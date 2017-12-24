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Россиянин убил больную мать из-за громко работающего телевизора

23.12.2017 10:43

Следователи Бурятии возбудили уголовное дело по факту убийства престарелой селянки. По предварительной версии, с ней расправился собственный сын, которого раздражал шум работающего телевизора.

53-летний родственник потерпевшей задержан и дал признательные показания. Мужчине предъявлено предварительное обвинение, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.

В Бурятии мужчина убил больную мать из-за громко работающего телевизораРасследование началось после того, как утром 13 декабря 2017 года на станцию скорой медицинской помощи позвонил житель села Петропавловка Джидинского района. Он сообщил, что попытался разбудить 77-летнюю мать и обнаружил у нее отсутствие признаков жизни. Фельдшер, прибыв на место происшествия, констатировал смерть женщины.

Видимых повреждений на теле пенсионерки обнаружено не было. Кроме того, женщина состояла на учете в больнице с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому медики решили, что старушка умерла по естественным причинам, и оставили тело в доме для организации похорон. Информацию о смерти пенсионерки в отдел полиции они не передавали.

Однако уже на следующий день родственники покойной обратились в правоохранительные органы с просьбой провести расследование причин смерти. "При судебно-медицинском исследовании экспертом сделан вывод, что женщина скончалась в результате (механической) асфиксии", - говорится в пресс-релизе. В связи с этим сотрудники Джидинского межрайонного отдела СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи выяснили, что сын покойной ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за агрессию по отношению к матери. Мужчину уличали в угрозе убийством, побоях, истязаниях. Лишь несколько месяцев назад он освободился из колонии, где отбывал наказание за жестокое обращение с родственницей.

Вернувшись домой в село Петропавловка, уголовник "нигде не работал и злоупотреблял спиртным", пропивая пенсию своей матери. При этом алкоголик и пенсионерка вели затворнический образ жизни: мужчина проводил время "в обнимку с бутылкой", а женщина - возле телевизора.

"Сопоставив эти сведения с картиной преступления, другими полученными данными следователь выдвинул версию о причастности мужчины к убийству матери, после чего приступил к допросу подозреваемого", - отметили в СК РФ. Следователю удалось убедить мужчину в даче признательных показаний.

По данным следователей, в последнее время женщина на фоне имеющихся у нее заболеваний уже не могла ходить. 9 декабря она получила пенсию. Сын забрал деньги, купил продукты и спиртное. А 12 декабря после употребления алкоголя мужчине "не понравилось, что у матери в комнате громко работает телевизор".

Обмен взаимными упреками закончился ссорой, в ходе которой обвиняемый подбежал к кровати матери, принялся ее избивать, а затем схватил за горло и в течение нескольких минут сдавливал руками шею. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, мужчина отпустил ее и улегся спать.

Задержанному за убийство матери суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. // NEWSru.com

 

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