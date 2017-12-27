Кухонные столешницы из камня: особенности и преимущества

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Кухонные столешницы должны не только иметь красивый внешний вид, но и быть удобными и прочными в эксплуатации. Именно поэтому большинство людей стараются отдавать предпочтение столешницам из камня.
А в чем заключаются их особенности и преимущества, рассказывают эксперты компании Quartzetto.
Существует два вида столешниц из камня: из натурального и искусственного. Кстати, обратите внимание, что выбор камня влияет не только на эстетические свойства, но и на технические особенности.
Фото: quartzetto.com
Такие столешницы всегда смотрятся роскошно и благородно. Также стоит упомянуть про рисунок. В отличие от искусственных моделей у каждой столешницы из натурального камня всегда будет разный рисунок, потому что двух аналогичных плит в природе не бывает.
В первую очередь следует отметить долговечность, стабильность и превосходную устойчивость к механическим повреждениям.
К преимуществам стоит отнести следующие моменты:
Для изготовления столешниц используют в основном мрамор или гранит. Также встречаются изделия из кварца, оникса и габбро (застывшая магма).
Цвет изделия зависит от месторождения камня. таким образом, гранит, добытый в Карелии или на Урале, может иметь зеленовато-серый, красновато-коричневый или же серо-коричневый цвет с зелеными крапинками. А вот камень, добытый в Казахстане и на Адриатическом побережье, имеет пурпурный, светло-розовый или алый цвет.
А вот такие столешницы в отличие от своих аналогов более капризны.
И самый главный из них - это наличие пористой структуры поверхности. А это значит, что если вы прольете вино, кофе или любую другую красящую жидкость, то на столешнице могут остаться пятна, которые испортят весь внешний облик. А чтобы избежать появления пятен, на поверхность рекомендуется наносить специальное защитное средство.
Такие столешницы идеально впишутся в любой стиль интерьер: модерн, скандинавский, современный и другие стили.
Главное преимущество подобного варианта заключается в доступной стоимости, относительно легком весе и внешним виде, который ничем практически не отличается от натурального камня. Кроме того, такая столешница не вызывает особых сложностей при монтаже. Да и цветовая гамма здесь более разнообразна.
Получают агломерат из смеси акриловых смол с добавлением натурального камня. А затем полученная смесь наносится на основание изделия.
Агломерат - это непористый водоустойчивый материал, простой в обработке.
Другая не менее важная особенность заключается в том, что из этого материала можно изготовить столешницу любой формы, даже самой сложной и любого размера.
Некоторые разновидности столешниц из искусственного камня могут поцарапаться или вовсе потрескаться от сильных ударов. Но зато поверхность можно очень легко восстановить. А для этого вам потребуется всего лишь залить поврежденный участок специальным клеем и отшлифовать его.
Столешницы из искусственного камня делятся на два вида - акриловые и кварцитовые (агломерат).
В состав изделий из агломерата входит кварцевая крошка, прошедшая процедуру вакуумного высокотемпературного прессования. Также в состав входят пигменты, отвечающие за цвет изделия. В качестве связующего компонента используется полиэфирная смола.
Обратите внимание, что в состав искусственного камня входят кварцевые компоненты (от 90% и более). А это значит, что он практически ничем не отличается от натурального камня.
Из данного композита невозможно сделать бесшовную поверхность. И если речь идет о большой столешнице нестандартного размера, то она будет создана из нескольких частей, уложенных на основании встык.
В их состав входят пигменты, минеральные наполнители и смола акриловая. Акриловые столешницы - наиболее бюджетный вариант, в этом собственно и заключается его основное преимущество. Также к преимуществам стоит отнести отсутствие швов. Причем их невидно даже на самых больших поверхностях. Все дело в том, что поверхности стыкуются друг с другом, после чего их полируют. Что касается теплопроводности, то у этого вида столешниц он меньше, чем у аналогов из натурального камня. А это значит, что акрил будет теплым на ощупь. И самое главное - это легкость в уходе. Учитывая, что структура поверхности непористая, достаточно будет протирать поверхность мыльной водой.
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...