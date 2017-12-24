Женщина пыталась перебросить через забор СИЗО сумку с сотней(!) мобильных телефонов (фото)

Благодаря бдительному несению службы сотрудниками учреждения, в камерах следственного изолятора у арестованных не оказались почти сто мобильных телефонов и полотна для ножовок по металлу.

21 декабря в вечернее время от часового наблюдательной вышки поступил сигнал о том, что двое неустановленных лиц у основного ограждения следственного изолятора пытаются перебросить на режимную территорию неизвестный сверток.

При появлении сотрудников резервной группы подразделения один из злоумышленников скрылся на территории кирпичного завода, расположенного рядом с учреждением.

На месте была задержана женщина, при себе у которой была сумка с находящимися запрещенными предметами, а именно: 97 мобильных телефонов, 8 сим-карт, полипропиленовая нить – 100 метров, капроновый шнур – 100 метров, лента с липким слоем – 10 метров, скотч малярный – 20 метров, три листа наждачной бумаги и шесть полотен для пилы по металлу.

На место задержания были вызваны сотрудники полиции из районного отдела внутренних дел для последующего разбирательства. // 77.fsin.su