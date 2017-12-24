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Гундяев благословил установку в центре Москвы памятника... самому себе

23.12.2017 13:51

 В Москве возле храма Христа Спасителя до конца 2019 года установят 16 бронзовых памятников предстоятелям Русской православной церкви, включая действующего патриарха Кирилла, пишут «Известия».

В распоряжение газеты попало соответствующее распоряжение мэра Москвы, подписанное 6 декабря.

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Проект реализуется по благословению нынешнего главы РПЦ, он согласован с комиссией Мосгордумы по монументальному строительству. Его авторы планируют, что все четырехметровые скульптуры установят раньше срока — 2018 году. Три памятника уже открыли 25 ноября. // Lenta.ru

 

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