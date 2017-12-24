На Харьковщине уголовник открыл огонь по полицейским, а затем покончил с собой

В Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских, после чего выстрелил себе в голову и впоследствии скончался в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, 22 декабря в 1:39 в Лозовской отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик.

По данным полиции, на месте полицейские не обнаружили технических повреждений электросчетчиков, а также не увидели людей, которые могли бы совершать преступление.

"Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался к другому дому, возле которого выстрелил себе в голову. Бригадой "скорой помощи" в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер", – рассказали в полиции.

Пострадавших нет. Табельное огнестрельное оружие милицией не применялось. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Также полицейские установили личность погибшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. // Сегодня