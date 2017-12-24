Россиянин убил больную мать из-за громко работающего телевизора

Следователи Бурятии возбудили уголовное дело по факту убийства престарелой селянки. По предварительной версии, с ней расправился собственный сын, которого раздражал шум работающего телевизора.

53-летний родственник потерпевшей задержан и дал признательные показания. Мужчине предъявлено предварительное обвинение, сообщает официальный сайт республиканского управления СК РФ.

Расследование началось после того, как утром 13 декабря 2017 года на станцию скорой медицинской помощи позвонил житель села Петропавловка Джидинского района. Он сообщил, что попытался разбудить 77-летнюю мать и обнаружил у нее отсутствие признаков жизни. Фельдшер, прибыв на место происшествия, констатировал смерть женщины.

Видимых повреждений на теле пенсионерки обнаружено не было. Кроме того, женщина состояла на учете в больнице с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому медики решили, что старушка умерла по естественным причинам, и оставили тело в доме для организации похорон. Информацию о смерти пенсионерки в отдел полиции они не передавали.

Однако уже на следующий день родственники покойной обратились в правоохранительные органы с просьбой провести расследование причин смерти. "При судебно-медицинском исследовании экспертом сделан вывод, что женщина скончалась в результате (механической) асфиксии", - говорится в пресс-релизе. В связи с этим сотрудники Джидинского межрайонного отдела СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Следователи выяснили, что сын покойной ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за агрессию по отношению к матери. Мужчину уличали в угрозе убийством, побоях, истязаниях. Лишь несколько месяцев назад он освободился из колонии, где отбывал наказание за жестокое обращение с родственницей.

Вернувшись домой в село Петропавловка, уголовник "нигде не работал и злоупотреблял спиртным", пропивая пенсию своей матери. При этом алкоголик и пенсионерка вели затворнический образ жизни: мужчина проводил время "в обнимку с бутылкой", а женщина - возле телевизора.

"Сопоставив эти сведения с картиной преступления, другими полученными данными следователь выдвинул версию о причастности мужчины к убийству матери, после чего приступил к допросу подозреваемого", - отметили в СК РФ. Следователю удалось убедить мужчину в даче признательных показаний.

По данным следователей, в последнее время женщина на фоне имеющихся у нее заболеваний уже не могла ходить. 9 декабря она получила пенсию. Сын забрал деньги, купил продукты и спиртное. А 12 декабря после употребления алкоголя мужчине "не понравилось, что у матери в комнате громко работает телевизор".

Обмен взаимными упреками закончился ссорой, в ходе которой обвиняемый подбежал к кровати матери, принялся ее избивать, а затем схватил за горло и в течение нескольких минут сдавливал руками шею. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, мужчина отпустил ее и улегся спать.

Задержанному за убийство матери суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. // NEWSru.com