Кухонные столешницы из камня: особенности и преимущества

Кухонные столешницы должны не только иметь красивый внешний вид, но и быть удобными и прочными в эксплуатации. Именно поэтому большинство людей стараются отдавать предпочтение столешницам из камня.

А в чем заключаются их особенности и преимущества, рассказывают эксперты компании Quartzetto.

Существует два вида столешниц из камня: из натурального и искусственного. Кстати, обратите внимание, что выбор камня влияет не только на эстетические свойства, но и на технические особенности.

Фото: quartzetto.com

Столешницы из натуральных (природных) камней

Такие столешницы всегда смотрятся роскошно и благородно. Также стоит упомянуть про рисунок. В отличие от искусственных моделей у каждой столешницы из натурального камня всегда будет разный рисунок, потому что двух аналогичных плит в природе не бывает.

Ключевые особенности поверхностей из камня

В первую очередь следует отметить долговечность, стабильность и превосходную устойчивость к механическим повреждениям.

Преимущества и недостатки

К преимуществам стоит отнести следующие моменты:

Термостойкость. Учитывая, что камень не боится высоких температур, столешницу можно поставить рядом с плитой.

Долговечность. По утверждению производителей, каменные аналоги могут прослужить от 12 до 17 лет. Но если вы обеспечите им должный уход, то они прослужат еще дольше.

При возникновении незначительных царапин и изъянов поверхность можно без особого труда отреставрировать, воспользовавшись специальной полировкой.

Особенности столешниц из камня

Учитывая, что столешница из камня имеет большой вес, для нее нужна очень прочная конструкция.

Распил и установку изделия рекомендуется доверять только специалистам.

Высокая стоимость для многих людей станет существенным недостатком.

К тому же камень всегда создает ощущение холода. Поэтому если вы решились на подобный вариант, то лучше всего их устанавливать на тех кухнях, окна которых смотрят на южную сторону.

Для изготовления столешниц используют в основном мрамор или гранит. Также встречаются изделия из кварца, оникса и габбро (застывшая магма).

Цвет изделия зависит от месторождения камня. таким образом, гранит, добытый в Карелии или на Урале, может иметь зеленовато-серый, красновато-коричневый или же серо-коричневый цвет с зелеными крапинками. А вот камень, добытый в Казахстане и на Адриатическом побережье, имеет пурпурный, светло-розовый или алый цвет.

Преимущества столешниц из гранита

Гранитная поверхность может иметь замысловатые узоры из вкраплений, а может иметь лаконичный внешний вид. Обратите внимание, что от рисунка также будет зависеть и стоимость изделия.

Главное преимущество гранита заключается в прочности, в красивом глянцевом блеске и разнообразной цветовой гамме. Очень эффективно смотрится поверхность черного цвета.

Столешницам из гранита не страшна влага, концентрированная бытовая химия и высокая температура. Кроме того, на такой поверхности можно резать продукты без использования разделочной доски.

Столешница из серого гранита идеально впишется в кухни, выполненные в классическом и современном стиле.

Столешницы из мрамора

А вот такие столешницы в отличие от своих аналогов более капризны.

Достоинства мраморных столешниц

Они обладают превосходной устойчивостью к царапинам.

Поверхность хорошо полируется.

Но есть и недостатки

И самый главный из них - это наличие пористой структуры поверхности. А это значит, что если вы прольете вино, кофе или любую другую красящую жидкость, то на столешнице могут остаться пятна, которые испортят весь внешний облик. А чтобы избежать появления пятен, на поверхность рекомендуется наносить специальное защитное средство.

Такие столешницы идеально впишутся в любой стиль интерьер: модерн, скандинавский, современный и другие стили.

Изделия из искусственного камня

Главное преимущество подобного варианта заключается в доступной стоимости, относительно легком весе и внешним виде, который ничем практически не отличается от натурального камня. Кроме того, такая столешница не вызывает особых сложностей при монтаже. Да и цветовая гамма здесь более разнообразна.

Получают агломерат из смеси акриловых смол с добавлением натурального камня. А затем полученная смесь наносится на основание изделия.

Агломерат - это непористый водоустойчивый материал, простой в обработке.

Другая не менее важная особенность заключается в том, что из этого материала можно изготовить столешницу любой формы, даже самой сложной и любого размера.

Особенности столешниц из искусственного камня

Некоторые разновидности столешниц из искусственного камня могут поцарапаться или вовсе потрескаться от сильных ударов. Но зато поверхность можно очень легко восстановить. А для этого вам потребуется всего лишь залить поврежденный участок специальным клеем и отшлифовать его.

Столешницы из искусственного камня делятся на два вида - акриловые и кварцитовые (агломерат).

В состав изделий из агломерата входит кварцевая крошка, прошедшая процедуру вакуумного высокотемпературного прессования. Также в состав входят пигменты, отвечающие за цвет изделия. В качестве связующего компонента используется полиэфирная смола.

Обратите внимание, что в состав искусственного камня входят кварцевые компоненты (от 90% и более). А это значит, что он практически ничем не отличается от натурального камня.

Преимущества столешниц из агломерата

Способна выдерживать удары и прочие механического рода повреждения.

Не боится высоких температур.

Не меняет первоначального цвета.

Также имеются и недостатки

Из данного композита невозможно сделать бесшовную поверхность. И если речь идет о большой столешнице нестандартного размера, то она будет создана из нескольких частей, уложенных на основании встык.

Столешницы из акрилового камня

В их состав входят пигменты, минеральные наполнители и смола акриловая. Акриловые столешницы - наиболее бюджетный вариант, в этом собственно и заключается его основное преимущество. Также к преимуществам стоит отнести отсутствие швов. Причем их невидно даже на самых больших поверхностях. Все дело в том, что поверхности стыкуются друг с другом, после чего их полируют. Что касается теплопроводности, то у этого вида столешниц он меньше, чем у аналогов из натурального камня. А это значит, что акрил будет теплым на ощупь. И самое главное - это легкость в уходе. Учитывая, что структура поверхности непористая, достаточно будет протирать поверхность мыльной водой.

Недостатки акриловых столешниц