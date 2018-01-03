Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Дождеприемники для обустройства ливневой канализации: особенности выбора

02.01.2018 17:04

Обустройство ливневой канализации относится к важным мероприятиям благоустройства любой территории, предназначенных для активной защиты фундаментов, кровельных конструкций, пешеходных тротуаров, автомобильных дорог от затопления и обеспечения качественного отвода воды после атмосферных осадков.

Специалисты компании «Импекс-Груп», которая специализируется по реализации разнообразного ассортимента дождеприемников, рассказывают об особенностях этих изделий и дают несколько рекомендаций по их выбору.

Дождеприемники представляют собой самостоятельные элементы дренажных систем, выполняющих функцию точечного водосбора на придомовых территориях, парковках автостоянках в черте города, парковых зонах, обочинах дорог, велосипедных дорожек, пешеходных тротуаров. К факторам, влияющим на формирование их стоимости, варьирующейся в пределах от 218 гривен до 4900 гривен, относится состав материала, конфигурация изделий.

Дождеприемники

Фото: «Импекс-Груп»

Дождеприемники ливневой канализации могут изготавливаться из композита, пластика чугуна. При выборе самостоятельных элементов дренажных систем для сбора и отвода атмосферных осадков рекомендуется учитывать отличительные характеристики товара: габаритные размеры корпуса и решетки, вес, класс нагрузки, интенсивность движения в местах их установки.

Особенности пластиковых изделий

Пластиковые дождеприемники рекомендуется устанавливать для водоотвода на крышах, во дворах, а также дорогах с невысокой пропускной способностью и нагрузкой, составляющей менее 12,5 тонн. В таких условиях они представляют собой современную альтернативу чугунным аналогам, а также смогут выполнять свое предназначение длительное время без проведения ремонтных работ и замены на новые элементы дренажных систем. Среди их преимуществ необходимо отметить:

  • эстетичный внешний вид;
  • практичность, прочность, надежность;
  • разнообразная палитра цветовых оттенков;
  • морозостойкость и устойчивость к ударам при температуре от - 45º С до +95ºС;
  • особенная комплектация, состоящая из съемных защитно-декоративных решеток, перегородок-сифонов. корзин для сбора мусора;
  • повышенная стойкость к воздействию агрессивных реагентов, используемых для очистки дорог во время гололеда, ГСМ;
  • небольшой вес изделия, предоставляющий возможность исключить трудности при транспортировке, установке пластикового дождеприемника;
  • выгодная цена изделий, предоставляющая возможность коммунальным предприятиям с любым размером бюджета проводить работы по благоустройству территорий.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...