В России пожарники наградили медалью... «халатного» мэра погоревшего города

Мэра города Канска (Красноярский край) Надежду Качан, подозреваемую в халатности, которая привела к крупному пожару, наградили памятной медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне». Она обычно вручается за особый вклад в развитие пожарной безопасности, сообщает «Запад24».

Информацию о выданной Качан медали изданию подтвердили в администрации города. «Да, награду действительно вручили», — указала представитель мэрии.

Новость вызвала большой общественный резонанс. Горожане оценили награждение как издевательство и иронию, сообщает агентство Regnum.

24 мая в Канске сгорели более 50 домов, сотни людей остались без жилья, а двое погибли. Ущерб городу составил почти 70 миллионов рублей. Причиной трагедии стало возгорание незаконных свалок отходов лесопиления: несмотря на предписания надзорных органов и решения суда, мэр не приняла мер по ликвидации опасного мусора. В июле в отношении Качан возбудили уголовное дело о халатности. Несмотря на статус подозреваемой, она осталась на посту, который занимает с 2012 года. // Lenta.ru