеприемники рекомендуется устанавливать для водоотвода на крышах, во дворах, а также дорогах с невысокой пропускной способностью и нагрузкой, составляющей менее 12,5 тонн. В таких условиях они представляют собой современную альтернативу чугунным аналогам, а также смогут выполнять свое предназначение длительное время без проведения ремонтных работ и замены на новые элементы дренажных систем. Среди их преимуществ необходимо отметить: