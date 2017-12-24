Боевики уже сорвали объявленное перемирие на Донбассе

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Противник открыл огонь и тем самым нарушил договоренности
Боевики пытаются сорвать новогоднее и рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.
"Сегодня около 11.30 российские наемники совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП была осуществлена с неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Огонь силы АТО не открывали", – рассказали в Штабе.
В ведомстве также напомнили, что боевиками накоплен запас боеприпасов, которые скрыты у линии боевого столкновения на разных направлениях. Цель создания данных арсеналов – открытые провокации против подразделений Вооруженных Сил Украины и вероятные обстрелы временно оккупированных прифронтовых населенных пунктов Донбасса.
"Такие действия боевиков и их кремлевских кураторов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", – подчеркнули военные.
Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. // Сегодня
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