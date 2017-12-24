Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Женщина пыталась перебросить через забор СИЗО сумку с сотней(!) мобильных телефонов (фото)

23.12.2017 12:48

Благодаря бдительному несению службы сотрудниками учреждения, в камерах следственного изолятора у арестованных не оказались почти сто мобильных телефонов и полотна для ножовок по металлу.

21 декабря в вечернее время от часового наблюдательной вышки поступил сигнал о том, что двое неустановленных лиц у основного ограждения следственного изолятора пытаются перебросить на режимную территорию неизвестный сверток.

переброс

При появлении сотрудников резервной группы подразделения один из злоумышленников скрылся на территории кирпичного завода, расположенного рядом с учреждением.

переброс

На месте была задержана женщина, при себе у которой была сумка с находящимися запрещенными предметами, а именно: 97 мобильных телефонов, 8 сим-карт, полипропиленовая нить – 100 метров, капроновый шнур – 100 метров, лента с липким слоем – 10 метров, скотч малярный – 20 метров, три листа наждачной бумаги и шесть полотен для пилы по металлу.

На место задержания были вызваны сотрудники полиции из районного отдела внутренних дел для последующего разбирательства. // 77.fsin.su

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...