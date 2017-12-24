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США ввели санкции против «воров в законе»

23.12.2017 11:45

Все подпавшие под санкции люди, отмечает минфин, входят в преступный синдикат "Воры в законе", который действует в США, России, Греции, Испании и Украине

США ввели санкции против 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также против двух компаний. Об этом 22 декабря сообщило американское министерство финансов.

The Guardian

В списке попавших под санкции, помимо имен, указаны также прозвища. Под ограничительные меры попали: Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюрик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый) и Гафур Рахимов.

Санкции также ввели против ЗАО "Спа-отель Весна" и ООО "Новый век-медиа" (обе компании принадлежат Татуляну).

Все подпавшие под санкции люди, отмечает минфин, входят в преступный синдикат "Воры в законе", который действует в США, России, Греции, Испании и Украине.

Американцам запретили вести бизнес с указанными лицами и компаниями. Фигурантам списка запретили въезд в США, а их активы на американской территории заморозили. // 112.ua

 

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