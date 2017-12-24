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В период Рождественских и новогодних праздников ГСЧС переходит на усиленный режим несения службы

23.12.2017 16:25

На период Рождественских и новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин во время селекторного совещания.

В частности, в каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 23 по 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских и новогодних праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

В общем, до 8 утра 26 декабря на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Пресс-служба ГСЧС Украин

 

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