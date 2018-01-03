Взять деньги в кредит: рейтинг платформ онлайн-кредитования

Сложная экономическая ситуация на территории Украины привела к тому, что многие решают взять кредит онлайн на банковскую карту для решения своих финансовых проблем. Стоит учитывать, что подобная ситуация от части позволяет банкам повысить доход при уменьшении оборота. Поэтому следует уделить внимание тому, в каком банке проводить оформление кредита.

Онлайн кредитование

Из-за сложной ситуации в стране банки стали реже выдавать кредиты и делать их менее выгоднее. Однако на фоне падения развития этой сферы появилось несколько онлайн-платформ, которые позволяют получить требующиеся деньги. Среди особенностей данного предложения отметим нижеприведенные моменты:

Оформление проводится посредством онлайн-формы. Средства перечисляются на карточку или электронный счет. Предоставляемые услуги относительно выгодные.

Рассмотрим несколько платформ, которые по мнению аналитиков заслуживают внимание и предоставляют лучшие условия кредитования.

Рейтинг платформ онлайн-кредитования

Рассматривая рейтинг онлайн-кредитных организаций следует уделить внимание:

Сreditforum.com.ua

Credit365.ua

Moneyveo.ua

Moneyboom.com.ua

Каждая из приведенных платформ прошла тестирование, в ходе которой были выявлены положительные качества. Среди общих их особенностей следует отметить нижеприведенные моменты:

Запрашиваемая сумма займа относительно невысокая, но ее достаточно для решения небольших проблем.

На обработку заявки может уйти от нескольких минут до нескольких часов, на выдачу средств от часа до суток.

Срок зама минимальный. Другими словами, деньги придется вернуть в течение одной недели.

Каждый проект имеет качественную реализацию. Поэтому управлять своими средствами и сделанными заявками просто. Кроме этого на сайте есть вся необходимая информация.

Процентная ставка достаточно высокая и зависит от того, сколько раз оформлялся заем и как проводились выплаты.

Важным моментом назовем то, что о подобной возможности уведомлены только 10% Украинцев. Это связано с тем, что даже подобные организации чувствуют негативное влияние развивающего кризиса и нарастающих проблем в стране. Кроме этого крупные банки всячески препятствуют развитию подобной сферы кредитования, а именно онлайн займы на карту, так как не могут обеспечить подобные услуги, которые могут быть выгодными для клиента. Поэтому пока сложно сказать, насколько станет развитой сфера онлайн-кредитования в Украине.