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Полиция назвала наиболее и наимее криминальные районы столицы

23.12.2017 14:53

В 2017 году больше всего преступлений было совершено в Деснянском районе Киева – там, по состоянию на конец ноября, совершено почти 10 тыс. правонарушений. 

Об этом в ответ на запрос УНН сообщает полиция города Киева.

Фото: gorodkirov.ru

По состоянию на 30.11.2017 года в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, раскрыто – 1783. Наименее уголовным районом оказался Подольский – 2514 совершенных преступлений, 1176 раскрытых.

Больше тяжелых совершили в левобережной части Киева. Больше всего убийств зафиксировано в Дарницком районе Киева – 17 случаев; больше изнасилований – в Деснянском и Шевченковском, по 3 случая в каждом; больше случаев нанесения умышленных тяжких телесных повреждений – в Деснянском районе, 27 случаев.

Больше всего разбойных нападений – в Соломенском районе, 80 случаев; больше ограблений – в Днепровском, 594 случая; всего краж – в Деснянском районе, 5016 случаев; всего краж из квартиры – в Дарницком районе, 734 случая; больше карманных краж – в метрополитене, 569 случаев; больше случаев мошенничества – в Шевченковском районе, 1454 случая; больше хулиганства – в Голосеевском районе, 66 случаев; всего угонов транспортных средств – в Дарницком районе, 243 случая

 

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