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Боевики уже сорвали объявленное перемирие на Донбассе

23.12.2017 15:07

Противник открыл огонь и тем самым нарушил договоренности

Боевики пытаются сорвать новогоднее и рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

Фото: AFP

"Сегодня около 11.30 российские наемники совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП была осуществлена с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Огонь силы АТО не открывали", – рассказали в Штабе.

В ведомстве также напомнили, что боевиками накоплен запас боеприпасов, которые скрыты у линии боевого столкновения на разных направлениях. Цель создания данных арсеналов – открытые провокации против подразделений Вооруженных Сил Украины и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

"Такие действия боевиков и их кремлевских кураторов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", – подчеркнули военные.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. // Сегодня

 

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